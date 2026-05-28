Ejército de EE. UU. ha acumulado una importante presencia en el Caribe y está listo para invadir Cuba: reporte

EE. UU. ha pasado meses desplegando barcos, aviones y tropas alrededor del Caribe, mientras la Casa Blanca considera la posibilidad de invadir Cuba.

Según informa el medio en línea Politico, estos activos, que incluyen el grupo de ataque del portaaviones USS Nimitz, destructores de misiles guiados y aviones de combate estacionados en Florida y Puerto Rico, forman parte del mayor despliegue de fuerzas estadounidenses fuera de Medio Oriente.

Según declaró un portavoz del Comando Sur de EE. UU. a The Independent, las fuerzas armadas estadounidenses no hacen comentarios sobre “información especulativa”, no “revelan detalles o hacen comentarios sobre los movimientos y actividades operacionales de los buques de la Armada estadounidense, y no revelan detalles de operaciones o rutas específicas”.

Según los informes, el presidente Donald Trump aún no está planeando activamente una invasión a Cuba, aunque los planificadores militares habrían analizado diferentes escenarios para enviar fuerzas estadounidenses a la isla, azotada por el bloqueo y las sanciones, si esta se hunde aún más en el caos.

“Todas las opciones están sobre la mesa, pero no hay ninguna invasión planeada ni inminente”, dijo un funcionario del Gobierno de Trump a Axios.

open image in gallery El ejército estadounidense lleva meses reforzando su presencia en el Caribe, mientras la Casa Blanca baraja una posible invasión de Cuba ( Comando Sur de EE. UU. )

Otro asesor de la Administración declaró al medio que la Casa Blanca estaba siguiendo una estrategia de “aceleracionismo” contra Cuba, con la esperanza de acelerar la caída del régimen comunista de la isla mediante el bloqueo estadounidense vigente y el esfuerzo más reciente de EE. UU. por cortar el suministro de petróleo a la isla, lo que ha provocado apagones generalizados y sufrimiento civil en toda Cuba.

“No queremos acabar con el régimen todavía”, dijo el funcionario, y añadió: “Hay un método para esto. Se hará por etapas”.

Un tercer funcionario declaró a Axios que el presidente no tenía prisa por intensificar las tensiones con Cuba, dada la guerra en curso con Irán.

EE. UU. lleva meses aumentando la presión sobre la isla y la región del Caribe en su conjunto.

Bajo la Administración Trump, las fuerzas estadounidenses han llevado a cabo regularmente ataques militares letales contra supuestas embarcaciones de narcotraficantes que transitaban entre Latinoamérica continental y el Caribe.

open image in gallery EE. UU. lleva meses ejerciendo presión sobre Cuba, neutralizando a su principal aliado con la operación que capturó al líder venezolano Nicolás Maduro y cortando el suministro de petróleo a la isla, lo que ha sumido al país en una crisis humanitaria ( AP )

La operación de enero para capturar al líder venezolano Nicolás Maduro y tomar el control del sector petrolero de Venezuela aisló a Cuba de su patrocinador más importante.

La semana pasada, EE. UU. acusó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro, el mismo día en que el Nimitz llegó al Caribe.

“Es probable que el Nimitz esté allí principalmente para intimidar, aunque podría utilizarse en una operación militar si fuera necesario”, declaró a Politico Mark Cancian, analista sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Los observadores también creyeron que el secretario de Estado, Marco Rubio, estaba lanzando una advertencia a principios de este mes cuando posó frente a un mapa de Cuba mientras estrechaba la mano del general Francis Donovan, del Comando Sur de EE. UU.

Por su parte, el director de la CIA, John Ratcliffe, también mantuvo conversaciones de alto nivel con funcionarios cubanos en la isla a principios de este mes.

Según declaró un funcionario de la CIA a la agencia Associated Press, Ratcliffe estaba allí “para transmitir personalmente el mensaje del presidente Donald Trump de que EE. UU. está dispuesto a abordar seriamente cuestiones económicas y de seguridad, pero solo si Cuba realiza cambios fundamentales”.

Traducción de Sara Pignatiello