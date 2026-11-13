Jensen Huang está “pasando por un infierno” y lo que más le duele es haber herido a su familia, según Trump

Según el presidente Trump, Jensen Huang está “pasando por un infierno” después de que se hizo público que mantenía una relación extramatrimonial.

Huang, de 63 años, renunció como presidente y director ejecutivo del gigante tecnológico Nvidia después de que cientos de miles de millones de dólares se esfumaron de la capitalización bursátil de la empresa en medio de acusaciones de que la mujer con la que mantuvo una relación extramarital era una agente china.

En declaraciones al podcast Straight Shooter with Stephen A. el jueves, Trump describió la renuncia de Huang como “triste” y dijo que lo que más le duele al exdirector ejecutivo es haber lastimado a su familia.

“Siempre lo consideré un buen hombre. Hablé con él ayer”, dijo Trump. “Está pasando por un infierno. Lo que más le duele es haber lastimado a su esposa y a su familia”.

El señor Huang fue acusado de tener una aventura con Alice Huang, sin parentesco alguno, quien es una exejecutiva de la empresa singapurense Megaspeed.

En octubre, fuentes informaron a The New York Times que la Sra. Huang estaba ayudando a China a eludir las restricciones a su acceso a chips avanzados, como los producidos por Nvidia.

open image in gallery El presidente Trump le dijo a Stephen A. Smith (ambos en la foto) que Jensen Huang está “pasando por un auténtico infierno” en medio de un escándalo por una aventura amorosa ( Straight shooter with Stephen A. )

Nvidia se encuentra en el centro de la carrera por la IA porque sus unidades de procesamiento gráfico pueden realizar miles de cálculos al mismo tiempo, algo vital para la tecnología de IA.

Durante su aparición en el podcast del jueves, Trump colmó de elogios la tecnología de Nvidia.

“Tiene un chip tan complejo, tan brillante, que es imposible de copiar”, afirmó Trump. “Es decir, es imposible de copiar por su nivel de genialidad. Lo que hizo es increíble; construyó algo increíble… Nvidia es increíble”.

Estados Unidos intentó restringir el acceso de China a la tecnología de chips de IA, imponiendo controles a las exportaciones de la empresa y aranceles de reparto de ingresos.

Durante su aparición en el podcast de Stephen A. Smith, se le preguntó a Trump si el Sr. Huang debería haber renunciado a la luz de las acusaciones.

“Bueno, lo importante es: ¿la mujer era una espía?”, dijo. “Y no sé si eso aún no se determinó”.

“Pero si la mujer fuera una espía, sí. Si la mujer no fuera una espía, tal vez sería diferente”.

open image in gallery Las fuentes consultadas por The New York Times indicaron que los servicios de inteligencia estadounidenses sugirieron que Alice Huang (en la foto) ayudó a China a eludir las restricciones sobre su acceso a chips avanzados ( Reuters )

Según un artículo publicado en octubre por The Times, Trump ya había sido informado sobre los hallazgos relacionados con la Sra. Huang.

En mayo, el Sr. Huang acompañó a Trump y a otros directores ejecutivos de empresas tecnológicas a China en el marco de una visita de Estado.

En declaraciones a la prensa el 9 de noviembre, Trump negó haber tenido conocimiento de las advertencias de inteligencia en el momento de la visita de Estado.

“No, no me enteré entonces. Pero mucha gente sí se enteró”, dijo, y añadió que si le hubieran informado de la situación con anterioridad: “Desde luego, no me habría afectado mucho”.

open image in gallery Jensen Huang renunció a su cargo de consejero delegado y presidente de NVIDIA ( Reuters )

Durante la reunión informativa, Trump también reveló que le preguntó directamente al Sr. Huang si creía que la Sra. Huang era una espía.

“Y le hice esa pregunta: ‘¿tenías idea de que era una espía?’”, dijo Trump. “Él respondió: ‘No tenía ni idea de que era una espía’, y realmente le creo”.

El senador Tim Scott solicitó que el Sr. Huang comparezca voluntariamente ante el Comité Bancario del Senado el 3 de diciembre. Scott advirtió que podría emitirse una citación para obligar al Sr. Huang, quien también enfrenta solicitudes de tres comités de la Cámara de Representantes para asistir a una entrevista a puerta cerrada, a testificar.

Traducción de Olivia Gorsin