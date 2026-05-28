Dos artistas se retiran de concierto patriótico respaldado por Trump un día después de anuncio

Tan solo un día después de que la Gran Feria Estatal Estadounidense diera a conocer su cartel musical, varios artistas ya se han retirado, y uno de ellos alega los vínculos políticos del evento.

El festival patriótico, programado del 25 de junio al 10 de julio en el parque National Mall, en Washington, D. C., forma parte de la celebración nacional del 250° aniversario de la Declaración de Independencia de EE. UU. Está organizado por Freedom 250, una asociación público-privada creada por el presidente Donald Trump.

La feria contará con “espectáculos en vivo, exhibiciones interactivas, homenajes patrióticos, muestras de innovación, programación cultural y atracciones para toda la familia, que se extenderán desde el Capitolio de EE. UU. hasta el Monumento a Washington”, dijo Keith Krach, director ejecutivo de Freedom 250, en un comunicado el miércoles.

Krach mencionó a nueve artistas que actuarían, entre ellos la vocalista nominada al Grammy Martina McBride, el grupo de música dance C+C Music Factory, el grupo de funk The Commodores, el rapero Vanilla Ice, intérprete de ‘Ice Ice Baby’, y el rapero Flo Rida, intérprete de ‘Good Feeling’.

Pero a las pocas horas del anuncio, dos artistas comenzaron a distanciarse del evento en Washington, D.C.

open image in gallery Un día después de que se anunciara el cartel de la Gran Feria Estatal Estadounidense, respaldada por Trump, dos artistas ya se han retirado ( Getty Images )

“He informado a mis agentes de que no actuaré en el evento Freedom 250”, escribió en Instagram el rapero Young MC, conocido por su éxito de 1989 ‘Bust a Move’, según informa The Daily Beast.

“A los artistas nunca se les informó sobre ninguna implicación política en el evento”, escribió, y siguió: “Y, a pesar de que los organizadores afirman que el evento es apartidista, la revista SPIN lo describe como respaldado por Trump. Espero actuar en Washington D.C. próximamente en un evento que no esté tan politizado”.

Morris Day, el vocalista principal de The Time, banda vinculada a Prince, también dijo que no participaría.

“Contrario a los rumores, Morris Day y The Time no se presentarán en la Gran Feria Estatal Estadounidense”, escribió en Instagram, y añadió: “Para mí, es un no rotundo”.

The Independent se ha puesto en contacto con Freedom 250.

open image in gallery “A los artistas nunca se les informó de ninguna implicación política en el evento”, escribió Young MC en Instagram. En la imagen, aparece actuando en el escenario del Falls Music Festival, celebrado en Australia en 2011 ( Getty Images )

Freedom 250 fue creado por la Administración Trump para gestionar las celebraciones que durarían todo el año en torno al 25.º aniversario.

“La Casa Blanca está involucrando a todos los niveles del Gobierno, al sector privado, a las instituciones educativas y sin fines de lucro, y a todos los ciudadanos del país para celebrar este hito histórico. Para lograr esta ambiciosa visión, hemos creado una nueva alianza público-privada llamada Freedom 250”.

open image in gallery “Para mí, es un no rotundo”, escribió Morris Day en Instagram. En la imagen, aparece recogiendo el premio The Legend Award en el escenario durante la gala de los Soul Train Awards 2022 en Las Vegas, Nevada ( Getty Images )

Freedom 250 se presenta como una organización no partidista, pero sus detractores argumentan que sus vínculos con Trump cuentan una historia diferente.

El grupo de trabajo está financiado por las empresas tecnológicas Oracle y Palantir, afines a Trump, junto con los contratistas federales Lockheed Martin y Deloitte, y los legisladores y grupos de supervisión han expresado su preocupación por el origen del dinero, según informes previos de The Independent.

Algunos legisladores demócratas han presionado al Departamento del Interior de EE. UU. para que rinda cuentas de forma transparente sobre la financiación de Freedom 250, cuestionando por qué se pasó por alto una comisión creada por el Congreso hace una década. El grupo de defensa del consumidor Public Citizen también ha solicitado investigaciones después de que el periódico The New York Times informara que a los donantes que aportaran más de un millón de dólares se les ofrecería acceso al presidente.

Además de la próxima feria, Freedom 250 también está impulsando un Gran Premio de la serie IndyCar en Washington, D. C. y los Patriot Games, un torneo deportivo de cuatro días. A principios de este mes, organizaron una concentración de oración de un día en el National Mall, promocionada como una “rededicación de nuestro país como una nación bajo Dios”.

Traducción de Sara Pignatiello