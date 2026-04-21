Pete Hegseth cancela el requisito “absurdo” de vacunarse contra la gripe para los “valientes guerreros” del ejército

Los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses ya no estarán obligados a vacunarse anualmente contra la gripe, según una nueva política del Departamento de Defensa que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, describió como un esfuerzo por “restaurar la libertad y la fortaleza de nuestras fuerzas conjuntas”.

En un video publicado en X, el jefe del Pentágono citó las políticas del Gobierno de Biden sobre el COVID-19 como el motivo para eliminar la vacunación obligatoria contra la gripe, que no guardaba relación con la enfermedad, y acusó a sus predecesores de haber “librado una guerra implacable contra nuestros soldados en muchos frentes, incluso cuando se trataba de negarles la simple autonomía médica y la libertad de expresar sus convicciones religiosas”.

Hegseth calificó la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 como parte de una “era de traición” que ya había “terminado” y afirmó que el Pentágono estaba descartando “mandatos absurdos y excesivos que solo debilitan nuestra capacidad de combate”, como “la vacuna universal contra la gripe y la normativa que la respalda”.

“La idea de que la vacuna contra la gripe deba ser obligatoria para todos los miembros del servicio militar, en todas partes, en todas las circunstancias y en todo momento es demasiado general y carece de racionalidad”, afirmó.

Hegseth hizo hincapié en que la nueva política del Pentágono era “sencilla”.

Hegseth anuncia el fin de la vacunación obligatoria contra la gripe para el ejército ( AFP/Getty )

“Si usted, un guerrero estadounidense al que se le confió la defensa de esta nación, cree que la vacuna contra la gripe es lo mejor para usted, entonces es libre de ponérsela”, dijo.

El secretario de Defensa admitió que los miembros de las fuerzas armadas “deberían” recibir la vacuna contra la gripe, pero afirmó que el Pentágono no los “obligaría” a hacerlo porque las cuestiones de salud y conciencia “no son negociables”.

“Es el tipo de enfoque de sentido común que estamos adoptando en este departamento”, insistió.

A pesar de que Hegseth califica el requisito de la vacuna contra la gripe como un mandato “absurdo” que viola los derechos de los miembros del servicio militar, las fuerzas armadas tienen una larga historia de exigir vacunaciones que se remonta a 1777, cuando el general George Washington ordenó que todos los soldados del Ejército Continental y los nuevos reclutas fueran inoculados contra la viruela.

Si bien la viruela fue declarada erradicada en mayo de 1980, el Pentágono renovó la obligatoriedad de la vacunación contra la viruela para el personal desplegado en zonas de alto riesgo y en ciertas unidades de alta prioridad debido a la amenaza del bioterrorismo.

Aunque la gripe no suele considerarse tan peligrosa como lo fue en su día la viruela, tuvo efectos devastadores en la eficacia bélica de Estados Unidos en guerras pasadas.

Durante la Primera Guerra Mundial, la pandemia de gripe de 1918 causó la muerte de aproximadamente 45.000 soldados estadounidenses, una cifra que equivale a casi la mitad de los 117.000 miembros del servicio que murieron durante ese conflicto, casi tantos como los 53.402 que murieron en combate real.

Las directrices de vacunación impuestas por el Pentágono a los miembros de las fuerzas armadas no generaron controversia en gran medida hasta la llegada del Gobierno de Biden, cuando activistas conservadores comenzaron a considerarlas un abuso de poder y una violación de la libertad religiosa impulsada por los demócratas.

Desde el inicio del Gobierno de Trump en 2025, los funcionarios gubernamentales trabajaron para socavar las políticas federales de vacunación de larga data bajo el pretexto de lo que los funcionarios llaman el movimiento “Hacer que Estados Unidos vuelva a ser saludable”.

Traducción de Olivia Gorsin