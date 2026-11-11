En un video publicado el martes en Rumble, Donald Trump Jr. aseguró que el comediante Russell Brand fue condenado por violación y sentenciado a más de una década de prisión debido a su reciente acercamiento a la religión y a las posturas políticas conservadoras.

El hijo del presidente Donald Trump, de 48 años, hizo estas declaraciones después de que el Tribunal de la Corona de Southwark condenara a Brand a 10 años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales. Según Trump Jr., el proceso judicial estuvo motivado por razones políticas.

“Supongo que encontró a Dios, cambió su forma de vivir, empezó a interesarse por algunas ideas conservadoras y a hablar de ellas, y ahora va a pasar diez años y medio en prisión por violación, cuando a nadie pareció importarle durante los 27 años anteriores”, afirmó.

Trump Jr. también cuestionó la antigüedad de las acusaciones, algunas de las cuales se remontan a 1999, así como las pruebas presentadas en el juicio. Sin embargo, tras conocerse el veredicto, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que sus investigadores están evaluando nuevas denuncias de personas que se presentaron durante y después del proceso judicial. Además, la Fiscalía ya está examinando otras dos denuncias por presunta violación.

“Por cierto, fue condenado sin pruebas forenses, sin ADN y sin un informe policial de hace décadas, por acusaciones que se remontan a 1999”, sostuvo Trump Jr. “Así que, cuando estaba casado con Katy Perry y era uno de los actores más famosos del mundo, a nadie parecía importarle. Nadie parecía pensar entonces que fuera un violador”.

open image in gallery En un video publicado el martes en Rumble, Donald Trump Jr. aseguró que la condena de Russell Brand por violación y su sentencia de 10 años de prisión estuvieron motivadas por su reciente acercamiento a la religión y a las posturas políticas conservadoras ( Triggered/Rumble )

Trump Jr. también cuestionó la duración de la condena y la comparó con las penas que, según él, reciben los responsables de otros delitos sexuales en el Reino Unido. “Esto plantea algunas preguntas bastante obvias sobre por qué su sentencia fue más severa que, no sé, las condenas impuestas a las bandas musulmanas de explotación sexual infantil en todo el país”, afirmó.

“Todas las semanas veíamos noticias sobre algún niño que había sido violado por miembros de esas bandas y, aun así, los responsables quedaban en libertad con una simple advertencia. Les decían que no volvieran a hacerlo. Mientras tanto, Russell va a pasar diez años y medio en prisión”, agregó.

open image in gallery Brand fue condenado por acusaciones que se remontan a 1999. Un jurado del Tribunal de la Corona de Southwark lo declaró culpable de un cargo de violación y tres de agresión sexual ( PA Wire )

Tras recibir su sentencia, Reborn, la empresa de bienestar de Brand con sede en Estados Unidos, comenzó a vender camisetas de 34,99 dólares con su imagen y el lema “Free Russell” (Liberen a Russell). Las prendas también incluyen una declaración del comediante en la que acusa a las autoridades de intentar “callarme, silenciarme y expulsarme de todas las plataformas”.

Mientras tanto, varias figuras públicas han salido en defensa del comediante de 51 años. Durante la emisión del lunes de The Megyn Kelly Show, la presentadora Megyn Kelly calificó la condena de “persecución política” y consideró que la pena impuesta era “una locura”. Por su parte, el empresario tecnológico Elon Musk también cuestionó el fallo y, en respuesta a una publicación en X, describió el castigo como “injusto”.

Traducción de Leticia Zampedri