Ministro de Defensa dice que Israel no se retirará de tierras tomadas en Líbano, Siria y Gaza

El ministro israelí de Defensa afirmó el lunes que Israel no se retirará de las tierras ocupadas en Líbano, en una declaración antes de que se concretara el acuerdo provisional entre Irán y Estados Unidos.

Las declaraciones de Israel Katz fueron los primeros comentarios oficiales israelíes tras el anuncio del acuerdo provisional. Pakistán ha indicado que ambas partes planean reunirse el viernes en Ginebra para firmarlo.

Katz señaló que Israel planea permanecer “indefinidamente” en las tierras que controla en Líbano, así como en Siria y la Franja de Gaza. Irán ha vinculado el acuerdo provisional sobre la guerra a que se detengan los ataques de Israel contra Hezbollah en Líbano.

Katz también amenazó con que, si Irán ataca a Israel por los ataques israelíes en Líbano, Israel atacará a Irán con “gran fuerza”.

En los últimos dos años y medio, Israel ha tomado el control de zonas en Gaza, Líbano y Siria que suman 1.000 kilómetros cuadrados (386 millas cuadradas) de territorio, un área ligeramente menor que la ciudad de Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.