Un acuerdo con Irán sobre el estrecho de Ormuz podría exigir un compromiso de Trump

Para alcanzar un acuerdo con Irán que reabra el estrecho de Ormuz, vital para la economía, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría tener que hacer algo impropio de su estilo: ceder.

Cualquier concesión sería difícil para el presidente republicano, que ha insistido en que no hay nada de cierto en el descenso de sus índices de poplaridad, en la ralentización de la economía y en la disminución de las reservas de armas clave del ejército tras la guerra con Irán, que inició junto con Israel hace más de cinco meses.

“Él divide el mundo entre ganadores y perdedores, y esto lo convertiría en un perdedor”, afirmó Eliot Cohen, que se desempeñó como consejero del Departamento de Estado en el gobierno de George W. Bush. “Y la imagen de ser un perdedor, creo, le resultaría intolerable”.

El punto de fricción ha sido el control del estrecho de Ormuz, por el que antes de la guerra pasaba el el 20% del petróleo comercializado en todo el mundo. Aunque ambas partes dicen que el acuerdo está cerca, el gobierno de Trump ha descartado cualquier arreglo que consolide el control de Irán sobre esta vía marítima del golfo Pérsico, incluido el cobro de tasas por parte de Teherán.

Pero la República Islámica ha insistido en mantener algún grado de control y señaló que el estrecho no volverá a ser una vía internacional abierta como lo era antes de la guerra. Pese a los miles de ataques estadounidenses, Irán aún tiene capacidad para disparar drones y misiles contra embarcaciones, lo que le da un control asfixiante sobre el transporte marítimo comercial.

Cohen sostuvo que ceder terreno ante Teherán sería difícil para el presidente, incluso si el conflicto mantiene altos los precios de la gasolina y plantea problemas a los republicanos en las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Pero David Schenker, exfuncionario del Departamento de Estado en el primer gobierno de Trump, indicó que la creciente presión económica podría llevar al mandatario a ceder en cuanto al estrecho, aunque es probable que tenga profundas implicaciones para el comercio mundial.

“Habrá mucha interpretación interesada en ambos sentidos, pero mi suposición es que el presidente ya ha dejado entrever la urgencia que tiene para resolver la crisis", manifestó Schenker, ahora investigador del Washington Institute for Near East Policy. "Esta es una concesión que muy bien podría estar dispuesto a hacer”.

Trump dice que las reservas de armas están “un poco más ajustadas”

Por el momento, Trump ha cedido poco respecto a la guerra.

El jueves publicó en redes sociales que el ejército de Estados Unidos aún tiene “cantidades masivas” de armas y que se están fabricando grandes cantidades. Amenazó con penas de cárcel para los presuntos “filtradores” de información sobre las reservas de armas del país.

Trump se refería a un reportaje de The Washington Post que informaba de su frustración con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, por la reducción de los inventarios de armas avanzadas, mientras su gabinete se reunía en Camp David la semana pasada.

Un alto funcionario del gobierno dijo que en la reunión se produjo una discusión “sólida y constructiva” sobre Irán y no proporcionó más detalles, salvo para señalar que no se había producido una “pelea encarnizada” sobre el asunto. El funcionario habló bajo condición de anonimato para tratar deliberaciones internas del gobierno.

Los expertos sostienen que el ejército de Estados Unidos se está quedando sin armas como los interceptores avanzados de misiles que han defendido a sus tropas de los ataques iraníes. El Center for Strategic and International Studies, un centro de estudios con sede en Washington, ha publicado reportes sobre la disminución de las reservas basados en documentos presupuestarios y otra información pública.

Cuando más tarde le preguntaron sobre las reservas de armas, Trump dijo a reporteros que “necesitamos más todo el tiempo”. Afirmó que ciertos tipos de municiones tienen un “suministro prácticamente ilimitado” y que otras están “un poco más ajustadas”. No ofreció más detalles.

Insistió en que “estamos en muy buena forma. Pero, dicho esto, siempre queremos más. Tenemos que tener más”, y apuntó que el ejército podría recurrir a suministros de municiones estadounidenses en todo el mundo si fuera necesario.

Hegseth estuvo en el Capitolio esta semana, donde se reunió en privado con senadores republicanos mientras defiende la necesidad de destinar miles de millones de dólares a un gasto adicional del Pentágono dentro de un importante paquete presupuestario del Partido Republicano.

Mark Kelly, senador demócrata de Arizona y ex piloto de la Marina, dijo que la escasez de armas se debe a una guerra que carecía de un objetivo y una estrategia bien definidos más allá de atacar más de 14.000 objetivos.

“Mi postura sobre esto es que, si se hubiera sabido cuál era el objetivo, quizá la lista de objetivos habría sido de 500. Quizá habría sido de 200”, afirmó, agregando que el Pentágono quiere “miles y miles de millones de dólares para arreglar su problema autoinfligido”.

Trump ha hecho una afirmación dudosa sobre las encuestas

Trump también dijo en una publicación en redes sociales el martes que sus números en las encuestas son los mejores “que jamás han sido”. Citó logros como los datos de empleo y la “desnuclearización de Irán”.

Pero cerca de dos tercios de los adultos en Estados Unidos dicen que la guerra con Irán no ha valido la pena, según una encuesta de finales de julio de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso incluye a la gran mayoría de demócratas e independientes, así como a alrededor del 37% de los republicanos.

En materia de empleo, Estados Unidos tenía casi 159 millones de puestos de trabajo en junio, sin incluir a los trabajadores agrícolas, lo que supuso un récord. Sin embargo, en el segundo mandato de Trump, el crecimiento del empleo se ha desacelerado considerablemente.

Trump también sigue afirmando que el estrecho de Ormuz está abierto al transporte marítimo comercial. El jueves manifestó que el paso está “más o menos abierto en este momento” y señaló el bloqueo de la Marina a los puertos iraníes.

“Pero siempre pueden disparar algo, siempre tienen algo o lanzar una mina”, señaló sobre Irán. “Y si hay una mina ahí afuera, más o menos complicas las cosas porque la gente no quiere llevar sus barcos de 1.000 millones de dólares y que, por accidente, los golpee una mina”.

Al menos dos barcos fueron alcanzados en el estrecho de Ormuz la semana pasada, mientras que varios más reportaron casi impactos o advertencias de entidades que afirmaban representar a la Guardia Revolucionaria de Irán, según la empresa de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence.

El tráfico de embarcaciones a través del estrecho aumentó a 84 pasos la semana pasada, frente a los 45 de la semana anterior. Pero las cifras siguen muy por debajo de los más de 700 tránsitos que se veían en una semana normal antes de la crisis, indicó Lloyd’s List.

Acuerdo sobre Ormuz podría depender de las tarifas

Funcionarios de Estados Unidos e Irán dicen que están cerca de alcanzar un acuerdo para reabrir el estrecho. Eso ocurre aunque el ejército de Estados Unidos insiste en que el estrecho está abierto a través de una ruta que ayuda a supervisar cerca de la costa de Omán, y está semana afirmó que “permanece libre y abierto para todos los buques comerciales que busquen transitar por la vía marítima internacional”.

The Associated Press reportó el miércoles que el posible acuerdo se está presentando como una solución temporal a la disputa sobre el estrecho, y que permitiría que los barcos entren al golfo Pérsico por una ruta controlada por Irán y salgan por una controlada por Omán.

El gobierno de Trump ha dicho repetidamente que se opone firmemente a cualquier solución que implique que Teherán cobre tarifas.

Cualquier ruta temporal a través de la vía marítima no tendrá peajes, cargos u otros impedimentos, según un funcionario de Estados Unidos que habló el jueves bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a realizar comentarios en público. La opción preferida de Trump es la diplomacia, agregó señalando que “tiene todas las cartas” en la negociación con Irán.

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Las periodistas de The Associated Press Lisa Mascaro, Darlene Superville y Michelle L. Price en Washington contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.