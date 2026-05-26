CNN causa revuelo mediático tras reportaje sobre somnolencia diurna de Trump

Un segmento de CNN que analizaba la salud del presidente de EE. UU., Donald Trump, incluyendo preguntas sobre los hábitos de sueño del mandatario de 79 años, se viralizó en Internet y provocó una dura reacción de la Casa Blanca.

El martes, el analista médico de CNN, el doctor Jonathan Reiner, se unió a la presentadora Kate Bolduan para hablar sobre la aptitud del comandante en jefe para el cargo, antes de la visita de Trump al Centro Médico Walter Reed, en Washington D. C., para su segundo chequeo desde octubre.

Reiner, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington y cardiólogo de larga data del exvicepresidente Dick Cheney, expuso lo que describió como una serie de preocupaciones apremiantes, aludiendo a la posibilidad de que la Casa Blanca no haya sido transparente.

“El presidente padece somnolencia diurna severa. Se queda dormido muy a menudo. Se ha quedado dormido en la Oficina Oval en varias ocasiones mientras le hablaban, en la sala del Gabinete”, dijo, y agregó: “El insomnio crónico es una enfermedad grave. Puede aumentar el riesgo de demencia y disminuir las funciones cognitivas en las personas mayores”.

Durante el último año, Trump ha parecido somnoliento en ocasiones durante actos oficiales, cerrando los ojos durante 10 o 15 segundos, incluso en una reunión informativa de la Guardia Nacional en marzo.

open image in gallery Un reportaje de CNN en el que se analizaba la salud del presidente Trump, incluyendo las preocupaciones sobre sus hábitos de sueño, provocó una dura reacción por parte de la Casa Blanca ( CNN, YouTube )

Reiner continuó: “Es un problema real: el presidente parece tener dificultades para mantenerse despierto durante el día. Y me gustaría saber qué ha hecho la Casa Blanca para evaluar por qué el presidente sufre esta mayor somnolencia diurna y qué medidas están tomando para mejorarla”.

Reiner también señaló otros “problemas de salud visibles”, como hematomas recurrentes en las manos de Trump e hinchazón en los tobillos. La Casa Blanca había atribuido previamente estos problemas a los enérgicos apretones de manos y a la insuficiencia venosa crónica, respectivamente; explicaciones que, según el analista de CNN, resultan poco creíbles.

open image in gallery Desde su toma de posesión, Trump se ha mostrado somnoliento en múltiples actos oficiales, llegando a veces a cerrar los ojos durante largos ratos. En la imagen, asiste a un acto celebrado en la Oficina Oval sobre los precios de los medicamentos con receta en noviembre de 2025 ( Getty Images )

La cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca en X respondió rápidamente a la cadena, publicando una serie de capturas de pantalla que mostraban a presentadores e invitados de CNN parpadeando o mirando hacia abajo, y acusándolos de quedarse dormidos en directo.

“¿Acaso [Bolduan] y su invitado en la cadena de noticias falsas CNN se quedaron dormidos en medio de la entrevista? ¡Tienen los ojos cerrados!”, escribió la cuenta el martes, junto a una captura de pantalla de la entrevista de Bolduan con Reiner. “¿Qué están ocultando sobre su salud?”, añadieron.

En una declaración a The Independent, un portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, desestimó a Reiner calificándolo de potencialmente “un médico oportunista demócrata”.

“El presidente Trump es el presidente más lúcido, accesible y enérgico de la historia estadounidense, y cualquier supuesto profesional médico que se dedique a realizar diagnósticos a distancia o a especulaciones falsas con fines políticos está claramente incumpliendo el juramento hipocrático que ha prestado”, dijo Ingle.

open image in gallery “¿Qué ocultan sobre la salud de los presentadores?”, escribió la cuenta de Respuesta Rápida de la Casa Blanca ( @Rapidresponse47, X )

open image in gallery A continuación, la cuenta arremetió contra Jake Tapper y otros presentadores de CNN ( @Rapidresponse47, X )

La presentadora de pódcasts conservadora Megyn Kelly también dio su opinión sobre el segmento, que ha acumulado más de un millón de visualizaciones en X, calificando las preocupaciones de exageradas.

“Es muy gracioso que el hecho de que Trump se quede dormido de vez en cuando tenga que ser por algún problema médico secreto y aterrador (obviamente están aumentando su aptitud para el cargo). ¿Quizás sea simplemente que no duerme mucho por la noche y estos eventos son... un poco largos o aburridos o no tan emocionantes?”, dijo en una publicación.

Tras su visita al hospital Walter Reed, Trump adoptó un tono jactancioso, como es habitual en él, en Truth Social, escribiendo: “¡Todo salió perfectamente!”. Anteriormente, había afirmado haber superado con éxito un examen cognitivo.

Sin embargo, las encuestas sugieren que persiste la preocupación pública por la salud del presidente de cara a su 80° cumpleaños el próximo mes.

Una encuesta realizada en abril por el Washington Post/Ipsos reveló que solo el 40 % de los estadounidenses creía que Trump poseía la agudeza mental necesaria para la presidencia. Otra encuesta de Reuters/Ipsos del mismo mes indicó que el 51 % creía que sus facultades mentales habían disminuido durante 2025 y principios de 2026.

El expresidente Joe Biden fue objeto de un escrutinio más intenso en las encuestas previas a su retirada de la carrera presidencial de 2024. En una encuesta de CBS News de junio de 2024, el 65 % de los encuestados afirmó que carecía de la capacidad cognitiva necesaria para ejercer como presidente.

Traducción de Sara Pignatiello