Según legisladores demócratas, la ex fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, declaró ante miembros del Congreso que su sucesor, Todd Blanche, había sido el responsable de la caótica publicación de millones de documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

Bondi, a quien Donald Trump despidió el mes pasado, declaró ante los miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante una declaración a puerta cerrada que había delegado la supervisión de los llamados archivos de Epstein y las investigaciones del Gobierno federal sobre el fallecido agresor sexual a su ahora exsubsecretario.

“Ella sigue responsabilizando al fiscal general interino Todd Blanche de todo el manejo de la investigación”, declaró el viernes a la prensa Robert Garcia, el principal demócrata del comité. Continuó: “Fue Todd Blanche, el actual fiscal general interino, quien dirigió la investigación de Epstein, y, francamente, ella sigue culpando al fiscal general interino Todd Blanche de todos los errores que vimos: las censuras, la falta de protección a las víctimas; por cierto, él era el abogado personal de Donald Trump”.

Según Garcia, los legisladores le preguntaron cinco veces sobre sus conversaciones con Trump respecto al caso, y ella se negó a responder cualquier pregunta sobre él. “De hecho, dijo que no hablaría ni respondería a ninguna pregunta relacionada con el presidente Trump”, afirmó.

Y cuando se trató de preguntas sobre el controvertido traslado de prisión de Ghislaine Maxwell, asociada de Epstein y condenada por tráfico sexual, “Bondi afirma no tener conocimiento del traslado en sí, ni de que se trataba de una prisión menos segura, y no se enteró hasta que lo descubrió después de los hechos, y luego se negó a responder preguntas adicionales”, según García.

open image in gallery La ex fiscal general de EE. UU., Pam Bondi, eludió las preguntas sobre la implicación de Trump en las investigaciones sobre Epstein y sugirió que Todd Blanche era en gran medida el responsable de la gestión por parte del Departamento de Justicia de los expedientes relacionados con el delincuente sexual fallecido, según afirmaron los demócratas de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes tras su comparecencia del 29 de mayo ( Getty )

Cuando se le preguntó si el presidente sabía de los crímenes de Epstein antes de que se hicieran públicos, Bondi respondió ante el panel: “No lo sé” y “No estoy segura del alcance de su conocimiento”, según el representante James Walkinshaw.

“Creo que ese es un ejemplo perfecto de por qué necesitamos interrogar a Pam Bondi, bajo juramento, en una declaración real, ante las cámaras, para que el pueblo estadounidense pueda ver y escuchar sus respuestas a nuestras preguntas”, dijo.

Tras abandonar la entrevista, Bondi negó haber culpado a Blanche.

“¡No es cierto! Elogié la gestión del fiscal general interino Blanche en esta tarea hercúlea. Dije que su ética era intachable y que era un fiscal general increíble”, escribió en X.

La transcripción de la entrevista, que no ha sido filmada, se publicará más adelante. Los demócratas del comité exigieron que la entrevista se filmara, pero la Oficina del Fiscal General Adjunto declaró que “la entrevista se [transcribiría], pero no se [grabaría] en video” y que el Departamento de Justicia “[tendría] la oportunidad de revisar la transcripción para corregir errores antes de su publicación”, según una carta enviada a los miembros.

En su declaración preparada para el comité, Bondi admitió que se habían producido errores de edición durante la publicación de los archivos de Epstein. Según una demanda federal, esos errores expusieron a aproximadamente 100 sobrevivientes.

“Pero desde el primer día de este proceso, este Departamento se ha comprometido con la rendición de cuentas y la transparencia”, afirmó Bondi, y siguió: “Nuestra postura siempre ha sido que el Departamento está dispuesto a revisar cualquier posible evidencia de actividad delictiva relacionada con Epstein y sus asociados, y que emprenderá las acciones de investigación o enjuiciamiento pertinentes dondequiera que los hechos y la ley lo justifiquen”.

open image in gallery Varias víctimas de los abusos de Epstein han exigido respuestas a la Administración Trump sobre las censuras indebidas y sobre si los cómplices del delincuente sexual están siendo investigados por el Departamento de Justicia ( Getty )

En virtud de una ley aprobada por el Congreso y promulgada por Trump en noviembre, el Departamento de Justicia recibió la orden de publicar todos los archivos relacionados con las investigaciones sobre Epstein antes del 19 de diciembre.

Desde entonces, la Administración ha publicado millones de páginas de documentos, pero ha sido acusada de ocultar registros relacionados con Trump, quien mantuvo relaciones sociales con Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000. El presidente no ha sido acusado de ningún delito, y su aparición en los archivos de Epstein no sugiere ninguna culpabilidad.

Dicha filtración de documentos incluía miles de páginas de archivos sin censurar, declaraciones de víctimas, entrevistas con testigos y otros materiales que contenían información que permitía identificar a las víctimas.

En febrero, los fiscales federales informaron a los jueces que supervisaban los casos contra Epstein y su socia y traficante convicta Ghislaine Maxwell que el Departamento de Justicia aún estaba “en proceso” de eliminar y corregir esos documentos.

open image in gallery El diputado Robert Garcia, máximo representante demócrata en la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, sugirió que Bondi había echado la culpa de la caótica gestión de los expedientes de Epstein por parte del Departamento de Justicia a su sucesor, Todd Blanche, antiguo abogado personal de Trump ( Getty )

Mientras tanto, Bondi se ha enfrentado a un intenso escrutinio bipartidista por su gestión de la publicación de documentos y el enfoque del Departamento de Justicia en las investigaciones sobre el acaudalado delincuente sexual y sus presuntos cómplices.

La esperada publicación de documentos sobre Epstein, distribuidos a influyentes figuras de extrema derecha en la Casa Blanca el año pasado, contenía información que en gran medida ya era pública. En julio, el Departamento de Justicia y el FBI declararon que no existía fundamento alguno para publicar más documentos relacionados con Epstein, lo que desató acusaciones de un encubrimiento gubernamental generalizado para proteger a poderosas figuras públicas acusadas de explotar y abusar de mujeres y niñas jóvenes.

Durante su testimonio bajo juramento ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes en febrero, Bondi eludió repetidamente las preguntas sobre Epstein para hablar sobre el mercado de valores y reprendió a los demócratas que la interrogaron.

“El Dow Jones está ahora mismo por encima de los 50.000 puntos”, dijo tras ser interrogada sobre las posibles acusaciones contra los cómplices de Epstein. Afirmó que el índice Nasdaq estaba “batiendo récords” y que las cuentas de jubilación de los estadounidenses estaban “en su mejor momento”, para luego añadir: “¡De eso es de lo que deberíamos estar hablando!”.

Antes de la entrevista del viernes, los supervivientes preguntaron al presidente republicano del comité, James Comer, si los legisladores preguntarían por qué se revelaron las identidades de los supervivientes en los archivos, pero no los nombres de los presuntos agresores.

“Esas son las preguntas que vamos a hacer”, dijo Comer, y agregó: “Queremos justicia para los sobrevivientes”.

Dijo que el Gobierno les había “fallado”, e incorporó: “¿Qué documentos quedan? ¿Por qué no se han entregado? Vamos a intentar determinar si hay más documentos”.

Traducción de Sara Pignatiello