Mujer que asentía detrás de Trump en la Oficina Oval explica por qué no dejaba de tocarse el estómago

La mujer “de la cabeza oscilante”, que se hizo viral por asentir repetidamente con la cabeza y agarrarse el estómago mientras estaba de pie detrás del presidente de EE. UU., Donald Trump, durante un anuncio en la Casa Blanca esta semana, ha respondido a algunas de las teorías conspirativas más descabelladas que circulan por Internet sobre ella.

Jayme Franklin, directora ejecutiva de la marca de medios y estilo de vida conservadora The Conservateur y ex miembro del equipo de Trump, estuvo detrás del mandatario el lunes mientras este firmaba una orden ejecutiva que solicitaba una revisión de las recomendaciones sobre las vacunas infantiles.

Videos virales mostraron a Trump aparentemente dormitando durante el anuncio, mientras Franklin asentía repetidamente con la cabeza y se llevaba la mano al estómago. Sus gestos provocaron que algunos la apodaran “bobblehead” (en español, muñeco de cabeza oscilante) en las redes sociales.

Las teorías conspirativas no tardaron en proliferar, y algunos usuarios de Internet bromearon diciendo que Franklin era “La Zapper” (en español, control remoto) y que tenía algún tipo de control remoto o botón en el estómago que podía presionar para despertar al presidente de 80 años.

En una publicación viral de X que había sido vista más de 29 millones de veces, un teórico de la conspiración en redes sociales escribió: “Se puso un botón en el vientre, y cuando recibe la señal de que él está dormido, mueve la mano y presiona un botón que lo despierta. La llaman La Zapper. No tengo idea de si es cierto, pero parece coincidir”.

open image in gallery La mujer de la “cabeza oscilante” que se hizo viral por asentir con la cabeza durante el anuncio del presidente Donald Trump en la Oficina Oval el lunes ha respondido a las teorías conspirativas que la rodean ( Getty )

Sin embargo, Franklin se apresuró a desmentir esos rumores más siniestros, escribiendo en respuesta a esa publicación: “Solo estoy embarazada, bichos raros”.

Su esposo, Drake Franklin, también se sumó a la broma y escribió en respuesta: “Yo también puedo desmentir los rumores de que ella es un robot: @jaymefranklin16 no tiene botón de silencio”.

El lunes se viralizaron videos de Franklin de pie cerca de Trump y del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy jr., en la Oficina Oval, mientras Trump firmaba una orden ejecutiva que pedía cambios en las recomendaciones sobre las vacunas infantiles.

Estos cambios promueven la teoría, sostenida durante mucho tiempo y ampliamente desacreditada, del líder, de que las vacunas infantiles deben administrarse a lo largo de varias citas médicas.

open image in gallery En unos videos que se hicieron virales se veía a Franklin de pie detrás de Trump, sonriendo y asintiendo con la cabeza repetidamente durante el anuncio ( Getty )

En una declaración enviada el martes a The Independent, Franklin dijo que se sentía “honrada” de acompañar a Trump en la “firma de la histórica Orden Ejecutiva centrada en dar a los padres mayor libertad para consultar con sus pediatras y tomar las decisiones que consideren mejores para sus hijos”.

Cuando se le preguntó sobre el papel de Franklin en la orden ejecutiva, un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, declaró a The Independent: “Jayme Franklin representa a los innumerables padres cuyas preguntas e inquietudes sobre el calendario de vacunación infantil en EE. UU. han sido ignoradas o ridiculizadas. El presidente Trump prometió reajustar el calendario de vacunación estadounidense para que coincida con el de otros países similares, y su orden ejecutiva de ayer refleja cómo la Administración está cumpliendo con los estándares científicos más exigentes”.

Franklin fundó The Conservateur, una marca de medios y estilo de vida para mujeres jóvenes cristianas conservadoras, en 2019, tras haber trabajado en la política republicana y en medios de comunicación conservadores. Anteriormente, fue directora de correspondencia durante la primera Administración Trump y también trabajó como coordinadora de coaliciones durante la campaña de Trump en 2020.

open image in gallery Franklin ya había trabajado para Trump durante su primer mandato y durante su campaña de 2020 ( Getty )

Aunque ella no sea un “control remoto” que mantiene despierto a Trump, la salud del presidente de 80 años ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor, ya que se le sigue viendo quedarse dormido en el trabajo, lo que ha llevado a algunos usuarios de Internet a aplicarle el apodo de “Joe el Dormilón” del expresidente Joe Biden, llamándolo “Don el Dormilón”.

Durante el último año, Trump ha mostrado somnolencia en ocasiones durante actos oficiales, cerrando los ojos durante 10 o 15 segundos, incluso en una reunión informativa de la Guardia Nacional en marzo. Los frecuentes hematomas en sus manos y la hinchazón en sus tobillos también han generado preocupación sobre su salud en los últimos meses.

Una encuesta realizada en abril por el Washington Post/Ipsos reveló que solo el 40 % de los estadounidenses creía que Trump poseía la agudeza mental necesaria para la presidencia. Otra encuesta de Reuters/Ipsos del mismo mes indicó que el 51 % cree que sus facultades mentales disminuyeron durante 2025 y principios de 2026.

Traducción de Sara Pignatiello