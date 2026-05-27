Informe: Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer tras ser apartada por Trump

Según un informe, a la exfiscal general Pam Bondi le diagnosticaron cáncer de tiroides poco después de que el presidente Donald Trump la apartara del Departamento de Justicia el mes pasado.

De acuerdo con Axios, Bondi ya recibió tratamiento y actualmente se recupera de la enfermedad, mientras que un funcionario de la Casa Blanca confirmó la información a The Independent.

Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, aseguró en una publicación en X que Pam ha estado luchando contra el cáncer en silencio durante las últimas semanas.

“@PamBondi tiene un corazón de oro”, agregó.

El senador por Florida Rick Scott también reaccionó a la noticia y dedicó un mensaje a quien describió como una “querida amiga”.

“Es una noticia terrible, pero Pam ha sido una amiga muy cercana durante años y sé que es una luchadora”, escribió Scott en X el miércoles por la mañana. “Si alguien puede superar esto, es ella. Anne y yo rezamos por Pam y su familia en estos momentos difíciles”.

Por su parte, la cuenta oficial del Partido Republicano de Florida también expresó su apoyo a Bondi en redes sociales.

“Pam dedicó su vida a luchar por Florida y por nuestra nación con fuerza y convicción, y sabemos que enfrentará este desafío con la misma fortaleza”, señaló el partido. “Rezamos por su recuperación y pronta mejoría”.

open image in gallery La exfiscal general Pam Bondi fue diagnosticada con cáncer de tiroides poco después de que el presidente Donald Trump la apartara del Departamento de Justicia ( Getty )

Bondi declaró a CNN que todavía se recupera, aunque aseguró que “se encuentra bien”.

Trump anunció su salida del Departamento de Justicia el 2 de abril, después de 14 meses marcados por distintas turbulencias al frente del organismo. Poco después, el presidente también la nombró integrante de un comité asesor sobre políticas de inteligencia artificial.

El vicepresidente J. D. Vance afirmó que Bondi sigue siendo “un activo muy valioso para el equipo del presidente” y aseguró que continuará colaborando con la gestión.

“Me alegra muchísimo, tanto por ella como por todos nosotros, que siga involucrada en la solución de algunos de los problemas más importantes que enfrenta este Gobierno”, declaró Vance en un comunicado enviado a The Independent.

Según diversos reportes, Bondi integrará el Consejo de Asesores del Presidente sobre Ciencia y Tecnología, donde también participan figuras como el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y el cofundador de Nvidia, Jensen Huang. El organismo está encabezado por David Sacks, exasesor de la Casa Blanca en inteligencia artificial, junto al asesor científico Michael Kratsios.

open image in gallery Bondi, quien dejó el Departamento de Justicia el mes pasado, recibió tratamiento y se recupera de un cáncer de tiroides ( AFP/Getty )

Según Axios, el rol de Bondi consistirá en “facilitar la coordinación” entre el Gobierno de Trump y los magnates tecnológicos que forman parte del consejo.

El diagnóstico de la exfiscal general se conoció apenas dos meses después de que Trump revelara que su jefa de gabinete en la Casa Blanca, Susie Wiles, también recibía tratamiento por un cáncer de mama en etapa inicial.

La salida de Bondi del gabinete ocurrió poco tiempo después del despido de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien dejó el cargo tras una serie de escándalos dentro del departamento.

Además, la directora saliente de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, también anunció su salida del Gobierno de Trump luego de que a su esposo le diagnosticaran “una forma extremadamente rara de cáncer óseo”.

Traducción de Leticia Zampedri