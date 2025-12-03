Kash Patel niega “paseos” en avión del FBI con su novia y defiende “su vida privada”

El director del FBI, Kash Patel, negó las acusaciones de haber utilizado aviones oficiales para realizar “paseos personales” con su novia, y aseguró que sus viajes, lejos de representar un gasto indebido, han significado un ahorro para los contribuyentes. Además, defendió su derecho a una vida privada.

La noche del martes, Patel fue interrogado por la presentadora Laura Ingraham, de Fox News, en relación con una investigación del Congreso que indaga sobre su uso del jet de la agencia.

La polémica se encendió tras una carta publicada el lunes por los demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. En ella, exigen explicaciones luego de que diversos reportes señalaran que Patel habría empleado la aeronave para asistir a una “cita” con su pareja, la cantante country Alexis Wilkins, además de realizar un lujoso viaje de caza en Texas y una escapada de golf en Escocia.

“Dicen que usted ‘apropió’ el avión para ‘paseos personales’. ¿Es cierto?”, cuestionó Laura Ingraham durante la entrevista.

Patel fue directo en su respuesta: “Es sencillo. El director del FBI —como todos sus predecesores— está obligado a utilizar el avión de la agencia. No me permiten volar en aerolíneas comerciales. Sin embargo, mis antecesores malgastaron millones de dólares por negarse a manejar veinte minutos más hasta la Base Aérea Andrews. Preferían utilizar el aeropuerto Reagan National como si fuera su centro de operaciones personal, lo que generó un costo de cuatro millones de dólares para los contribuyentes. Yo eliminé esa práctica y ordené que se usaran exclusivamente aeródromos gubernamentales”.

El director del FBI, Kash Patel, respondió a las acusaciones de que usó aviones oficiales para "paseos" con su novia. Dijo a FOX News: "Tengo derecho a una vida privada igual que mis colegas de otras agencias con sus parejas".

Patel, exdefensor público y exfiscal del Departamento de Justicia, reiteró que, más allá de su cargo, tiene derecho a una vida privada.

“También he usado el avión menos que mis dos antecesores”, afirmó. “Y sí, tengo derecho a una vida privada, igual que mis colegas de otras agencias que comparten tiempo con sus parejas. ¿Apoyo a mi novia? Claro. ¿Viajo con ella? Por supuesto”.

Durante la entrevista, Ingraham también lo interrogó sobre un nuevo reporte publicado por The New York Post, en el que más de una veintena de empleados actuales y antiguos del FBI ofrecieron descripciones poco favorables sobre su gestión como director.

En el informe de 115 páginas, elaborado para el Congreso, se describe a la agencia dirigida por Patel como un “barco sin timón” y “totalmente descompuesta”. Una de las fuentes citadas —quien se identificó como simpatizante del expresidente Donald Trump— sostuvo que Patel “carece de la experiencia necesaria” y que “no es muy bueno”.

“Supongo que se trata de burócratas resentidos”, comentó Ingraham tras mencionar las críticas. Luego, planteó: “¿Pero cuál es su reacción general ante estas inquietudes sobre la situación del FBI, a diez meses del segundo mandato de Trump?”

Patel respondió tajante: “Sí, mira, las fuentes anónimas siempre mienten; los resultados, no”. Acto seguido, defendió su gestión, al calificar al FBI bajo su dirección como “el más exitoso de la historia”.

Patel aparece en una foto junto a su novia, la cantante de música country Alexis Wilkins

Un vocero de Trump dijo antes a The Independent que Patel "está haciendo un trabajo excelente"

El reporte del New York Post y la investigación impulsada por los demócratas se suman a una serie de controversias que han marcado la gestión de Patel al frente de la principal agencia policial del país.

Desde enero, el director del FBI ha sido blanco de críticas por el manejo de la investigación del asesinato del comentarista Charlie Kirk, la destitución de decenas de subordinados y la decisión de asignar un equipo de seguridad gubernamental a su pareja, la cantante Alexis Wilkins.

Ante la creciente presión mediática, Patel ha restado importancia a la cobertura negativa. En noviembre, calificó como “basura” un artículo publicado por The Wall Street Journal que cuestionaba su liderazgo.

Desde la Casa Blanca han adoptado una postura similar. Un vocero de Trump declaró a The Independent que Patel estaba haciendo “un trabajo excelente”. A su vez, a finales de noviembre, la secretaria de prensa Karoline Leavitt desmintió un reporte de MS NOW que aseguraba que Trump estaba considerando removerlo del cargo.

“Esa información no tiene fundamento alguno”, escribió Leavitt en su cuenta de X.

Afirmó que, al momento de difundirse la noticia, se encontraba en una reunión en el Despacho Oval junto al presidente y a Patel.

“Le leí el titular al presidente y se rio”, relató. “Me dijo: ‘¿Qué? Es totalmente falso’”.

