Nadie será despedido por la suspensión de vuelos en todo Estados Unidos que provocó un caos en los aeropuertos el viernes, aseguró el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin.

Miles de vuelos sufrieron retrasos o cancelaciones debido a una inusual orden de suspensión de despegues en todo el país, que las autoridades atribuyeron a una falla técnica.

Durante una entrevista en el programa The Sunday Briefing, de Fox News, el presentador Peter Doocy le preguntó directamente a Mullin quién perdería su empleo por lo ocurrido. “No creo que vayan a despedir a nadie por esto”, respondió el funcionario, quien explicó que el problema estuvo relacionado con los equipos utilizados.

“Lo que intentábamos hacer, y no quiero adelantarme a las conclusiones de la Administración Federal de Aviación (FAA), era hacer frente a las amenazas terroristas mediante un esfuerzo coordinado de todo el gobierno, como hicimos el viernes por la noche”, señaló.

Según Mullin, la falla parece haberse producido al intentar integrar tecnología moderna con un sistema que tiene unos 50 años de antigüedad. “Básicamente, estamos hablando de un sistema tan antiguo como los de conexión telefónica de antes. Al tratar de hacerlo funcionar con la tecnología actual, surgieron problemas”, explicó.

open image in gallery El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que nadie será despedido por la inusual suspensión de despegues ordenada el viernes ( Fox News )

La FAA informó el domingo que la suspensión de despegues, que comenzó alrededor de las 3:30 p. m. del viernes y se levantó a las 8:15 p. m., fue una medida de precaución. Según el organismo, sus equipos obsoletos comenzaron a presentar fallas cuando la infraestructura de telecomunicaciones recibió un volumen excesivo de datos, con unos 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos.

Una investigación preliminar de la FAA identificó dos instalaciones, una en Amarillo, Texas, y otra en El Dorado, Arkansas, como posibles puntos vinculados a la sobrecarga de los sistemas.

Durante la entrevista con Fox News, Peter Doocy le preguntó a Mullin si la inusual suspensión de vuelos podría haber sido consecuencia de un ciberataque. “Usted dijo que sospechaba que podía tratarse de un ataque informático. ¿No es posible que alguien, ya sea un gobierno extranjero o simplemente un hacker, haya saturado de datos esos enrutadores de Arkansas hasta dejarlos fuera de servicio? Sigue siendo una posibilidad, ¿verdad?”, planteó el presentador.

open image in gallery Cientos de miles de pasajeros quedaron varados el viernes después de que la suspensión de vuelos provocara importantes interrupciones ( AFP/Getty )

Mullin reconoció que esa hipótesis no podía descartarse por completo, aunque señaló que la evidencia apuntaba a una falla técnica. “Peter, yo no creo en las coincidencias hasta que se demuestre lo contrario, y ahora mismo todo indica que estaba equivocado. ¿Es una posibilidad? Puede ser”, respondió. “Me encantaría poder señalar a alguien que actuó con malas intenciones, porque así sabríamos a quién responsabilizar. Pero lo cierto es que no tenemos indicios de eso. Estoy seguro en un 98 % de que el problema se debió a un sistema de hace 50 años que intentamos adaptar a la tecnología actual”.

La suspensión de vuelos se produjo apenas un día después de que una falla técnica afectara varios servicios de Microsoft, entre ellos Outlook, Teams y Copilot, según informó la compañía.

open image in gallery La suspensión de vuelos se ordenó alrededor de las 3:30 p. m. y las operaciones se reanudaron aproximadamente a las 8:15 p. m. ( Getty )

“Hace un momento dijo que no cree en las coincidencias hasta que se demuestre lo contrario. Sin embargo, el viernes por la noche aseguró que la falla de la FAA y la interrupción de los servicios de Microsoft, ocurridas en días consecutivos, no estaban relacionadas. Entiende por qué mucha gente piensa que está pasando algo más grave, ¿verdad?”, le preguntó Doocy.

Mullin reconoció que comprendía las sospechas, pero descartó cualquier vínculo entre ambos incidentes. “Sí, lo entiendo. Hay teorías conspirativas por todas partes, pero afirmar que estos problemas están relacionados sería sacar conclusiones apresuradas. No tienen nada que ver entre sí”, respondió.

Traducción de Leticia Zampedri