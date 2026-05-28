Trump quiere inmortalizar su imagen en un billete de 250 dólares, según reporte

Según un informe, funcionarios del Departamento del Tesoro bajo el Gobierno de Trump impulsan la creación de un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos.

The Washington Post obtuvo un borrador del proyecto de ley propuesto, donde aparece un retrato de Donald Trump en el centro acompañado por la inscripción “250 AMERICA”.

El congresista republicano por Kentucky Andy Barr ya había compartido un diseño similar en enero, cuando publicó una fotografía en la que sostenía una maqueta gigante del supuesto billete de 250 dólares junto al tesorero estadounidense Brandon Beach. Según el Post, Beach —uno de los funcionarios nombrados por Trump— “presionó al personal” de la Oficina de Grabado e Impresión del Tesoro para avanzar con la propuesta.

Por su parte, el artista británico Iain Alexander, autor del diseño mostrado por Barr, aseguró al diario que a Trump “le encantó” la idea.

Sin embargo, el proyecto enfrenta un obstáculo importante: la legislación federal establece que solo las personas fallecidas pueden aparecer en los billetes estadounidenses. De hecho, la última vez que una persona viva figuró en papel moneda ocurrió en 1866, antes de que esa práctica quedara prohibida.

open image in gallery Funcionarios del Departamento del Tesoro cercanos a Trump impulsan la creación de un nuevo billete de 250 dólares con el rostro del presidente, similar a un diseño compartido este año por el congresista Andy Barr, para conmemorar el 250.º aniversario de Estados Unidos, según un informe ( @RepAndyBarr/X )

En declaraciones al periódico, un portavoz del Departamento del Tesoro aseguró que la Oficina de Grabado e Impresión “lleva adelante la planificación y la debida diligencia necesarias” respecto al posible billete de 250 dólares.

“Si este mandato legislativo se convierte en ley, la Oficina de Grabado e Impresión está tomando medidas proactivas para producir un billete conmemorativo de 250 dólares que reconozca adecuadamente el 250 aniversario de nuestra gran nación”, agregó el portavoz.

Sin embargo, Larry R. Felix, exdirector de la agencia, aclaró que un billete de 250 dólares “no está autorizado por ley” sin la aprobación previa del Congreso y remarcó que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, necesitaría autorización formal para avanzar.

Además, el portavoz del Tesoro sostuvo que Brandon Beach “nunca pidió al personal que imprimiera el billete antes de la aprobación legislativa”.

Trabajadores actuales y exfuncionarios también señalaron al medio que el desarrollo de un nuevo billete suele demorar entre seis y ocho años, especialmente cuando se trata de denominaciones tan altas.

La iniciativa aparece además en paralelo a los planes para lanzar monedas de oro con la imagen de Trump, un proyecto que tampoco parece encaminado a llegar a tiempo para las celebraciones por el 250.º aniversario de Estados Unidos.

open image in gallery El billete se suma a los planes para lanzar monedas doradas de Trump, promocionadas previamente en redes sociales por el tesorero Brandon Beach, que tampoco estarían listas a tiempo para el 250.º aniversario de Estados Unidos ( @RepAndyBarr/X )

“Estos tipos creen que se puede imprimir algo de la noche a la mañana y que funcionará en un cajero automático. Es una locura”, declaró un empleado al Post. “Se necesitan años para producir estos billetes y garantizar que funcionen de forma confiable para el público”.

En medio de esas discusiones, Patricia “Patty” Solimene, directora de la Oficina de Grabado e Impresión, fue reasignada de su cargo a finales de abril por decisión de las autoridades del Tesoro. Según el informe, ella y otros funcionarios explicaron a Brandon Beach y a su principal asesor, Mike Brown, que producir un billete de 250 dólares requeriría varios años.

“Ella les dijo que no estamos autorizados a hacer esto. No podemos avanzar más y ni siquiera todas las partes involucradas se reunieron para discutir los próximos pasos”, contó otro empleado al periódico.

En un mensaje de despedida enviado a sus colegas y obtenido por el Post, Solimene aseguró que “nunca sacrificó los valores ni el carácter que me definen, ni tampoco los de la organización”, y añadió que “la responsabilidad recaía sobre ella”.

La propuesta para incluir a Trump en un billete de 250 dólares también llegó al Congreso. En febrero de 2025, el congresista republicano por Carolina del Sur Joe Wilson presentó un proyecto de ley sobre el tema, que actualmente permanece en el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes sin fecha para una audiencia.

Según su oficina, tanto Bessent como Trump hablaron con Wilson “en múltiples ocasiones” para expresar su respaldo a la iniciativa.

Traducción de Leticia Zampedri