Ataque a escuela de niñas en Irán: todo lo que se sabe del bombardeo atribuido a EE. UU.

Al menos 175 personas murieron en un ataque aéreo contra una escuela primaria en Irán, según informaron las autoridades.

La escuela primaria para niñas Shajareh Tayyebeh, en Minab (Irán), fue destruida durante el lanzamiento de una acción conjunta de bombardeos de Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Aunque aún no se ha verificado de forma independiente el número de víctimas mortales, se teme que la ofensiva sea el incidente más mortífero de la guerra en curso. La Unesco condenó el ataque como una “grave violación del derecho humanitario”.

Casi dos semanas después del ataque, una investigación preliminar concluyó que Estados Unidos fue el responsable, según declararon al New York Times funcionarios estadounidenses y otras personas enteradas de la investigación.

open image in gallery El lugar del ataque contra una escuela para niñas en Minab, Irán, después de ser bombardeada el primer día de la guerra ( ISNA )

¿Cómo ocurrió el ataque con misiles?

Las autoridades locales informaron que la escuela primaria para niñas Shajareh Tayyebeh fue alcanzada por un misil durante un ataque ocurrido en Minab, al sur de Irán, el primer día de los ataques de EE. UU. e Israel.

Según precisaron, los bombardeos en la zona comenzaron alrededor de las 10 a. m., hora local. Las autoridades iraníes informaron los primeros ataques en la zona aproximadamente a las 10:45 a. m., hora local, y las redes sociales comenzaron a difundir la noticia alrededor de las 11:30 a. m.

Irán tiene una semana laboral de seis días, de sábado a jueves, y el viernes es el único día oficial de descanso. Por consiguiente, la escuela habría estado ocupada cuando fue atacada.

open image in gallery La escuela estaba rodeada de edificios relacionados con el IRGC ( Planet Labs PBC )

El edificio se encontraba a solo 61 metros de una base naval cercana perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Las imágenes satelitales muestran los edificios reducidos a escombros.

Según se informa, la escuela no había tenido ninguna relación con el IRGC durante los últimos nueve años y se caracterizaba por sus paredes y pinturas de colores vivos.

Además, imágenes difundidas en redes sociales muestran la estructura destruida, con restos de libros escolares visibles entre los restos del edificio.

Según los primeros reportes, se informó de cinco fallecidos tras el ataque; sin embargo, más tarde la cifra ascendió a 85. Para la noche del sábado, las autoridades indicaron que 108 estudiantes habían muerto.

El domingo por la noche, fiscales locales señalaron que el número de víctimas fatales había aumentado a 165, con otros 95 heridos. La cifra de muertos más actualizada alcanza las 175 personas.

¿Qué ha dicho Estados Unidos sobre los ataques?

open image in gallery Las imágenes difundidas por el Departamento de Defensa de EE. UU. muestran los ataques estadounidenses en la región ( Department of Defense )

En los días posteriores al incidente, funcionarios estadounidenses y el presidente Donald Trump han ofrecido múltiples declaraciones, aunque no siempre parecen estar en sintonía.

El portavoz del Mando Central de Estados Unidos, Tim Hawkins, declaró el domingo 1 de marzo, el día después del ataque: “Nos tomamos muy en serio estos informes”.

Aseguró que la protección de los civiles era de “suma importancia” y que seguirían “tomando todas las precauciones posibles para minimizar el riesgo de daños no intencionados”.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró a los periodistas el miércoles 4 de marzo que el asunto estaba siendo investigado, y recalcó que el ejército estadounidense no tenía como objetivo a la población civil, mas no lo negó.

El mapa de Hegseth de las primeras 100 horas de la operación militar estadounidense contra Irán mostraba ataques estadounidenses en la región de Minab, mientras que un mapa similar de los ataques iraníes no mostraba ningún ataque iraní equivalente en la zona durante el mismo periodo.

open image in gallery El video que parece mostrar un ataque con misiles Tomahawk en Minab ha sido analizado por ‘The Independent’ ( Telegram )

Cuando se le preguntó si las muertes fueron resultado de un ataque estadounidense, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, respondió a los periodistas ese mismo día: “No que nosotros sepamos”.

“Los Estados Unidos de América no atacan a civiles, a diferencia del régimen iraní, que sí lo hace, que mata a niños... y utiliza la propaganda de manera muy eficaz” —continuó— “Y, lamentablemente, muchas personas en esta sala han caído en esa propaganda”.

La investigación estadounidense aún está en curso, pero las primeras pruebas apuntan a que Estados Unidos está involucrado. Con base en las pruebas de los analistas de datos que revisan las imágenes de satélite, las grabaciones de video y las redes sociales, los investigadores militares creen que la escuela fue alcanzada por un ataque de precisión y que pudo haber sido bombardeada más de una vez, según los primeros informes publicados el viernes 6 de marzo.

Los mapas del Departamento de Defensa también mostraban dos objetivos de defensa aérea iraníes que rodeaban la ubicación de la escuela, que se encuentra dentro de lo que el Pentágono describe como una zona de “ataques estadounidenses/israelíes”.

Analistas militares externos también sugirieron que pudo haber influido la selección de objetivos basada en inteligencia artificial del Pentágono, o incluso un error humano al no comprobar si los mapas de objetivos estaban actualizados.

open image in gallery Los niños murieron en los ataques, lo que ha provocado una reacción internacional ( AP )

Cuando se le preguntó sobre el incidente una semana después, Trump culpó a Irán. “No, en mi opinión, con base en lo que he visto, eso lo hizo Irán”, aseveró a los periodistas.

Luego, nuevas imágenes que surgieron 10 días después del ataque parecían mostrar cómo se estrellaba un misil Tomahawk en el suelo en las inmediaciones de la escuela.

El presidente sostuvo sus declaraciones el lunes al pronunciarse sobre el video. Con respecto al Tomahawk, que describió como “una de las armas más poderosas que existen”, aseguró que es sabido que “otros países lo venden y lo usan”.

Y agregó: “Y ya sea Irán, que también tiene algunos Tomahawks y desearía tener más, o cualquier otro país, el hecho es que el Tomahawk es un misil muy genérico que se vende a otros países. Pero eso se está investigando en este momento”.

open image in gallery Se están preparando las tumbas para las víctimas tras un ataque israelí contra una escuela en Minab ( WANA )

No obstante, el miércoles 11 de marzo, casi dos semanas después del incidente, el New York Times reveló detalles de la investigación preliminar sobre el incidente.

Según se informa, se determinó que Estados Unidos era el responsable del ataque y que este había sido causado por un misil Tomahawk.

Según el Times, los oficiales del Comando Central de Estados Unidos habrían creado las coordenadas del objetivo para el ataque a partir de datos obsoletos proporcionados por la Agencia de Inteligencia de Defensa.

Sin embargo, los funcionarios enfatizaron que las conclusiones son preliminares y que aún quedan preguntas sin respuesta.

“Como reconoce el New York Times en su propio reportaje, la investigación aún está en curso”, señaló Leavitt en un comunicado.

Cuando se le preguntó sobre las conclusiones poco después de la publicación de la noticia, Trump dijo a los periodistas fuera de la Casa Blanca: “No sé nada al respecto”.

¿Qué ha dicho Israel sobre los ataques?

Aunque los ataques contra Irán han sido una acción conjunta de Estados Unidos e Israel, el ejército israelí afirmó no haber tenido conocimiento del incidente inmediatamente después de que se produjera.

El embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, declaró posteriormente que Israel está investigando el suceso, pero que no cree que su ejército esté involucrado.

Una fuente del Gobierno israelí declaró a CBS News que Israel no estaba detrás del ataque y añadió que su ejército no estaba operando cerca de la escuela.

¿Cómo ha reaccionado Irán?

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos en la región de Minab y expresó sus condolencias a las familias afectadas.

“Comparto el profundo dolor de las familias de las víctimas, del noble pueblo de Minab y de todo Irán, y los acompaño en este duelo”, afirmó en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim.

Asimismo, manifestó: “Este acto salvaje añade otra página negra al historial de innumerables crímenes de los agresores, un recuerdo que nunca será borrado de la historia de nuestra nación”.

open image in gallery El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, condenó los bombardeos ( AP )

Además, Pezeshkian instó a los equipos de rescate, al personal médico y a las autoridades competentes a brindar asistencia “inmediata y continua” a los heridos y a las familias de los caídos.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, señaló: “El edificio destruido es una escuela primaria para niñas en el sur de Irán. Fue bombardeada a plena luz del día, cuando estaba llena de alumnas. Decenas de niños inocentes han sido asesinados solo en este lugar”.

“Estos crímenes contra el pueblo iraní no quedarán impunes”, expresó.

¿Cómo ha reaccionado el mundo ante los ataques?

Las organizaciones humanitarias, incluidas las Naciones Unidas y la Unesco, han denunciadolos ataques y han sugerido que violan el derecho internacional.

El gobernador de California, Gavin Newsom, acusó a Trump de centrarse más en debatir la renovación del salón de baile de la Casa Blanca que en la acción militar, que, según él, se llevó a cabo sin la autorización del Congreso.

“Tenemos que conciliar por qué se utilizaron nuestras bombas, o las bombas israelíes, para matar a niños y niñas en una escuela”, declaró el miércoles pasado.

open image in gallery Columnas de humo cubren el cielo de Teherán tras el bombardeo ( AP )

La Unesco planteó estar “profundamente alarmada por el impacto de la actual escalada militar en Medio Oriente sobre las instituciones educativas, los estudiantes y el personal docente”.

Y añadió: “El asesinato de alumnos en un lugar dedicado al aprendizaje constituye una grave violación de la protección que el derecho internacional humanitario otorga a las escuelas”.

También argumentó que los ataques contra instituciones educativas ponen en peligro a estudiantes y profesores y socavan el derecho a la educación.

El organismo recordó que, de conformidad con su mandato y con la Resolución 2601 (2021) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, todas las partes tienen la obligación de proteger las escuelas, los estudiantes y el personal educativo.

Traducción de Leticia Zampedri y Michelle Padilla