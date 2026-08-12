Polémica por la contratación de 2.000 ‘gamers’ como controladores aéreos en EE.UU. : “Si la c****, la gente muere”

El Gobierno de Trump se enfrenta a una fuerte reacción en contra después de que el secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció la contratación de 2.000 jugadores de videojuegos para trabajar como controladores de tráfico aéreo.

Duffy dio a conocer por primera vez el plan para cubrir el déficit nacional esta primavera y recientemente recurrió a las redes sociales con una actualización que revelaba que la campaña de reclutamiento había sido un éxito.

“En abril, lanzamos una NUEVA CAMPAÑA para reclutar jugadores de videojuegos como controladores de tráfico aéreo y optimizamos al máximo el proceso de contratación para incorporar más rápido a los MEJORES y MÁS BRILLANTES. Los resultados son HISTÓRICOS”.

Duffy afirmó que los 2000 nombramientos realizados hasta la fecha representan la mayor cantidad en un solo año, y agregó que otros 2000 están en proceso. Su publicación estuvo acompañada de un video con testimonios de algunos de los nuevos empleados, quienes expresaban su entusiasmo por haber superado las entrevistas y comenzar a trabajar.

open image in gallery El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que este año se contrató a 2.000 nuevos controladores aéreos tras dirigirse a jugadores con habilidades transferibles ( Getty )

Al anunciar la política, la Administración Federal de Aviación explicó el razonamiento detrás del nuevo enfoque diciendo: “Dado que solo alrededor del 25 % de los controladores tienen un título universitario tradicional, este esfuerzo se centra en llegar a jóvenes talentosos que buscan trayectorias profesionales alternativas, muchos de los cuales participan activamente en los videojuegos”.

“Los comentarios recabados en las entrevistas de salida con los controladores refuerzan esta idea, ya que varios de ellos señalan que los videojuegos influyen en su capacidad para pensar con rapidez, mantenerse concentrados y gestionar la complejidad”.

Michael O'Donnell, consultor aeroespacial y exfuncionario de la FAA, expresó su cautela en aquel momento: “Cuando contratas a alguien con experiencia en videojuegos, especialmente en control de tráfico aéreo, tiene una ventaja”.

“Llegan con ciertas habilidades. Pero eso no reemplaza la aptitud, ni la disciplina, ni la capacidad de tomar decisiones bajo presión”.

Su preocupación ahora está siendo compartida por muchos en respuesta al anuncio de Duffy sobre la oleada de contrataciones.

“Solo hay un problema… Si la c****, la gente muere”, respondió una persona al video de la secretaria. “No pueden simplemente reiniciar una partida nueva”.

“¡Excelente idea!”, dijo otro. “Un posible fallo: hay que asegurarse de que se cree una cultura de sueño responsable. No queremos que los aviones se caigan del cielo cuando salga GTA 6 o una nueva expansión de WoW [World of Warcraft]”.

open image in gallery El plan de Duffy para hacer frente al déficit nacional fue recibido con escepticismo por parte de la opinión pública ( Getty )

Otro que afirmaba tener experiencia previa trabajando en control de tráfico aéreo escribió: “Como alguien con experiencia en el trabajo, puedo decirles que la cantidad de personas que contraten no significa absolutamente nada”.

“La clave está en cuántos logran superar el proceso y obtener la certificación en sus centros. Es un trabajo muy difícil”.

Sin embargo, la reacción a la publicación de Duffy fue en general positiva, y los comentaristas más críticos fueron silenciados, tachados de “aguafiestas” y “negativos”.

Entre quienes expresaron su apoyo a la política se encontraban el multimillonario gestor de fondos de cobertura Bill Ackman y la actriz Justine Bateman.

“¡Una jugada BRILLANTE la de contratar a HOMBRES JÓVENES para puestos estables y bien remunerados!”, escribió una persona. “Como debería hacer cualquier nación. Cabe destacar que fue un miembro de la Generación X quien impulsó este programa. Un boomer jamás lo habría hecho”.

“Esto sí que es creatividad en la contratación pública, me encanta verlo”, aplaudió otro.

Cuando le consultaron sobre las preocupaciones expresadas por los detractores, la FAA declaró a The Independent: “La FAA continúa con su programa acelerado de contratación y está incorporando nuevos controladores a un ritmo récord. La solicitud de presupuesto suplementario del presidente incluye fondos adicionales para la contratación de controladores”.

“La implementación de modelos modernos de dotación de personal y herramientas de programación mejorará la eficiencia del personal de control y reducirá la necesidad de realizar horas extras excesivas, lo que puede provocar fatiga y agotamiento”.

The Independent también se puso en contacto con el Departamento de Transporte para obtener comentarios.

Traducción de Olivia Gorsin