Reprenden al secretario de Defensa de EE. UU. y su séquito por reírse durante tributo del Día de los Veteranos

Según informó CNN, miembros del séquito que viajaba con el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fueron reprendidos públicamente por reírse y tomarse selfies durante una visita al cementerio nacional de Arlington con motivo del Día de los Veteranos.

Hegseth posó para las fotos frente al monumento con su esposa, Jennifer; el jefe de gabinete del Departamento de Defensa, Ricky Buria; el subjefe de gabinete, Patrick Weaver; y la asesora principal, Tami Radabaugh, tras una ceremonia a la que asistieron el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el vicepresidente J. D. Vance.

Un guardia de servicio detuvo su patrulla y emitió una severa advertencia por el ruido: “¡Todos los visitantes deberán mantener un ambiente de silencio y respeto en todo momento!”.

El Pentágono no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Independent sobre el incidente en la Tumba del Soldado Desconocido. Este monumento, uno de los más sagrados de EE. UU., marca el lugar de descanso final de un militar no identificado de la Primera Guerra Mundial, y ha sido custodiado ininterrumpidamente por el 3er Regimiento de Infantería del Ejército desde 1948.

Aún no está claro si los implicados sufrirán represalias.

open image in gallery Un miembro de la Guardia Nacional destinado en la Tumba del Soldado Desconocido se vio obligado a gritar a un grupo que acompañaba al secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, después de que los sorprendieran riéndose durante una ceremonia del Día de los Veteranos ( AFP/Getty )

El incidente en el cementerio se produce durante una semana tumultuosa para el secretario de Defensa, quien escapó por poco de una votación de destitución en la Cámara de Representantes el martes por la noche.

Los artículos de acusación, presentados por el representante republicano saliente Thomas Massie, acusaban a Hegseth de ejecutar órdenes ilegales, entre ellas, declarar la guerra a Irán sin autorización del Congreso, ignorar las leyes sobre bajas civiles y ordenar ejecuciones extrajudiciales. Hegseth desestimó las acusaciones en una conferencia de prensa el martes, calificándolas de “disputa política”, mientras que Trump prometió seguir apoyándolo.

El intento de impulsar los artículos de destitución por acciones militares no autorizadas en Irán y el Caribe fue derrotado por 211 votos contra 204, después de que 11 demócratas de la cámara baja del Congreso no pudieran emitir su voto debido a un atasco de tráfico en Washington.

La ausencia en la votación provocó críticas de otros demócratas y comentaristas progresistas hacia los miembros ausentes y el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

open image in gallery La Tumba del Soldado Desconocido es el lugar de descanso definitivo de un militar no identificado de la Primera Guerra Mundial y ha estado custodiada de forma ininterrumpida por el 3.º Regimiento de Infantería desde 1948 ( Getty )

“Esto es un gran fracaso de Hakeem Jeffries”, escribió la comentarista política Krystal Ball en las redes sociales. Añadió: “Podrían haber destituido al criminal de guerra Pete Hegseth, pero los demócratas no acudieron a votar”.

Por su parte, el periodista progresista Mehdi Hasan expresó: “Por favor, elijan a otro presidente de la Cámara, demócratas. Por favor”, mientras que el senador electo de Michigan, Abdul El-Sayed, criticó a sus colegas en CNN, diciendo: “Deberían presentarse y hacer su trabajo”.

Varios legisladores ausentes justificaron su asistencia alegando un grave atasco de tráfico cerca del complejo del Capitolio, sede del Congreso. Un portavoz de la representante Melanie Stansbury declaró que la congresista “no [había podido] entrar al Capitolio para votar debido a un incidente de tráfico y a la escolta policial de un autobús durante la votación”.

Asimismo, Andrew Noh, jefe de gabinete de la representante Marilyn Strickland, dijo que la legisladora “estaba atascada detrás de una caravana de vehículos y se perdió la votación por un minuto”.

open image in gallery Según se ha informado, Hegseth posaba para unas fotos delante del monumento tras una ceremonia a la que asistieron el presidente Donald Trump y el vicepresidente J. D. Vance ( Reuters )

A pesar del revés, Jeffries sostuvo que la presión contra Hegseth continuaría.

“No he hablado con nadie del equipo parlamentario sobre lo que pudo o no haber sucedido en relación con la resolución de Hegseth, pero esto no es el final”, dijo Jeffries, y agregó: “Es solo el comienzo”.

El incidente se produce tras una amenaza más amplia para la posición de Hegseth, luego de que los republicanos sufrieran importantes pérdidas en las elecciones de mitad de mandato. Según se informa, Trump había comenzado a preguntar a sus asesores si Hegseth debía permanecer en su Gabinete, dado que los votantes rechazaron la agenda militar del Gobierno, en particular la guerra en curso en Irán.

“La razón por la que perdimos es la guerra”, publicó el vicepresidente J. D. Vance en las redes sociales después de las elecciones.

Además de la oposición de los demócratas, importantes figuras republicanas han señalado que la presencia de Hegseth está retrasando legislación crucial. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, calificó su voto de confirmación como “el mayor arrepentimiento” de su carrera y advirtió que Hegseth tendría que “rendir cuentas”, citando su papel en el bloqueo de una solicitud de financiación para la defensa por valor de 70.000 millones de dólares.

Traducción de Sara Pignatiello