La misteriosa salida de Trump del Air Force One en Turquía desata memes y bromas en redes sociales

La salida secreta del presidente Donald Trump de Turquía a bordo de un avión distinto al Air Force One desató una ola de bromas y memes generados con inteligencia artificial en redes sociales.

El episodio ocurrió el 8 de julio, después de una cumbre de la OTAN en Turquía. Ese día, el mandatario republicano abandonó el país de forma discreta en un avión militar, mientras la Casa Blanca mantenía la versión de que viajaba a bordo del Air Force One, según informó el lunes The Washington Post.

La operación habría sido organizada ante una amenaza iraní de asesinato contra Trump. Como parte del dispositivo de seguridad, el presidente, de 80 años, subió primero al antiguo Air Force One en Ankara ante las cámaras. Más tarde fue trasladado en secreto a un avión más pequeño mediante un vehículo de catering del aeropuerto, utilizado de forma habitual para cargar alimentos y otros suministros, de acuerdo con el periódico, que citó a personas familiarizadas con el operativo.

Mientras Trump abandonaba el país en la otra aeronave, el Air Force One original continuó su trayecto con periodistas y algunos miembros de la administración a bordo y funcionó como “señuelo”.

“Como el presidente ha señalado recientemente, hay muchos enemigos de Estados Unidos que lo tienen en la mira, y utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición para hacer frente a esas amenazas”, declaró un portavoz de la Casa Blanca al Post.

La compleja maniobra, sobre la que también informó The New York Times, no tardó en convertirse en material para las redes sociales. Los usuarios difundieron bromas e imágenes generadas con inteligencia artificial en las que imaginaban a Trump escondido en los lugares más insólitos, desde un carrito de catering hasta un cesto de ropa sucia.

Entre quienes se sumaron a las bromas estuvo Ron Filipkowski, editor jefe de MeidasTouch, quien publicó una imagen que parecía haber sido generada con inteligencia artificial en la que Trump aparecía acostado dentro de un carrito metálico sobre la pista de un aeropuerto, rodeado de cajas de papas fritas de McDonald’s y botellas de Coca-Cola Diet.

“EXCLUSIVA. Meidas obtuvo imágenes de Trump escondido en el vehículo de catering mientras cambiaba de avión”, escribió Filipkowski en tono de broma en X.

Las parodias continuaron con otras imágenes generadas por usuarios. Una de ellas mostraba a una azafata empujando un carrito de servicio por el pasillo de un avión lleno de pasajeros, con Trump sentado en su interior.

Las bromas siguieron circulando en otras cuentas. Un perfil de parodia llamado Associated Fress publicó una imagen en la que Trump asomaba la cabeza desde un camión de McDonald’s estacionado junto al Air Force One, en una aparente referencia a la escena que se hizo viral durante la campaña presidencial de 2024, cuando el republicano atendió la ventanilla de un restaurante de la cadena en Pensilvania.

En otro de los memes, generado con inteligencia artificial, Trump aparecía siendo trasladado desde el Air Force One dentro de un carrito de lavandería, con la cabeza asomando entre una montaña de toallas.

Una cuenta de tendencia izquierdista también se sumó a las bromas al reutilizar imágenes de la película Tiburón y parodiar una de sus frases más famosas: “¡Vamos a necesitar un carrito de catering más grande!”.

Otro meme mostraba un vehículo de catering pintado con los colores del Air Force One y el sello presidencial. “El cobarde en jefe de Estados Unidos, Donald Trump, se escapa de Turquía a bordo del Food Truck One”, decía el texto que acompañaba la imagen.

Las bromas también recurrieron a series de televisión. Otra cuenta de X compartió una escena de House of the Dragon en la que el rey Aegon Targaryen grita “¡Estoy vivo!”, acompañada del mensaje: “Trump viendo cómo derriban el Air Force One con todos los periodistas que odia a bordo”.