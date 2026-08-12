La Casa Blanca se suma al furor por el eclipse con una icónica foto de Trump mirando al Sol sin protección

La famosa imagen de Donald Trump mirando directamente al Sol durante el eclipse de 2017 volvió a circular casi una década después, esta vez por iniciativa de la propia Casa Blanca, mientras un nuevo eclipse solar captaba la atención de millones de personas en Estados Unidos y Reino Unido.

La Casa Blanca compartió la fotografía este miércoles por la tarde, en plena expectación por el fenómeno astronómico, que ocurre cuando la Luna pasa frente al Sol y bloquea total o parcialmente su luz.

La imagen cobra especial relevancia por las recomendaciones de seguridad para observar estos fenómenos, ya que mirar directamente al Sol sin filtros o gafas especiales puede causar lesiones oculares graves, salvo durante el breve periodo de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar.

Pese a las advertencias, Trump miró directamente al Sol durante el eclipse del 21 de agosto de 2017. Desde el balcón de la Sala Azul de la Casa Blanca, inclinó la cabeza hacia atrás y observó el cielo con los ojos entrecerrados y sin protección ocular.

Según reportes de la época, Trump, que entonces tenía 71 años, señaló hacia el cielo mientras se dirigía a un grupo de empleados de la administración reunidos debajo del balcón. Cuando levantó la vista hacia el Sol, uno de sus asesores le gritó: “¡No mires!”, según la crónica de prensa de la Casa Blanca de aquel día.

La escena provocó burlas casi de inmediato en las redes sociales y acompañó a Trump durante años como uno de los momentos más recordados de aquel eclipse. La fotografía volvió a cobrar protagonismo en 2024, durante otro fenómeno solar, y resurgió este miércoles después de que la propia Casa Blanca decidiera compartirla de nuevo.

La publicación desató una nueva ola de comentarios y críticas. Algunos usuarios cuestionaron que la administración difundiera una imagen que muestra una práctica peligrosa ante el riesgo de que otras personas la imiten.

“A diferencia de Trump, NO mires directamente al Sol durante ninguna fase de un eclipse solar sin la protección ocular adecuada. Incluso unos pocos segundos de observación sin protección pueden causar retinopatía solar, un daño permanente en la retina”, escribió en X el comentarista liberal Ed Krassenstein.

( AFP/Getty )

“Este tuit es irresponsable y peligroso”, añadió Krassenstein.

Las críticas continuaron entre quienes consideraron que la publicación restaba importancia a los riesgos de mirar directamente al Sol. “El presidente de Estados Unidos está promoviendo como una broma algo que puede causar ceguera. Piensen en el público al que esto podría parecerle divertido. Ninguno parece darse cuenta de lo humillante que resulta para Estados Unidos”, escribió otro usuario.

Otros, en cambio, respondieron con humor e ironía. “Que la Casa Blanca retuitee a la NASA con una foto de él ignorando las recomendaciones de la NASA resume todo su segundo mandato en una sola imagen”, comentó una persona en X.

“Tienes razón, es un idiota”, respondió otro usuario, mientras un tercero resumió su reacción con una advertencia sarcástica: “Por lo general, no es buena idea intentar cegar a tus propios seguidores”.

Traducción de Leticia Zampedri