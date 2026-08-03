Las Fuerzas Armadas estadounidenses han pedido a expertos en combate que ofrezcan ideas innovadoras en un intento desesperado por elaborar nuevos planes para poner fin a la guerra del presidente de EE. UU., Donald Trump, contra Irán, afirma un nuevo informe.

Según CNN —que cita una fuente no identificada—, en un correo electrónico enviado la semana pasada, un oficial de la rama de inteligencia del CENTCOM (Comando Central de EE. UU.) solicitó sugerencias a un amplio grupo de analistas militares.

De acuerdo con la cadena de noticias, el correo electrónico decía: “Estamos buscando formas nuevas, creativas y poco convencionales de presionar y castigar a Irán”.

Los oficiales militares habrían afirmado que el intento de encontrar una solución a la guerra mediante la colaboración ciudadana a través del correo electrónico era sumamente inusual.

Una fuente citada por CNN explicó que esta medida se producía en un momento en que Trump estaba considerando realizar dramáticos ataques aéreos contra Irán, que podrían alcanzar los mismos lugares o similares a los que EE. UU. bombardeó el año pasado al neutralizar el presunto programa de armas nucleares del país.

open image in gallery Según se informa, el presidente Donald Trump está barajando la posibilidad de lanzar unos espectaculares ataques aéreos contra Irán que le permitirían declarar la victoria ( Getty )

open image in gallery El humo se eleva tras un bombardeo estadounidense en un lugar no identificado de Irán ( Comando Central de EE. UU. )

Según el medio, el objetivo sería un espectáculo simbólico que permitiera a Trump declarar la victoria y poner fin a la guerra que inició el 28 de febrero sin la autorización del Congreso de EE. UU.

El CENTCOM también ha elaborado un plan para eliminar la capacidad misilística de Irán mediante una campaña de bombardeos intensos de una a dos semanas de duración, según informaron funcionarios estadounidenses a CNN.

La Casa Blanca remitió una consulta de The Independent al CENTCOM, que no negó el informe de CNN. “No tenemos nada más que añadir”, fue la respuesta del comando. Asimismo, un portavoz del mismo declaró a CNN: “El CENTCOM tiene una larga trayectoria de pensamiento y trabajo innovadores”.

El capitán Timothy Hawkins también afirmó que el comandante del CENTCOM, el almirante Brad Cooper, “en particular, ha contactado a los miembros de nuestro gran equipo, independientemente de su rango, para lograr los niveles más altos de rendimiento operativo posibles”.

open image in gallery Un portavoz afirma que el Comando Central de EE. UU., dirigido por el almirante Brad Cooper, “cuenta con una larga trayectoria de pensamiento y trabajo innovadores” ( AFP/Getty )

En este sentido, Trump habría “estallado” y gritado palabrotas durante una reunión reciente con su equipo de seguridad nacional sobre el progreso de la guerra contra Irán, que inicialmente predijo que duraría de cuatro a cinco semanas.

El viernes, Trump lanzó su última amenaza contra Irán, diciendo durante una reunión de Gabinete: “Los vamos a golpear muy duro y en algún momento, van a decir: 'Ya no podemos soportarlo más'”.

Pero el sábado, Trump anunció en las redes sociales que había decidido “cancelar el ataque” después de que Irán y otros países de Medio Oriente le pidieran que “esperara”, a la espera de un acuerdo por parte de Teherán para abrir el estrecho de Ormuz a la navegación y poner fin a sus ambiciones nucleares.

Trump dijo el lunes que las conversaciones con Irán se reanudarían, pero el país negó rápidamente la afirmación del presidente.

Una fuente familiarizada con las recientes conversaciones de planificación declaró a CNN: “Al final, [Trump] querrá un acuerdo, así que buscará continuamente maneras de ponerse firme y salir de esta situación”.

“A veces se necesitan mentes creativas, sobre todo si te estás quedando sin opciones convencionales”, añadió la fuente.

Tanto la CIA como la DIA (Agencia de Inteligencia de Defensa de EE. UU.) advirtieron recientemente que era improbable que la estrategia de bombardeos de EE. UU. contra Irán condujera a un acuerdo, informó el noticiero.

Un nuevo análisis del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales estima que la guerra de Irán ha consumido aproximadamente dos tercios de los misiles interceptores Patriot de EE. UU., según comunicó el grupo de medios Military Times la semana pasada.

En el informe se afirma que eso dejaría solo a unos 1.000 Patriots disponibles y podría poner a EE. UU. en una situación difícil si estalla otro conflicto importante antes de que se puedan construir nuevos.

Traducción de Sara Pignatiello