Exdirector del FBI se entrega en medio de acusaciones por presunto código “8647” que amenaza a Trump

El exdirector del FBI, James Comey, se entregó el miércoles para enfrentar cargos por presuntamente haber publicado una amenaza en redes sociales contra el presidente Donald Trump.

Comey se presentó de forma voluntaria ante las autoridades en el Distrito Este de Virginia, después de que el martes fuera acusado de dos delitos graves, según informó CNN. Los cargos se derivan de una publicación en la que conchas marinas formaban la frase “86 47”. En este caso, el número “86” puede interpretarse como “eliminar”, mientras que Trump es el presidente número 47 de Estados Unidos.

Esta es la segunda ocasión en que la administración Trump presenta cargos contra Comey, a quien el mandatario despidió en 2017 en medio de la investigación del FBI sobre posibles vínculos entre su campaña de 2016 y Rusia.

El caso anterior, en el que se le acusaba de mentir al Congreso, fue desestimado el año pasado, después de que un juez determinara que el fiscal federal había sido designado de manera irregular.

El exdirector del FBI James Comey se entregó el miércoles a autoridades federales en Virginia ( Reuters )

Comey reaccionó a los nuevos cargos con una publicación en redes sociales el martes. En un video difundido ese mismo día, afirmó: “Aquí estamos otra vez, esta vez por una foto de conchas en una playa de Carolina del Norte, tomada hace un año, y esto no será el final”.

“Pero nada ha cambiado para mí. Sigo siendo inocente, no tengo miedo y sigo creyendo en la independencia del poder judicial federal. Así que, adelante”, añadió.

Los cargos más recientes se derivan de una publicación en Instagram, ya eliminada, que mostraba conchas dispuestas para formar los números “86 47”.

“Una formación de conchas impresionante durante mi paseo por la playa”, escribió Comey en el pie de foto.

La elección de Trump en 2024 lo convirtió en el presidente número 47 de Estados Unidos, y el diccionario Merriam-Webster define “86” como una expresión coloquial que puede significar “rechazar, interrumpir o deshacerse de algo”.

En mayo, Trump declaró a Fox News que Comey sabía “muy bien” lo que eso significaba.

“Hasta un niño sabe lo que eso significa”, dijo. “Si eres director del FBI y no sabes lo que significa, entonces hablamos de algo muy serio. Para mí, es una referencia a asesinato, y es bastante claro”.

Traducción de Leticia Zampedri