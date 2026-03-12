Lego, Call of Duty y Grand Theft Auto: tres juegos utilizados por EE. UU. e Irán en una guerra propagandística mientras se libra un conflicto muy real y mortal.

Cientos de vidas se han perdido en el conflicto desde que EE. UU. e Israel lanzaron ataques militares contra Irán el mes pasado, y aún no se vislumbra el final.

Pero mientras se lanzan misiles y la guerra se amplía, ambos bandos han utilizado la cultura pop para provocar al otro, en lo que los expertos advierten es una tendencia creciente a difuminar deliberadamente la línea entre la vida real y el entretenimiento.

Entre las publicaciones más recientes figura un video generado por inteligencia artificial con figuras de Lego, publicado en los medios de comunicación estatales iraníes, que incluye imágenes perturbadoras y ofensivas.

open image in gallery El video generado por IA fue publicado en los medios de comunicación estatales iraníes ( Medios estatales iraníes )

El video inicia con el presidente de EE. UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acompañados por el diablo, mirando una carpeta llamada “Expediente Epstein”.

A continuación, la figura de Trump pulsa un botón rojo gigante que lanza un misil con bandera estadounidense contra una escuela de niñas musulmanas.

Tras la explosión, solo quedan una pequeña bolsa rosa y un par de zapatos, una aparente referencia al bombardeo de la escuela primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en Irán el primer día de la guerra. Irán afirma que al menos 175 personas murieron en el ataque aéreo, que fue condenado por la Unesco como “grave violación del derecho humanitario” y está siendo investigado por EE. UU.

A continuación, en represalia, los funcionarios iraníes de Lego pulsan su propio botón rojo y envían un bombardeo de misiles y aviones para destruir una base militar británica en Chipre y la embajada estadounidense en Arabia Saudí. Ambos sitios fueron blanco de drones en la vida real.

open image in gallery En un inquietante momento, se ve una mochila rosa y unos zapatos entre los escombros tras un ataque aéreo ( Tasnim News Agency )

En otra parte de la pieza animada, de dos minutos de duración, se ve huir a un personaje vestido de jasídico, a soldados con banderas israelíes y a Netanyahu.

El video, que a menudo parece una versión al estilo de La gran aventura Lego de la sátira de los creadores de South Park Equipo América: Policía Mundial, aparece tras las polémicas publicaciones de la propia Casa Blanca en las redes sociales.

Un clip publicado en la cuenta oficial de X de la Casa Blanca muestra a un personaje de la serie de videojuegos Call of Duty ordenando un ataque aéreo desde su tableta.

Acto seguido, se muestran imágenes reales de aviones de combate estadounidenses despegando de portaaviones en Medio Oriente y bombarderos atacando objetivos en Irán al ritmo de una canción del actor y rapero Childish Gambino.

Otro clip publicado el viernes empalma imágenes del ataque con un meme de un personaje del videojuego Grand Theft Auto (GTA) diciendo: “Ah, m****a, aquí vamos de nuevo”. Después de cada golpe, la palabra “wasted” (destruido, arruinado) parpadeaba en la pantalla, igual que ven los jugadores de GTA cuando muere su personaje.

open image in gallery La Casa Blanca compartió un video de imágenes reales del ataque a Irán empalmadas con fragmentos del videojuego ‘Grand Theft Auto’ ( La Casa Blanca )

En respuesta a las reacciones por el video de GTA, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, declaró anteriormente a The Independent: “Bajo el liderazgo decisivo del presidente Trump, los heroicos combatientes de guerra de EE. UU. están cumpliendo o superando todos sus objetivos bajo la Operación Furia Épica”.

“Los medios de comunicación tradicionales quieren que nos disculpemos por destacar el increíble éxito de las Fuerzas Armadas de EE. UU., pero la Casa Blanca seguirá mostrando los numerosos ejemplos de la destrucción en tiempo real de los misiles balísticos, las instalaciones de producción y los sueños de Irán de poseer un arma nuclear”, agregó.

Otros clips compartidos por EE. UU. sobre la guerra han utilizado imágenes de videojuegos de disparos en primera persona como Halo y de filmes de Hollywood como Corazón valiente y Una guerra de película.

El comediante Ben Stiller, director de Una guerra de película, y el actor de doblaje de Halo Steve Downes, pidieron a la Casa Blanca que retirara sus respectivos clips de los montajes bélicos.

“Ey, Casa Blanca, por favor, retiren el clip de Una guerra de película”, escribió Stiller en X, y añadió: “Nunca les hemos dado permiso y no tenemos ningún interés en formar parte de su maquinaria propagandística. La guerra no es una película”.

open image in gallery El clip de AI Lego también mostraba una base militar británica diezmada por misiles ( Tasnim News Agency )

El periodista de investigación Iain Overton, director de la ONG británica Action on Armed Violence, afirmó que este tipo de videos difuminaban deliberadamente la línea que separa la guerra del entretenimiento.

“El lenguaje visual tomado de los juegos, los memes, etc., replantea la violencia como espectáculo”, declaró a The Independent, y continuó: “Encuentro algo filosóficamente inquietante en la propaganda generada por IA”.

“La propaganda tradicional aún conservaba algún rastro de intención humana y de artesanía. Pero la IA permite a los estados producir imágenes que parecen hiperreales y, a partes iguales, alejadas de la realidad”, explicó.

Por su parte, el consultor tecnológico Lukasz Olejnik afirma que cuando las explosiones militares se mezclan con juegos de computadora o animaciones de este tipo, el cerebro humano procesa la información de forma distinta a cuando la presenta un político en un cargo gubernamental.

“En el momento en que pones una animación de muerte de Call of Duty sobre imágenes de ataques reales, quizá destruyes esa distancia [entre el público y la guerra]”, dijo.

open image in gallery La Casa Blanca publicó un montaje de videos no clasificados que mostraban ataques estadounidenses en Irán cortados con un clip de 'Call of Duty: Modern Warfare III' ( X/Casa Blanca/Comando Central de EE. UU. )

Olejnik, investigador visitante del Departamento de Estudios de Guerra del King's College de Londres y autor del libro Propaganda, afirmó que llevaba tiempo prediciendo que los Estados se alejarían de las formas tradicionales y “polvorientas” de diplomacia en la era de la tecnología moderna.

“[En la cultura pop] es donde está puesta la atención. Y la atención es ahora el principal recurso en cualquier conflicto, incluidas las guerras”, afirmó.

Pero, aunque las redes sociales utilicen videojuegos para difundir su mensaje, Olejnik advirtió del peligro de calificar de “infantil” o “poco serio” el uso de la cultura pop en la propaganda.

“Se trata de una técnica muy seria. Rusia recurrió a acciones muy agresivas dirigidas a sus vecinos y a Europa Occidental. En el caso de Rusia, se trataba también de un enfoque holístico, que implicaba a todo el Estado y a los operadores de la información, incluidos los bots de las redes sociales. Esto tiene un propósito en el esfuerzo de guerra”, manifestó.

open image in gallery Trump compartió anteriormente imágenes generadas por IA en una campaña para reclamar Groenlandia ( @realDonaldTrump/Truth Social )

Olejnik advirtió que la desinformación de IA en particular puede tener consecuencias en el mundo real, señalando la reciente campaña de la Administración Trump para apoderarse de Groenlandia.

Los contenidos generados por la IA que presentaban el territorio danés como estadounidense, publicados por EE. UU., crearon una “ambigüedad deliberada sobre si eran serios”.

Esto “creó una auténtica crisis de interpretación en Copenhague y Bruselas”, expresó Olejnik, y continuó: “¿Se trataba de una amenaza territorial real? ¿Una táctica de negociación? ¿Un espectáculo nacional para el público estadounidense? ¿Están fracasando las relaciones entre la UE y EE. UU., se están yendo por el sumidero?”.

“Los gobiernos europeos realmente no entendían el mensaje. No lo entendían. Y esa incertidumbre tuvo consecuencias políticas reales”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello