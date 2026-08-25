Trump plantea renombrar el lago Ontario como “lago Estados Unidos”; canadienses se oponen

En medio de su intensa guerra comercial con Canadá, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteó la idea de cambiar el nombre del lago Ontario para que pase a llamarse “lago Estados Unidos”. Los vecinos del norte del país desestimaron rápidamente la idea.

“Puede despotricar por ese agujero todo lo que quiera, pero nunca va a pasar, porque los canadienses somos fuertes”, dijo Patricia Wiseman, residente de Ontario, mientras caminaba por la ribera del río Detroit.

Puede ser más complicado que eso. Trump tiene un amplio margen sobre cómo el gobierno de Estados Unidos reconoce lugares geográficos y puntos de referencia. Pero no puede obligar a Canadá ni a los ciudadanos individuales de uno u otro lado de la frontera a seguir sus preferencias en cuanto a convenciones de nombres. Y su más reciente idea de etiquetado —que recuerda su decisión de rebautizar el golfo de México como “golfo de Estados Unidos”— pone de relieve hasta qué punto su retórica y su política comercial han fracturado la relación antes cálida entre Washington y Ottawa.

“Creo que el pueblo estadounidense nos quiere, y nosotros los queremos a ellos” añadió Wiseman. “Están pasando por tanta agitación como nosotros. Ojalá que algún día podamos volver a unirnos”.

Trump presentó la idea de renombrar el área más oriental de los Grandes Lagos horas antes del anuncio previsto del primer ministro canadiense Mark Carney sobre aranceles recíprocos a las importaciones estadounidenses hacia su país.

“Estados Unidos considera seriamente cambiar el nombre del lago Ontario a lago Estados Unidos, ya que no esperamos hacer muchos negocios con Ontario por mucho más tiempo”, publicó Trump el lunes en Truth Social.

La Casa Blanca dio seguimiento el mismo día al publicar en redes sociales un mapa de Lego de Estados Unidos donde se etiquetaba el golfo de México con el nombre preferido por Trump, golfo de Estados Unidos.

Ontario es el principal socio comercial de muchos estados de Estados Unidos

Estados Unidos y Canadá, que comparten fronteras a lo largo de varios de los Grandes Lagos, incluido el lago Ontario, están inmersos en una prolongada disputa comercial, en la que, durante el fin de semana, el gobierno de Trump impuso aranceles del 50% a 20.000 millones de dólares en bienes canadienses tras la ruptura de las conversaciones entre ambos países. Eso elevó los aranceles más bajos que Trump impuso en 2025, poco después de que comenzara su segunda presidencia.

Trump también ha amenazado con imponer nuevos aranceles del 50% a los vehículos, autopartes y acero canadienses, mientras Carney afirmó que las exigencias comerciales de Estados Unidos mostraban que Washington quería “destruir nuestras principales industrias”, incluidas las de automóviles, acero y aluminio.

La frontera oficial entre Estados Unidos y Canadá se extiende por el agua entre las orillas norte y sur del lago Ontario. Ese cuerpo de agua forma gran parte de la costa del estado de Nueva York y separa Buffalo de Toronto, la capital de la provincia de Ontario. Toronto es la ciudad más poblada de Canadá y Ontario su provincia más poblada.

Ontario también es, por sí solo, el mayor destino de exportación para más de una docena de estados de Estados Unidos.

“Es decepcionante”, dijo Paul Butler, residente de Ontario, refiriéndose a la política y la retórica de Trump. “Cuanto más lo escuchas, más te enfurece de verdad”.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien intercambió insultos personales con Trump el lunes, restó importancia a la amenaza sobre el lago Ontario al calificarla como “mucha retórica” e instó a ambos países a reanudar las negociaciones. Ford reconoció en una entrevista con CNN que la disputa “se volvió un tanto personal” y coincidió en que era momento de bajar la tensión, al señalar que la batalla comercial estaba perjudicando a ambos países y que Canadá y Estados Unidos deberían “volver a la mesa” para negociar.

El nombre del lago Ontario es anterior a cualquiera de los dos países

El nombre del lago proviene de la palabra del pueblo indígena hurón “oniatarí:io”, que significa “lago de aguas brillantes”, y es anterior al asentamiento europeo en la región. La provincia, fundada en 1867, tomó su nombre del lago.

La Organización Hidrográfica Internacional —de la que Estados Unidos y Canadá son miembros— trabaja para garantizar que los mares, océanos y aguas navegables del mundo se midan y cartografíen de manera uniforme, y también nombra algunos de ellos. Pero no existe un único organismo internacional que determine los nombres de los cuerpos de agua internacionales.

“Ha sido así durante tanto tiempo, entonces, ¿por qué necesitamos cambiarlo?, preguntó Nancy Minard, residente de Ontario. “Parece funcionar para Canadá y creo que probablemente también funciona para Estados Unidos”.

Trump cuenta con al menos cierto apoyo para su idea en la orilla sur del lago, en Ontario.

“Me gusta. Absolutamente. Porque me gusta Estados Unidos, y ahora mismo Canadá no nos está tratando muy bien”, sostuvo Jim Fetterhoff, residente y pescador en Port Ontario, en el norte del estado de Nueva York.

Mencionó los aranceles canadienses a los productos lácteos y otros bienes. Nada en contra de los propios canadienses, agregó Fetterhoff, “solo contra el gobierno canadiense. Me encantan los canadienses”.

Trump se ha enfrentado a los vecinos de Estados Unidos

Canadá y México son los mayores socios comerciales de Estados Unidos, pero han provocado la ira de Trump durante toda su segunda presidencia por temas de comercio, inmigración y delincuencia. Ha pedido que Canadá se convierta en el estado número 51, alternando entre tonos de broma y afirmaciones aparentemente serias que Carney y otros canadienses han rechazado y ridiculizado.

El día de su segunda investidura, Trump cumplió una de sus promesas de campaña de 2024 con una orden ejecutiva para renombrar el golfo de México como golfo de Estados Unidos. Ese cuerpo de agua forma una frontera compartida entre México y Estados Unidos.

México no reconoce el cambio, al igual que muchos otros países y organismos internacionales.

En 2015, el presidente Barack Obama cambió el nombre del monte McKinley de Alaska, llamado así por el 25to presidente de Estados Unidos, a Denali, su nombre histórico dado por los nativos de Alaska, además de ser la preferencia de muchos residentes del estado. Trump, el mismo día que ordenó renombrar el golfo de México, devolvió el nombre de McKinley a la montaña de Alaska para honrar a “un gran presidente”.

Ese ir y venir en Alaska podría ser un adelanto de lo que ocurra con cierto lago antiguo “No va a estar en la presidencia para siempre”, dijo Wiseman sobre Trump.

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Barrow informó desde Atlanta. Gillies informó desde Toronto. Cara Anna contribuyó desde Lowville, Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.