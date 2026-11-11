Buque ruso con 300 mil barriles de diésel da marcha atrás ante el deterioro del acuerdo entre Trump y Putin

Un buque cisterna que transportaba diésel ruso a Estados Unidos se vio obligado a dar la vuelta, lo que supone otro revés para el acuerdo energético del presidente Donald Trump con Rusia.

Según Bloomberg y el Kyiv Post, el petrolero Agioi Fanendes, con bandera de Malta, que transportaba aproximadamente 300.000 barriles de diésel ruso, o 40.000 toneladas métricas, cambió de rumbo a 400 millas náuticas de Nueva York.

En un intento por reducir los costos de la energía en Estados Unidos antes de las elecciones de mitad de mandato, Donald Trump anunció a principios de octubre que había firmado un acuerdo con Rusia para suministrar a Estados Unidos 300.000 toneladas de diésel en octubre, 500.000 toneladas en noviembre y, posteriormente, 1 millón de toneladas.

Sin embargo, este acuerdo infringió las sanciones estadounidenses vigentes contra la importación de petróleo y gas rusos, y hasta el 11 de noviembre, no se había registrado la entrada de diésel ruso al país.

open image in gallery El acuerdo petrolero entre Donald Trump y Vladimir Putin parece estar fracasando ( Getty Images )

La gobernadora de Nueva Jersey y veterana de la Marina estadounidense, Mikie Sherill, advirtió a los operadores portuarios de Nueva Jersey que podrían enfrentarse a sanciones civiles si descargaban diésel ruso.

“Advertencia para todos los operadores de puertos y terminales, intermediarios y compradores: no ayuden a introducir diésel ruso ilegal en Nueva Jersey”, declaró Sherill el 2 de noviembre, según Military.com.

Sherill también acusó al presidente de “ayudar a financiar la guerra de Putin contra Ucrania”.

El acuerdo sobre el diésel no logró reducir los precios antes de las elecciones de mitad de mandato, en las que los republicanos sufrieron una derrota aplastante en las urnas.

Tras la firma del acuerdo, el presidente afirmó haber negociado también un alto el fuego energético entre Ucrania y Rusia. Sin embargo, poco después de este anuncio, Rusia bombardeó una instalación energética ucraniana.

open image in gallery El Agioi Fanendes, un petrolero de tamaño mediano con bandera de Malta que transportaba diésel ruso con destino a Estados Unidos, fue rechazado en la costa este ( Reuters )

Además, incluso si el presidente pudiera importar diésel ruso, no solucionaría la escasez actual en Estados Unidos.

El país también sufre el bloqueo iraní al petróleo en el estrecho de Ormuz , que se inició tras la decisión de Trump de ir a la guerra con Irán.

El diésel caro no solo significa precios elevados en las gasolineras, sino que también conlleva un aumento de los precios de los artículos para el hogar y otros productos de primera necesidad, ya que es el combustible principal para los vehículos de transporte de larga distancia que transportan mercancías por todo el país.

En consecuencia, el aumento del coste del transporte para los fabricantes está recayendo en los clientes.

open image in gallery Columnas de humo que salen de una refinería de petróleo rusa tras haber sido atacada por Ucrania ( X/@ukraine_map )

Además de los problemas para importar diésel ruso al país, existen dudas sobre si Rusia es capaz de suministrar la cantidad de diésel prometida en un principio, según el Kyiv Post.

Según Reuters y el Kyiv Post, la nueva estrategia de bombardeos de Ucrania contra las refinerías rusas ha reducido la producción de petróleo en un 30 % desde finales de octubre.

Y, según Ben Harris, exsubsecretario del Tesoro de Estados Unidos, “no se encuentran compradores para el diésel ruso”.