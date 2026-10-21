El reciente arrebato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Oficina Oval ha reavivado las preguntas en las redes sociales sobre su estado mental.

Durante una rueda de prensa improvisada el martes, Trump arremetió repetidamente contra Andrew Feinberg, corresponsal de The Independent en la Casa Blanca, ordenándole que se callara, advirtiéndole que “tuviera cuidado” y calificándolo de “persona enferma”.

“¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¡Silencio, silencio!”, dijo Trump sentado detrás del escritorio Resolute, y siguió: “¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? De verdad creo que algo anda mal contigo”.

Los fragmentos del intercambio y otros enfrentamientos con Feinberg se viralizaron rápidamente en las redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y miles de comentarios. Si bien Trump tiene un largo historial de ataques contra periodistas —a quienes ha llamado “traidores”, “estúpidos” y “desagradables”—, muchos usuarios expresaron su asombro ante el nivel de ira que se manifestó el martes.

“Realmente da miedo”, escribió el estratega político progresista Chris Sosa en X. “Trump es un enfermo. Literalmente, algo no anda bien”, añadió Adam Kinzinger, excongresista republicano de Illinois.

open image in gallery El arrebato del presidente Donald Trump en la Oficina Oval el martes ha suscitado nuevas dudas en las redes sociales sobre su estado mental ( Getty Images )

Varios comentaristas sugirieron que el presidente de 80 años estaba mostrando signos de deterioro mental, afirmaciones que la Casa Blanca ha desestimado repetidamente, replicando que Trump es el presidente más “avispado” de la historia estadounidense.

“Si Biden no estaba capacitado para hacer campaña, entonces el deterioro cognitivo de Trump debería descalificarlo para la presidencia”, escribió el presentador de radio y comentarista político Mark Bland en respuesta a un video de Trump gritándole a Feinberg.

Otros plantearon específicamente la posibilidad de demencia.

“Este tipo de agresión es un síntoma bastante típico de la demencia y no sé por qué no estamos hablando más de eso”, escribió un usuario de X.

“He cuidado a personas con demencia durante unos ocho años de mi vida. La forma en que este hombre dijo 'silencio', junto con su expresión facial, me hizo darme cuenta de que tiene demencia”, agregó otra persona.

Un tercer usuario comentó: “Presenta síntomas de demencia con cuerpos de Lewy. Su comportamiento cambia de repente”.

Trump también tuvo su cuota de defensores en línea, incluido el vicepresidente J. D. Vance, quien más tarde llamó a Feinberg “imbécil”.

open image in gallery “No sé quién demonios eres, pero será mejor que tengas cuidado”, le dijo Trump en un momento dado a Andrew Feinberg, de ‘ The Independent ’ ( Getty Images )

Feinberg comenzó el martes preguntándole a Trump sobre su cruzada contra el fraude, específicamente sobre su nueva promesa de otorgar a los denunciantes el 1 % de los fondos fraudulentos que descubran. Después de que tanto Trump como el vicepresidente J. D. Vance respondieran, el presidente le preguntó a Feinberg: “¿Quién eres tú?”.

Cuando Feinberg intentó más tarde hacer preguntas de seguimiento, creyendo que Trump lo había señalado, el mandatario arremetió contra él.

“No sé quién demonios eres, pero será mejor que tengas cuidado”, dijo Trump en un momento dado. Minutos después, cuando Feinberg mencionó el proyecto de renovación del campo de golf del presidente, este le gruñó que se callara y lo llamó “enfermo”.

Trump es la persona de mayor edad que jamás haya sido investida presidente en EE. UU. Y su estado de salud mental y física ha sido objeto de creciente interés público, tras episodios de aparente somnolencia diurna, hematomas en las manos e hinchazón en los tobillos.

Numerosos expertos en salud se han pronunciado al respecto.

open image in gallery Los expertos han estado cuestionando la salud del presidente, a pesar de que tanto Trump como sus médicos han confirmado que goza de buena salud ( Reuters )

“El presidente padece somnolencia diurna severa”, declaró en mayo el doctor Jonathan Reiner, analista médico de CNN. Añadió: “Y el insomnio crónico es una enfermedad grave. Puede aumentar el riesgo de demencia y provocar una disminución de las funciones cognitivas en las personas mayores”.

Asimismo, el mes pasado, la doctora Bandy Lee, psiquiatra forense y social que anteriormente impartió clases en las universidades de Harvard y Yale, describió a Trump como “un individuo muy inestable mentalmente que se ha vuelto mucho menos estable con el tiempo”.

La Casa Blanca ha rechazado enérgicamente las afirmaciones de que Trump esté enfermo o no sea apto para el cargo.

“Si grazna como un pato, en realidad podría tratarse simplemente de un médico chapucero demócrata”, declaró anteriormente a The Independent el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle.

“El presidente Trump es el mandatario más avispado, accesible y enérgico de la historia estadounidense, y cualquier supuesto profesional médico que se dedique a realizar diagnósticos a distancia o a especulaciones falsas con fines políticos está claramente incumpliendo el juramento hipocrático que ha prestado”, agregó.

La Casa Blanca también atribuyó los hematomas recurrentes en las manos de Trump a los frecuentes apretones de manos y afirmó que la insuficiencia venosa crónica había sido la causa de la hinchazón de sus tobillos. En respuesta a las afirmaciones de que el mandatario se ha quedado dormido en público, la cuenta de respuesta rápida de la Casa Blanca publicó capturas de pantalla de presentadores de noticias con los ojos cerrados, insinuando que se habían quedado dormidos.

Trump también ha insistido en que goza de una salud excelente, y afirmó tras un examen físico realizado en mayo que “todo [había salido] perfectamente”.

Las encuestas indican que una gran parte de los estadounidenses están preocupados. En una encuesta de YouGov realizada en abril, el 48 % de los encuestados afirmó que Trump había sufrido un deterioro cognitivo leve o significativo.

The Independent se ha puesto en contacto con la Casa Blanca para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello