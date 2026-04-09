Grupos proiraníes hacen memes con IA para burlarse de Trump

Grupos proiraníes están utilizando inteligencia artificial para fabricar memes en inglés, buscando influir en la narrativa de la guerra contra Estados Unidos e Israel y fomentar la oposición.

Analistas señalan que estas creaciones, de alta calidad, parecen originarse en facciones vinculadas al gobierno de Teherán. Forman parte de una estrategia calculada para aprovechar recursos limitados y causar daño indirecto a Estados Unidos.

Esta táctica se inscribe en un patrón más amplio, que incluye el control del tráfico en el estrecho de Ormuz para impactar la economía global. A pesar de las esperanzas de un alto el fuego el miércoles, muchas cuestiones clave siguen sin resolverse.

Para Irán, "esto es una guerra de propaganda", afirma Neil Lavie-Driver, investigador de IA en la Universidad de Cambridge. Su objetivo es "sembrar suficiente descontento con el conflicto como para, con el tiempo, obligar a Occidente a ceder, así que para ellos es de enorme importancia".

No es la primera vez que se usan memes en un conflicto, y en los últimos años han evolucionado para incluir imágenes generadas por IA ( Foto AP/Sam McNeil )

No es la primera vez que se usan memes en un conflicto, y en los últimos años han evolucionado para incluir imágenes generadas por IA. Imágenes de IA bombardearon a los ucranianos tras la invasión rusa en 2022. El año pasado, el término “AI slop” se volvió de uso extendido para describir la avalancha de imágenes de baja calidad publicadas en internet durante la guerra entre Israel e Irán para intentar destruir el programa nuclear del país.

En el conflicto que comenzó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel, los memes han utilizado caricaturas muy trabajadas que arremeten contra funcionarios estadounidenses.

Los memes están impregnados de cultura estadounidense

Los memes dominan no solo el inglés, sino también la cultura estadounidense y el troleo. Publicados en diversas redes sociales, están acumulando millones de visualizaciones, aunque no está claro cuánta influencia han tenido.

Han retratado al presidente estadounidense Donald Trump, como viejo, desfasado y aislado internacionalmente. Han aludido a los moretones en el dorso de la mano derecha de Trump que desataron especulaciones sobre su salud; a las disputas internas en la base de su movimiento MAGA; y a la encendida audiencia de confirmación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, entre otras cosas.

“Están usando la cultura popular contra el país número 1 de la cultura popular, Estados Unidos”, comentó Nancy Snow, académica que ha escrito más de una docena de libros sobre propaganda.

Las imágenes proiraníes que circulan en internet incluyen una serie que utiliza el estilo de las películas animadas de “Lego”. En una, un comandante militar iraní rapea: “Creíste que gobernabas el mundo, sentado en tu trono. Ahora convertimos cada base en un lecho de piedra”, mientras Trump cae en una diana construida con “archivos Epstein”, los documentos de la investigación del gobierno de Estados Unidos al desacreditado financista y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Analistas creen que los grupos que hacen los memes están cooperando con el gobierno

Las animaciones muestran niveles de sofisticación y acceso a internet que indican vínculos con oficinas gubernamentales, sostuvo Mahsa Alimardani, directora de WITNESS, un grupo de derechos humanos que trabaja con evidencia en video generada por IA.

“Si tienes el ancho de banda necesario para generar contenido así y subirlo, estás cooperando oficial u oficiosamente con el régimen”, expresó, al señalar las severas restricciones que Irán ha impuesto a internet como parte de una represión de las protestas a nivel nacional a principios de este año.

Medios estatales han vuelto a publicar algunos de los memes, incluidos algunos de la cuenta detrás de los videos al estilo “Lego”, Akhbar Enfejari, que significa Noticias Explosivas.

Los de Akhbar Enfejari se describen como iraníes que producen y suben contenido desde dentro de Irán en un esfuerzo por interrumpir el dominio, de décadas, del control occidental de las ondas.

“Durante mucho tiempo han dominado el panorama mediático y, mediante ese poder, han impuesto relatos a muchas naciones”, le dijo el grupo a The Associated Press a través de Telegram. “Pero esta vez, algo se siente diferente. Esta vez, hemos alterado el juego. Esta vez, lo estamos haciendo mejor”.

Después de que se anunció el alto el fuego, Akhbar Enfejari publicó: “¡IRÁN GANÓ! Se ha mostrado al mundo el camino para aplastar el imperialismo. Trump se rindió”.

Además de los memes provenientes de grupos proiraníes, cuentas del gobierno iraní han troleado a Estados Unidos, incluso en una publicación del miércoles de la embajada de Irán en Sudáfrica que decía: “Saluden a la nueva superpotencia mundial”, junto con una imagen de la bandera iraní. Tanto Estados Unidos como Irán declararon victoria tras acordar un alto el fuego.

Analistas indican que el profundo conocimiento de la política y la cultura de Estados Unidos es fruto de métodos más tradicionales de propaganda: un programa del gobierno iraní, de décadas, para promover relatos contra Estados Unidos e Israel.

“Esta guerra de memes proviene de instituciones que saben muy bien qué sabe el público estadounidense y qué referencias de la cultura popular pueden atraerles”, explicó Alimardani.

Mensajes desde EE. UU. e Israel

Analistas señalan que Estados Unidos e Israel no parecen estar participando en el mismo tipo de campaña y que, dadas las restricciones que Irán ha impuesto al acceso a internet en el país, sería difícil hacer llegar mensajes de ese tipo a los iraníes comunes.

Al inicio de la guerra, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu difundió un video que usaba IA para hacer parecer que hablaba en farsi, en el que instaba a los iraníes a derrocar a su gobierno. La Casa Blanca ha publicado un flujo constante de memes, pero esos están dirigidos a una audiencia de Estados Unidos e incluyen fragmentos de programas de televisión y deportes estadounidenses.

La Voz de América, financiada por el gobierno de Estados Unidos, que durante décadas transmitió reportajes a muchos países que no tenían tradición de prensa libre, todavía emite en farsi, aunque ha estado operando con una plantilla mínima desde que Trump ordenó su cierre.

“Este orden mundial realmente está cambiando de la noche a la mañana y Estados Unidos no va a terminar necesariamente como el Estado al que todo el mundo escucha”, manifestó Snow.