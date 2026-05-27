Trump amenaza con “hacer estallar” a otra nación soberana durante una reunión de gabinete

Donald Trump amenazó el miércoles con “hacer estallar” Omán si el país no cedía a sus exigencias sobre el control del estrecho de Ormuz, en medio de los intentos del presidente estadounidense por alcanzar un acuerdo de paz con Irán que permita reabrir esta estratégica vía marítima.

Un día después, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump volvió a insistir en que Omán y otros países se sumen a los Acuerdos de Abraham, el tratado impulsado por Estados Unidos durante su primer mandato para promover la normalización de relaciones entre naciones árabes e Israel.

Además, respondió preguntas de la prensa, entre ellas una sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que establezca un control compartido del estrecho de Ormuz entre Irán y Omán, dos países que limitan con este corredor marítimo clave. En ese contexto, el mandatario lanzó una advertencia directa hacia el aliado estadounidense.

“Omán actuará como todos los demás o tendremos que hacerlo volar por los aires”, afirmó. Luego agregó: “Nadie va a controlarlo”.

La declaración, que pareció improvisada, apareció poco después en la cuenta oficial del Departamento de Estado en X, lo que amplificó el alcance del mensaje.

open image in gallery Donald Trump habló el miércoles sobre sus planes para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra contra Irán ( Reuters )

La amenaza del presidente llega en un momento en que el estrecho de Ormuz permanece cerrado desde hace casi 90 días, una situación que interrumpió rutas clave para el transporte de petróleo y gas natural, impulsó los precios globales de la energía y comenzó a generar efectos sobre el resto de la economía. Además, especialistas advierten que, incluso si el paso marítimo reabre pronto, las consecuencias podrían extenderse durante meses.

Hasta ahora, los intentos de Estados Unidos por reabrir el estrecho, ya sea mediante presión militar o negociaciones diplomáticas, no dieron resultados. A comienzos de mayo, Trump anunció planes para que buques de la Armada estadounidense escoltaran embarcaciones civiles a través de la zona, aunque suspendió esa estrategia apenas dos días después.

Mientras tanto, las conversaciones de paz con Irán todavía no alcanzan un acuerdo formal para terminar con la guerra, que volvió a quedar atrapada en un prolongado conflicto alrededor del estrecho. Aunque persiste un frágil alto el fuego, ataques esporádicos de Estados Unidos continúan poniendo a prueba esa estabilidad, incluidos algunos registrados a principios de esta semana.

El propio Trump amenazó con complicar aún más esas negociaciones durante la reunión de gabinete del jueves. Al defender su llamado publicado el día anterior en Truth Social para que varios países de Oriente Medio firmaran los Acuerdos de Abraham, como reconocimiento por la supuesta eliminación de la amenaza nuclear iraní y una eventual reapertura del estrecho, el mandatario dejó abierta la posibilidad de bloquear un acuerdo de paz si esos gobiernos no aceptan.

“Nos lo deben”, afirmó. “No estoy seguro de que debamos cerrar el trato si no firman”.

Además, sugirió que no le preocupa el impacto político que la guerra y su creciente costo económico podrían tener sobre las posibilidades republicanas de mantener el control del Congreso en las elecciones de otoño.

open image in gallery Trump añadió una nueva exigencia a su propuesta de acuerdo de paz durante la reunión de gabinete del miércoles y la vinculó a que más países se sumen a los Acuerdos de Abraham ( AFP/Getty )

“No me importan las elecciones legislativas de noviembre. Miren lo que pasó anoche, eso fue el preludio de las elecciones de mitad de mandato”, dijo Trump ante los periodistas, al sugerir que la derrota del senador republicano John Cornyn frente al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en las primarias republicanas representó una muestra de la fortaleza de su influencia política.

Mientras tanto, en Washington comienza a crecer el desgaste en torno a la idea de mantener al presidente con control absoluto sobre la estrategia hacia Irán. De hecho, la Cámara de Representantes suspendió sesiones la semana pasada, antes del fin de semana del Día de los Caídos, sin debatir una resolución sobre poderes de guerra aprobada por el Senado, ante el temor de que no consiguiera los votos necesarios para avanzar.

Aunque los republicanos mantienen mayorías en ambas cámaras, cada vez más voces dentro del partido cuestionan la narrativa de la Casa Blanca sobre Irán.

Al mismo tiempo, sectores neoconservadores y grupos proisraelíes cercanos al presidente continúan presionando para que cualquier acuerdo de paz incluya la destrucción total del programa nuclear iraní o, incluso, cambios más profundos dentro del propio régimen iraní.

Funcionarios estadounidenses buscan que Teherán renuncie por completo a sus reservas de material nuclear enriquecido y abandone cualquier intento de reconstruir su programa nuclear. Sin embargo, sectores más duros dentro del debate sobre Irán reclaman exigencias todavía mayores en materia de supervisión y rechazan las versiones que indican que el Gobierno de Trump evalúa ampliar el alivio de sanciones y liberar activos iraníes congelados en bancos estadounidenses como herramienta para asegurar un acuerdo.

Traducción de Leticia Zampedri