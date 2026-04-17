Según un informe, el presidente Donald Trump habría intentado aprovechar una reunión privada con otro multimillonario para impulsar que su nombre figure en uno de los puntos más emblemáticos de Nueva York.

De acuerdo con Page Six, Trump está presionando para que su nombre se asocie a la estación Penn Station tras un encuentro con James Dolan, propietario de los New York Knicks.

Dolan es además director ejecutivo de Madison Square Garden Entertainment, la empresa que gestiona el Madison Square Garden, ubicado sobre la estación Pennsylvania, considerada una de las más transitadas de Estados Unidos.

open image in gallery Trump habría aprovechado una reunión secreta con un multimillonario para impulsar que Penn Station lleve su nombre ( AFP/Getty )

“El presidente Donald Trump está enfocado en sacar adelante al país, no en recibir reconocimiento”, afirmó Davis Ingle, portavoz de la Casa Blanca, en declaraciones a The Independent.

Ingle añadió: “No comentamos sobre reuniones privadas que hayan ocurrido o no, pero el presidente apoya sin duda una Penn Station renovada y fortalecida, que pueda servir mejor a Nueva York y a sus habitantes”.

La remodelación de la estación se ha vuelto cada vez más polémica en los últimos meses. En abril de 2025, el Departamento de Transporte anunció que la Autoridad Metropolitana de Transporte se retiraría del proyecto, que pasó a quedar bajo control de Amtrak, la empresa ferroviaria financiada por el gobierno federal.

Según diversos reportes, no es la primera vez que Trump intenta vincular su nombre a este tipo de infraestructuras. En enero, habría ofrecido desbloquear miles de millones de dólares en fondos federales para un proyecto clave a cambio de renombrar Penn Station y el Aeropuerto Internacional Washington Dulles, de acuerdo con fuentes citadas por CNN.

open image in gallery Según un informe, Trump habría ofrecido liberar miles de millones en fondos de infraestructura a cambio de renombrar Penn Station ( Getty Images )

Trump habría planteado la propuesta al líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, quien la rechazó y, según informes, le indicó que no tenía autoridad para conceder ese tipo de solicitud.

Posteriormente, el presidente calificó los reportes como “NOTICIAS FALSAS” en Truth Social.

En marzo, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, también descartó cualquier posibilidad de que el nombre de Trump se incorpore al vestíbulo Moynihan de Penn Station.

Consultada por periodistas sobre si el nombre del senador Daniel Patrick Moynihan debía mantenerse en el edificio, respondió tajante: “Por encima de mi cadáver”.

“No vamos a mancillar la memoria de ese hombre”, añadió.

Ese mismo mes, fuentes citadas por The Gothamist señalaron que Trump estaría dispuesto a impulsar una reconstrucción completa de la estación e incluso a reubicar el Madison Square Garden, siempre que su propietario aceptara.

Según ese medio, una delegación de aliados del presidente ya había presentado la propuesta durante una reunión en la Casa Blanca en septiembre.

open image in gallery Penn Station, en la ciudad de Nueva York, es una de las estaciones más concurridas de Estados Unidos ( AFP/Getty )

Según la propuesta, Penn Station sería rediseñada con un estilo grecorromano e incorporaría un techo de cristal para permitir la entrada de luz natural.

Actualmente, Amtrak evalúa tres proyectos distintos para la remodelación. De acuerdo con la empresa, la decisión final sobre el futuro de este importante centro de transporte se tomará en mayo y se anunciará en junio.

Durante su mandato, el presidente Donald Trump ha impulsado el cambio de nombre de varios espacios emblemáticos. En diciembre, el John F. Kennedy Center for the Performing Arts pasó a denominarse Centro Conmemorativo Donald J. Trump y John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Ese mismo mes, el Departamento de Estado anunció que el United States Institute of Peace también sería renombrado “para reflejar al mayor negociador de la historia del país”.

“Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump”, escribió la entidad en X. “Lo mejor está por venir”.

The Independent se ha puesto en contacto con Madison Square Garden Entertainment para solicitar comentarios.