El comité republicano sobre Epstein exime a Trump de irregularidades, pero señala fallas del gobierno

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, publicó un informe con los resultados de una investigación de varios meses sobre las irregularidades en la gestión del gobierno estadounidense de los casos penales contra Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell.

El documento de 137 páginas, publicado el martes, sostiene que no se encontraron pruebas de irregularidades por parte del presidente Donald Trump y concluye que el gobierno federal les falló a las víctimas y sobrevivientes de Epstein durante décadas.

“Realizamos 19 entrevistas y declaraciones de testigos, emitimos citaciones al Departamento de Justicia, a los representantes del patrimonio de Epstein y a dos importantes bancos, y examinamos registros financieros del Departamento del Tesoro para descubrir la verdad”, explicó el congresista republicano James Comer, presidente del comité, en un video. “Lo que encontramos es desgarrador e indignante”, agregó.

Sin embargo, Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el comité, cuestionó el informe y denunció que sus conclusiones se basan en una investigación incompleta, en la que ni siquiera se celebraron audiencias públicas sobre el caso Epstein.

La publicación se produjo apenas una semana después de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Como resultado, se espera que un legislador demócrata asuma la presidencia del comité en enero, cuando comience el nuevo período legislativo.

open image in gallery El martes, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por los republicanos, publicó un informe de 137 páginas sobre la gestión gubernamental de las investigaciones contra Jeffrey Epstein. En la imagen, el presidente del comité, James Comer, y el principal representante demócrata, Robert Garcia ( Getty )

Entre las principales conclusiones del informe, el comité republicano destacó las siguientes:

El gobierno federal “les falló a las víctimas durante décadas”, entre otras razones, al concederle a Epstein un acuerdo para evitar su procesamiento penal.

Pese a lo que el informe describe como una insistencia de los demócratas en vincular a Trump con el caso, la investigación no encontró pruebas de que el presidente hubiera participado en los delitos de Epstein.

El Departamento de Justicia debe adoptar “medidas adicionales”, entre ellas entrevistar a testigos clave.

Las principales instituciones financieras no actuaron ante los “claros indicios de trata de personas y fraude migratorio”.

El Congreso debería aprobar una ley para “impedir que los acuerdos de confidencialidad se utilicen como herramienta para silenciar a las víctimas”.

open image in gallery Ghislaine Maxwell junto a Jeffrey Epstein. Es la única persona que ha sido encarcelada por delitos relacionados con los crímenes del financiero ( Departamento de Justicia de Estados Unidos )

La investigación del comité comenzó el año pasado, en medio de la controversia por la manera en que el gobierno de Trump gestionó la publicación de los archivos relacionados con Epstein y Maxwell. Esta última cumple una condena de 20 años de prisión tras ser declarada culpable de delitos sexuales, mientras que Epstein murió por suicidio en 2019, cuando se encontraba detenido a la espera de juicio.

Como parte de las pesquisas, los legisladores entrevistaron a numerosas figuras de alto perfil, entre ellas el expresidente Bill Clinton, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, los multimillonarios Les Wexner y Bill Gates, el secretario de Comercio Howard Lutnick y la exfiscal general Pam Bondi. Todos negaron haber cometido algún delito y varios aseguraron que, durante su relación con Epstein, desconocían sus actividades delictivas.

A lo largo de la investigación, los republicanos del comité defendieron a Trump, insistieron en que no habían encontrado pruebas que lo incriminaran y calificaron los esfuerzos de los demócratas como una persecución política. En febrero, la congresista republicana Anna Paulina Luna, representante de Florida e integrante del comité, llegó a afirmar que el testimonio de Bill Clinton había “exonerado” al presidente.

Sin embargo, el nombre de Trump aparece repetidamente en los archivos de Epstein, y el financiero llegó a describirlo como su “amigo más cercano”. El mandatario, por su parte, sostiene que rompió relaciones con Epstein hace años y ha acusado a los demócratas de promover un “engaño” en torno al caso. Trump no ha sido acusado de ningún delito relacionado con Epstein y niega haber participado en sus actividades criminales.

Mientras tanto, los demócratas cuestionaron la investigación por considerarla incompleta y acusaron a la dirigencia republicana del comité de no haber agotado las vías disponibles para esclarecer lo ocurrido.

“No celebraron ni una sola audiencia pública”, señalaron los demócratas del Comité de Supervisión el martes, en respuesta al informe presentado por Comer. “No dijeron nada cuando el Departamento de Justicia retuvo 2,5 millones de archivos que no habían sido entregados. Tampoco citaron al fiscal general Todd Blanche después de haber prometido que lo harían”.

Los legisladores opositores advirtieron, además, que no permitirán que Trump y sus aliados den por concluida la investigación. “No dejaremos que el presidente y sus aliados desestimen este caso. Esto es solo el comienzo”, afirmaron.

La controversia también se refleja en la opinión pública. Según una encuesta de YouGov realizada en octubre, el 58 % de los estadounidenses desaprueba la gestión de Trump de las investigaciones sobre Epstein, frente a un 26 % que la respalda.

open image in gallery El comité entrevistó a Bill y Hillary Clinton en Nueva York a principios de este año ( Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Partido Republicano )

Más detalles sobre las conclusiones del informe

El comité concluyó que los delitos cometidos por Epstein, quien fue acusado de tráfico sexual de menores antes de su muerte en 2019, podrían haberse evitado si los fiscales de Florida y Washington D. C., así como los investigadores federales, no hubieran cometido una serie de “errores” en el manejo del caso.

En particular, los legisladores señalaron el acuerdo de 2007 que permitió a Epstein evitar un proceso penal federal y que, según el informe, facilitó que continuara cometiendo delitos después de 2005. Mediante ese acuerdo, el financiero eludió los cargos federales a cambio de enfrentar acusaciones menos graves a nivel estatal. Además, los fiscales federales no informaron a las víctimas sobre lo pactado, lo que limitó sus posibilidades de emprender acciones civiles o denunciar públicamente los abusos.

El comité determinó que, si bien algunas de estas irregularidades fueron consecuencia de “errores de criterio” de los fiscales, otras parecían estar relacionadas con la extensa red de contactos e influencias de Epstein.

La investigación también examinó las condiciones de la prisión de Nueva York donde Epstein permaneció detenido tras su arresto en 2019. Según el informe, el centro penitenciario enfrentaba una grave escasez de personal y problemas operativos persistentes. La noche de su muerte, los guardias omitieron 12 rondas de vigilancia y tres recuentos de reclusos, lo que dejó a Epstein y a otros internos sin la supervisión adecuada durante casi ocho horas.

Por último, los legisladores cuestionaron la gestión del Departamento de Justicia tras la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, al considerar que la institución no comunicó adecuadamente cómo se llevaría a cabo la publicación de los documentos relacionados con el caso.

open image in gallery La exfiscal general Pam Bondi declaró ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante una audiencia a puerta cerrada celebrada en mayo ( Getty )

Los legisladores republicanos acusaron a los demócratas de estar “obsesionados” con vincular a Donald Trump con los delitos cometidos por Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. “El consenso de todos los testigos interrogados por el comité fue que, hasta donde tenían conocimiento, el presidente Trump no estuvo involucrado en ninguno de los crímenes de Epstein y Maxwell”, señala el informe.

Más allá de sus conclusiones sobre el mandatario, el documento presenta una serie de recomendaciones para mejorar la actuación del Departamento de Justicia, entre ellas ampliar las investigaciones mediante entrevistas a testigos clave, posibles cómplices y víctimas. “El Departamento de Justicia debería establecer un procedimiento adecuado para que los sobrevivientes de Epstein y sus representantes puedan acceder a sus expedientes y registros personales sin censura”, sostuvo el comité. Asimismo, recomendó revisar cuidadosamente los acuerdos que permiten evitar procesos penales para garantizar que no terminen “facilitando ni fortaleciendo a los delincuentes”.

El informe también cuestionó la actuación de importantes instituciones financieras, a las que acusó de ignorar “claros indicios de trata de personas y fraude migratorio”. Según los legisladores, pese a conocer los antecedentes penales de Epstein y haber detectado transacciones sospechosas, estas entidades permitieron que el financiero utilizara reservas de vuelos falsas, ficticias o reembolsables para trasladar a mujeres extranjeras a través de las fronteras hasta sus residencias.

Ante estas irregularidades, el comité instó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) a examinar si las entidades bancarias cumplen con sus obligaciones de informar sobre operaciones sospechosas. El objetivo, según explicó en un comunicado, es fortalecer los mecanismos destinados a detectar y prevenir delitos como el lavado de dinero y la trata de personas.

Finalmente, los legisladores republicanos recomendaron que el Congreso apruebe una ley para “impedir que los acuerdos de confidencialidad se utilicen como herramienta para silenciar a las víctimas de abuso sexual”.

Traducción de Leticia Zampedri