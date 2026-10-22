Errores y meteduras de pata de Trump en mitin de Carolina del Sur dan pie a nuevas preguntas sobre su salud

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunció un discurso plagado de meteduras de pata y errores en un mitin en Carolina del Sur el miércoles, lo que generó nuevas dudas sobre su salud.

En su discurso en la Universidad de Clemson, Trump confundió los nombres de dos premios que no ha ganado, titubeó al mencionar cifras de inversión y pareció tener dificultades para recordar el nombre del lago Ontario.

El mandatario de 80 años ha enfrentado constantes interrogantes sobre su salud durante su segundo mandato, a raíz de episodios de aparente somnolencia diurna, moretones en las manos e hinchazón en los tobillos. Trump y la Casa Blanca han desestimado el escrutinio como políticamente motivado, insistiendo en que se mantiene en óptimas condiciones.

“La agudeza mental, la energía inagotable y la accesibilidad histórica del presidente Trump contrastan marcadamente con lo que vimos durante los últimos cuatro años, cuando los medios tradicionales ocultaron intencionadamente al pueblo estadounidense el grave deterioro mental y físico de Joe Biden”, declaró un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, a The Independent. Añadió: “El presidente Trump trabaja sin descanso para resolver problemas y cumplir sus promesas, y goza de una excelente salud”.

Las encuestas sugieren que una parte considerable de la población está preocupada. En una encuesta de The Economist/YouGov realizada en abril, el 48 % de los estadounidenses afirmó creer que Trump estaba experimentando un deterioro cognitivo leve o significativo.

open image in gallery En un discurso pronunciado en la Universidad de Clemson, en Carolina del Sur, Trump confundió los nombres de dos premios que no ha ganado, se equivocó con las cifras de inversión y pareció tener dificultades para recordar el nombre del lago Ontario ( Getty Images )

En el mitin del miércoles, donde apareció junto a la candidata republicana al Senado, Darline Graham, Trump retomó su antigua queja de que se le había negado el Premio Nobel de la Paz, antes de confundirlo con el Premio Pulitzer.

“Yo puse fin a todas estas guerras, y le dieron el maravilloso premio de la paz ....—¿Alguien sabe el nombre de ese premio?— le dieron el premio Pulitzer (sic) a una jovencita de 80 años, una jovencita de la que nadie había oído hablar”, dijo.

El Premio Nobel de la Paz de este año fue otorgado a Navanethem Pillay, la ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de 85 años.

Trump también ofreció cifras contradictorias al tiempo que promocionaba los compromisos de inversión con EE. UU.

“Hemos conseguido compromisos por valor de 22,2 billones de dólares en nuevas inversiones en EE. UU.”, declaró, y continuó: “Es la mayor cantidad de dinero jamás invertida en nuestro país, multiplicada por cinco. Nunca habíamos tenido tanto dinero: 22,2 millones”.

“Eh, 22 mil millones, perdón, 22 mil millones”, corrigió después, y agregó: “Si fueran 22 millones, esaríamos en problemas”.

Más tarde, Trump pareció tener dificultades para nombrar el lago Ontario, al que ordenó a las agencias federales que se refirieran como “lago Estados Unidos” en agosto, durante la amarga guerra comercial con Canadá.

“Hace poco cambié el nombre de un lago… que está frente a… ya saben, el lago… Lo hice a la ligera y realmente lo cambiaron… eso es poder, ¿no? Cuando lo haces a medias y lo cambian. Ahora se llama Lago de Estados Unidos”, dijo a la multitud en el estadio T. Ed Garrison Arena de la Universidad de Clemson.

open image in gallery Trump comparte escenario con la candidata republicana al Senado Darline Graham durante un mitin previo a las elecciones de mitad de legislatura, celebrado en el T. Ed Garrison Arena de la Universidad de Clemson, en Pendleton, Carolina del Sur ( Reuters )

Trump también salpicó su discurso con varios sonidos extraños, lo que llamó la atención de los críticos, quienes describieron su actuación como inusual.

“Vaya, Trump está cometiendo meteduras de pata tremendas durante este discurso”, comentó Acyn Torabi, editor del sitio web de noticias de MeidasTouch. Por su parte, Juliet Jeske, fundadora del pódcast Decoding Fox News, agregó: “Ni siquiera sus seguidores más acérrimos supieron cómo reaccionar ante los efectos de sonido vocales aleatorios de Trump”.

Trump ha alardeado repetidamente de su estado de salud, afirmando tras un examen físico en mayo que “todo [había salido] perfectamente”. También ha acusado con frecuencia a los medios de comunicación de tergiversar sus declaraciones. El miércoles, dijo que los periodistas describirían falsamente sus comentarios como divagaciones.

El mitin de Trump se produce antes de las elecciones de mitad de mandato en EE. UU., que están a menos de dos semanas. Varias encuestas indican que los republicanos podrían sufrir fuertes pérdidas.

Traducción de Sara Pignatiello