El Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos el viernes millones de archivos relacionados con el caso del pederasta convicto Jeffrey Epstein, los cuales arrojan luz sobre su extensa red de figuras de alto perfil.

La tanda reciente contiene unos tres millones de páginas, incluidas 180.000 imágenes y unos 2.000 videos relacionados con el caso. Se prevé que sea la liberación final de los archivos, que en total suman 3,5 millones de documentos.

Los primeros hallazgos de la investigación incluyen la sorprendente revelación de que Epstein podría haber engendrado un hijo hace unos 15 años, así como correos electrónicos de Andrew Mountbatten-Windsor, antiguo príncipe británico, en los que invita a Epstein al palacio de Buckingham años después de que el financiero fuera declarado culpable por delitos sexuales.

Peter Mandelson, exembajador británico en Estados Unidos, renunció al Partido Laborista el domingo después de que saliera a la luz más correspondencia suya con Epstein. Afirmó que creía que eran falsas las acusaciones de que Epstein le había enviado decenas de miles de dólares años atrás y que era necesario investigarlas.

Por otro lado, el multimillonario Elon Musk envió correos para preguntar a Epstein cuándo sería su fiesta más salvaje y hablar de visitar su famosa isla. No está claro si Musk, que no ha sido acusado de ningún delito, la visitó alguna vez.

Y en otros correos electrónicos, Epstein alegó que Bill Gates había mantenido relaciones extramatrimoniales. Un portavoz de Gates negó con vehemencia las “absurdas” acusaciones.

open image in gallery Documentos incluidos en la publicación del Departamento de Justicia de EE. UU. de los archivos de Jeffrey Epstein (Jon Elswick/AP) ( AP )

No hay indicios de que aparecer en los archivos implique que se cometió un delito. Las personas que han aparecido en documentos anteriores han negado cualquier comportamiento ilícito en relación con Epstein.

A continuación repasamos las principales revelaciones hasta el momento.

Epstein supuestamente engendró un hijo secreto

Sarah Ferguson, la exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor (antes príncipe Andrés), envió un correo electrónico al financiero pedófilo que parece sugerir que había engendrado un hijo secreto hace unos 15 años.

“No sé si sigues en este BBM [BlackBerry Messenger], pero me enteré por El Duque que tuviste un niño”, escribió supuestamente el 21 de septiembre de 2011, según los archivos del departamento que revisó The Telegraph.

El correo electrónico continúa: “Aunque nunca te mantuviste en contacto, sigo aquí con amor, amistad y felicitaciones por tu bebé. Sarah xx”.

En otro correo electrónico publicado por el departamento y visto por The Sun, Fergie volvía a mencionar al niño y se quejaba de que se había sentido “profundamente” dolida por la falta de contacto de Epstein con ella.

“Desapareciste. Ni siquiera sabía que ibas a tener un bebé”, escribió supuestamente. “Me resultó taaaan evidente que solo eras mi amigo para llegar a Andrew. Y eso me dolió profundamente. Más de lo que tú sabrás”.

No se sabe que Epstein haya engendrado ningún niño, pero, si las supuestas afirmaciones de Ferguson son ciertas, el hijo del pedófilo tendría ahora casi 15 años.

The Independent se puso en contacto con Sarah Ferguson en busca de comentarios.

El expríncipe Andrés invitó a Epstein al palacio de Buckingham

open image in gallery Las imágenes parecen mostrar a Andrew Mountbatten-Windsor a gatas sobre una mujer no identificada ( US Department of Justice/PA Wire )

Andrew Mountbatten-Windsor invitó a Epstein a cenar al palacio de Buckingham y a disfrutar de “mucha privacidad” años después de que el financiero fuera declarado culpable, según sugieren los nuevos documentos.

En un correo electrónico, Andrew dijo que viajaba a Londres, donde se alojaba Epstein. Planteó a Epstein: “Podríamos cenar en el palacio de Buckingham y tener mucha privacidad”.

Epstein respondió: “Ya en Londres. A qué hora te gustaría y también necesitaremos/tendremos tiempo privado”.

No está claro si se celebró una reunión en el palacio. The Independent se puso en contacto con el palacio de Buckingham en busca de comentarios.

La última publicación también incluía imágenes en las que aparecía Andrew a gatas sobre una mujer en el suelo. No está claro dónde y cuándo se tomaron las fotos, y la identidad de la mujer está censurada.

En otro mensaje que parecía enviado a Andrew, Epstein se ofrecía a presentar al entonces príncipe a una mujer rusa “inteligente, guapa y digna de confianza” llamada “Irina”, de 26 años.

Trump se menciona en varias conversaciones, y Epstein recibió una invitación a Mar-a-Lago en 2012

open image in gallery Ghislaine Maxwell y Donald Trump aparecen en una imagen difundida por el Departamento de Justicia ( DOJ )

Los archivos recién publicados incluían cientos de documentos que mencionan a Trump, muchos de los cuales eran recopilaciones de informes de medios de comunicación.

Un archivo detalla lo que parecían ser correos electrónicos internos de investigadores federales que investigaban acusaciones escabrosas que implicaban al presidente y a Epstein. Los correos electrónicos, de agosto de 2025, no indican que se haya corroborado ninguna acusación. Los investigadores aseguraron que varios de los acusadores no eran creíbles.

En otro mensaje, cuyo remitente y destinatario fueron censurados, se lee: “¿Qué piensa JE de ir a Mar-a-Lago después de Navidad en lugar de a su isla?”, en referencia al club de Trump en Florida. El correo es de 2012, años después de que Trump dijera que los dos hombres habían dejado de socializar.

Trump ha negado cualquier conocimiento de los delitos de Epstein. Pero el presidente lleva meses perseguido por el escándalo, en parte porque prometió hacer públicos los archivos durante su campaña presidencial de 2024 y luego renegó tras asumir el cargo.

Elon Musk preguntó por las “fiestas salvajes” en Little St. James

open image in gallery Un intercambio de correos electrónicos de 2013 mostraba a Elon Musk y Epstein haciendo planes para que el director ejecutivo tecnológico visitara Little Saint James ( Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved )

Elon Musk y Epstein hablaron de visitas a Little St. James en varias ocasiones, entre ellas en 2012, en la que Musk preguntó a Epstein: “¿Qué día/noche será la fiesta más salvaje en tu isla?”.

En un intercambio de correos electrónicos de 2013 entre Elon Musk y Epstein, los dos discutían sobre hacer planes para que Musk visitara la isla en enero.

En el documento, Musk escribió a Epstein el día de Navidad de 2013: “En realidad, podría volar de regreso temprano el día 3. Estaremos en St Bart’s. ¿Cuándo deberíamos ir a tu isla el día 2?”. No está claro si Musk finalmente asistió.

Musk respondió el sábado en su plataforma de redes sociales X que había sido “muy consciente de que cierta correspondencia por correo electrónico con él podría ser malinterpretada y utilizada por detractores para manchar” su nombre.

“Nadie presionó más que yo para que se publicaran los archivos de Epstein y me alegro de que finalmente haya ocurrido”, escribió Musk. “Mantuve muy poca correspondencia con Epstein y decliné repetidas invitaciones para ir a su isla o volar en su ‘Lolita Express’”.

Bill Gates niega que la acusación de Epstein de que fue infiel a Melinda

open image in gallery Un portavoz de Bill Gates negó con vehemencia las afirmaciones hechas en la última publicación de archivos ( Reuters )

Bill Gates negó rotundamente las afirmaciones de los archivos de que había mantenido relaciones sexuales extramatrimoniales.

Epstein hizo esta afirmación en un borrador de 225 palabras que se envió por correo electrónico a sí mismo el 18 de julio de 2013, con el asunto: “bill”.

Escribió que, como socio de Gates, le habían pedido que hiciera cosas que podrían “sobrepasar la línea de lo ilegal”.

Añadió que Gates y su entonces esposa, Melinda Gates, se habían visto envueltos en una “grave disputa matrimonial” y que él había ayudado a facilitar “encuentros amorosos ilegales” al multimillonario.

Un portavoz de Bill Gates declaró a The Independent: “Estas afirmaciones son absolutamente absurdas y completamente falsas. Lo único que demuestran estos documentos es la frustración de Epstein por no continuar su relación con Gates y hasta dónde llegaría para tender trampas y difamar”.

Epstein envió 10.000 libras al marido de Peter Mandelson

open image in gallery El exembajador británico en EE. UU., Peter Mandelson, ofreció disculpas a las víctimas de Jeffrey Epstein (Jeff Overs/BBC/PA) ( PA Media )

Según los últimos documentos, el marido de Peter Mandelson, Reinaldo Avila da Silva, envió un correo electrónico a Epstein en 2009 para pedirle dinero para asistir a la Facultad Británica de Osteopatía y financiar otros gastos relacionados.

Los correos electrónicos muestran que Da Silva expuso los costos del curso a Epstein, y uno hace referencia a un pago de 10.000 libras, realizado dos meses después de que Epstein saliera de prisión.

Epstein dijo a Da Silva: “Te enviaré la cantidad de tu préstamo inmediatamente”.

“Solo una breve nota para agradecerte el dinero que llegó a mi cuenta esta mañana”, respondió más tarde Da Silva.

El año pasado, Peter Mandelson fue destituido de su cargo de embajador del Reino Unido en Estados Unidos tras las crecientes presiones por sus vínculos con Epstein. El viernes emitió un comunicado en el que pedía disculpas a las víctimas de Epstein. Insistió en que ignoraba los delitos de Epstein y que se enteró de la verdad sobre él “después de su muerte”.

Los correos electrónicos también sugieren que Mandelson había informado a Epstein sobre un rescate financiero de 500.000 millones de euros de la Unión Europea para salvar el euro, un acuerdo que alcanzaron los ministros de Finanzas de la UE en mayo de 2010 ante la preocupación de que la crisis de la deuda griega pudiera extenderse por la eurozona.

La noche anterior, Epstein aparentemente envió un correo electrónico a Mandelson, que en ese momento era secretario de Comercio y viceprimer ministro de facto: “Fuentes me informan de un rescate de 500 000 millones de euros, casi completado”.

Mandelson aparentemente respondió: “Se anunciará esta noche”.

Otros correos electrónicos parecían sugerir que Lord Mandelson reenvió información interna del Gobierno a Epstein cuando era secretario de Comercio y adjunto de Gordon Brown.

El exministro del Gobierno británico dimitió como miembro del Partido Laborista después de que surgiera información sobre sus vínculos con el financiero estadounidense caído en desgracia Jeffrey Epstein, informaron los medios de comunicación el domingo. Mandelson aseguró que no deseaba causar “más vergüenza” al Partido Laborista, según los informes.

“Este fin de semana se me ha vuelto a relacionar con el comprensible furor que rodea a Jeffrey Epstein y me siento arrepentido y apenado por ello”, admitió Mandelson en una carta al Partido Laborista, de la que informaron la BBC y otras organizaciones de noticias.

Mandelson alegó que creía que las acusaciones de que Epstein le había hecho pagos financieros eran falsas y que las investigaría.

“Al hacerlo, no deseo causar más vergüenza al Partido Laborista y, por lo tanto, dejo de ser miembro del partido”, decía la carta.

Mandelson fue una figura clave en el éxito electoral del Partido Laborista durante el mandato de Tony Blair, que comenzó en la década de 1990. El año pasado volvió a ser sometido a escrutinio después de que los legisladores estadounidenses hicieran públicos unos documentos que incluían una carta en la que se refería a Epstein como “mi mejor amigo”, lo que provocó su destitución como enviado británico en Washington.

Epstein presionó a sus amigos para conseguir una reunión con Putin

open image in gallery Al parecer, Epstein buscó reunirse con Vladimir Putin ( Sputnik )

Según los archivos recopilados, Jeffrey Epstein pasó años intentando reunirse con el líder ruso Vladimir Putin.

El presidente ruso se menciona 1.055 veces en la biblioteca actualizada de Epstein. Muchos de los artículos solo se refieren a Putin de manera indirecta, como en los boletines de prensa que recibía Epstein en su correo.

Pero a lo largo de los años, el financiero habló repetidamente de sus esperanzas de reunirse con Putin con Thorbjorn Jagland, ex primer ministro de Noruega, quien se reunió con el líder ruso en su calidad de secretario general del Consejo de Europa.

En la primavera de 2013, Epstein le dijo a Ehud Barak, ex primer ministro israelí, que esperaba reunirse con Putin por primera vez en junio de ese año para discutir cómo Rusia podría fomentar la inversión occidental.

No está claro si llegaron a reunirse para hablar de negocios. La correspondencia por correo electrónico de cada año hasta 2018 sugiere que Epstein intentó concertar reuniones, o incluso invitó a Putin a cenar a través de sus contactos mutuos.