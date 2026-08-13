La CIA ya no confía en la inteligencia israelí: ¿qué pasará con la frágil relación entre Trump y Netanyahu?

Donald Trump lanzó su guerra contra Irán tras recibir un informe de inteligencia de su aliado Israel que indicaba que Irán estaba a punto de adquirir un arma nuclear.

Pero seis meses después del inicio del conflicto, al presidente de EE. UU. le cuesta encontrar una estrategia de salida de una guerra que ha trastocado la economía mundial y mermado su popularidad interna. Israel, que en su momento le instó a actuar, ya no ataca objetivos iraníes.

En los últimos tres meses han surgido fisuras en la relación entre Trump y su viejo amigo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el mandatario estadounidense ha criticado en privado al primer ministro israelí por los ataques contra el Líbano y por poner en peligro un acuerdo de paz con Irán.

A principios de esta semana, se supo que Trump había realizado un vuelo militar secreto desde Turquía para huir de una amenaza de asesinato iraní basada en información de inteligencia israelí. La extraordinaria operación consistió en mover al presidente de EE. UU. de un avión a otro en un camión de catering, para que pudiera abandonar la cumbre de la OTAN en Ankara y regresar a Gran Bretaña sano y salvo.

Los propios servicios de inteligencia de Trump no se mostraron convencidos por el aviso. El miércoles, el periódico The Washington Post informó que la CIA tenía poca confianza en la información, pero los funcionarios estadounidenses decidieron actuar en consecuencia.

Una fuente sugirió al periódico que la advertencia encajaba con “un patrón más amplio de informes de inteligencia israelíes que algunos funcionarios consideran diseñados tanto para influir en la toma de decisiones presidenciales como para informarlas”.

open image in gallery Trump y Netanyahu se enfrentan a presiones contradictorias dentro de sus propios países ( AP )

Una relación bajo presión

Según expertos consultados por The Independent, la sólida relación entre Trump y Netanyahu se ha visto sometida a una enorme presión por la política interna de sus respectivos países. Ambos líderes no han logrado alcanzar sus objetivos militares y políticos en Irán, al tiempo que luchan por gestionar las divisiones internas.

Aaron David Miller, un diplomático estadounidense que ejerció como asesor sobre Medio Oriente para seis secretarios de Estado estadounidenses entre 1978 y 2003, afirmó que la “extrema confianza” de Israel en febrero de que una campaña de bombardeos estadounidenses e israelíes allanaría el camino para un cambio de régimen en Irán habrá generado escepticismo en la CIA sobre la fiabilidad de su inteligencia.

“Netanyahu suele manipular las evaluaciones de inteligencia de forma irresponsable para impulsar su agenda, especialmente cuando se trata de actores malintencionados como Irán y Hamás”, afirma.

“Sin embargo, teniendo en cuenta los intentos previos contra la vida de Trump y al menos un complot descubierto de la Guardia Revolucionaria Islámica en noviembre de 2024 para asesinarlo, no había manera de que el Servicio Secreto corriera ningún riesgo, independientemente de las dudas que la CIA pudiera tener sobre la inteligencia israelí”, añade.

open image in gallery Manifestantes iraníes a favor del Gobierno ondean banderas en una concentración celebrada en una plaza de Teherán, Irán. EE. UU. e Israel parecían convencidos de que los ataques provocarían un cambio de régimen ( AP )

La CIA “podría estar intentando recuperar influencia”

El profesor Yossi Mekelberg, experto en relaciones entre EE. UU. e Israel en el Instituto Real de Asuntos Internacinales del Reino Unido, declaró a The Independent que los informes de inteligencia publicados en los medios de comunicación podía no ser tan creíbles como parecían en un principio.

“Es posible que la CIA se sienta marginada y que esté intentando recuperar influencia”, afirma, y añade que “ha habido muchísimos fallos en inteligencia, análisis y toma de decisiones” en la guerra hasta ahora, refiriéndose al ataque a la escuela de Minab, Irán, que causó la muerte de más de 170 personas y que actualmente está siendo investigado por el Gobierno estadounidense.

También señala que es importante destacar que Trump conserva cierto afecto por Netanyahu, a pesar de que se filtraron a la prensa detalles sobre acaloradas llamadas telefónicas entre ambos.

El mes pasado, Netanyahu realizó su octava visita de Estado a EE. UU., demostrando que la relación sigue siendo sólida a pesar de las tensiones por la continua campaña de bombardeos de Israel en el Líbano, que según afirman tienen como objetivo derrotar a Hezbolá.

open image in gallery Buques petroleros pasan por el estrecho de Ormuz ( Reuters )

Mekelberg señala el silencio de Trump ante el rechazo público de Netanyahu a su plan de paz para Gaza y su afirmación de que nunca habrá un Estado palestino como prueba de la solidez de su relación.

Sin embargo, con Trump enfrentándose a unas elecciones de mitad de mandato que probablemente arrojen resultados perjudiciales para los republicanos, y Netanyahu luchando por su supervivencia en unas elecciones cruciales en octubre, los expertos dicen que su relación inevitablemente se verá sometida a una mayor tensión.

La inteligencia israelí “ya no es incuestionable”

Sin embargo, se está produciendo un cambio a un nivel más amplio, afirma el profesor Andrew Moran, jefe del departamento de política y relaciones internacionales de la Universidad Metropolitana de Londres.

A principios de esta semana, un funcionario del Departamento de Estado estadounidense declaró que una presencia militar israelí permanente en el sur del Líbano no era compatible con los compromisos establecidos en el acuerdo entre Israel y el gobierno libanés, respaldado por EE. UU. Esto se produjo después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmara que su país no se retiraría del Líbano hasta que Hezbolá se desarmara.

“Los servicios de inteligencia israelíes siempre se han considerado la referencia, por lo que resulta significativo que, según se informa, los funcionarios estadounidenses actuaran en consecuencia ante la advertencia, pero al mismo tiempo daban a entender que no la consideraban creíble”, afirma Moran.

open image in gallery Es posible que Vance se esté presentando como una alternativa para una opinión pública cansada de la implicación de EE. UU. en Oriente Medio ( Getty )

“Trasladar al presidente era una medida de precaución que simplemente no podían ignorar dadas las consecuencias potencialmente catastróficas, pero cuestionar públicamente la evaluación es una decisión audaz”, continúa el experto.

“Puede que se haya hecho para tranquilizar al público y asegurarles que no había ninguna amenaza, pero también indica que la inteligencia israelí ya no es tan incuestionable como antes, un tema recurrente desde los atentados del 7 de octubre, que la inteligencia israelí no logró predecir”, explica.

Agrega: “No creo que veamos a Trump darle la espalda a Israel, pero la relación se está volviendo menos predecible”.

Traducción de Sara Pignatiello