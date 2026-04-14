El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, afirmó que una ilustración de inteligencia artificial, ahora eliminada, compartida por el presidente Donald Trump, en la que el comandante en jefe aparece vestido como Jesucristo , era una “broma”.

Trump compartió la imagen, ampliamente condenada, en la que aparece vestido con túnicas blancas y colocando una mano resplandeciente sobre un paciente enfermo, poco después de criticar duramente al papa León XIV en Truth Social.

En una extensa publicación, el presidente afirmó que el papa era “débil” en materia de delincuencia y arremetió contra las críticas del pontífice a la guerra de EE. UU. con Irán .

Vance, quien se convirtió al catolicismo en 2019, declaró el lunes en el programa Special Report With Bret Baier del canal Fox News que la publicación del mandarario era “una broma”.

“Y, por supuesto, lo eliminó porque reconoció que mucha gente no estaba entendiendo su humor en ese caso”, dijo, y continuó: “Creo que al presidente de EE. UU. le gusta experimentar en las redes sociales”.

Vance añadió que era “bueno” que Trump “no se [censurara]”.

open image in gallery El vicepresidente de EE. UU., J. D. Vance, afirma que la publicación del presidente Trump, en la que parece presentarse a sí mismo como Jesucristo, fue una “broma” ( Fox News )

“Sin duda, creo que, en algunos casos, lo mejor sería que el Vaticano se limitara a cuestiones de moralidad. Que se centrara en lo que ocurre en la Iglesia Católica y dejara que el presidente de EE. UU. se dedicara a dictar la política pública estadounidense”, expresó Vance.

Cuando se le preguntó sobre la afirmación de Trump de que el papa estaba “complaciendo a la izquierda radical”, Vance dijo que Trump tenía la "prerrogativa" de establecer la política de inmigración del país.

“Tiene que velar por los intereses de EE. UU.”, agregó.

Vance fue duramente criticado en las redes sociales por sus comentarios, y el periodista John Harwood afirmó en una publicación de X que el Gobierno de Trump “no [estaba] interesado en cuestiones de moralidad”.

“Me alegra que el vicepresidente haya aclarado que no cree que librar una guerra sea una cuestión de moralidad”, escribió el comentarista político Jon Favreau en X.

Por su parte, la escritora Polly Sigh criticó las próximas memorias de Vance sobre su conversión al catolicismo.

“Habla como un falso católico que confundió una iglesia metodista con una católica en la portada de su libro”, manifestó en X.

open image in gallery El presidente Trump publicó una foto suya vestido de Jesús la misma noche en que arremetió contra el papa León XIV en Truth Social ( @realDonaldTrump/Truth Social )

Vance fue uno de los últimos líderes mundiales en reunirse con el papa Francisco antes de su muerte.

El vicepresidente había citado previamente el concepto de ordo amoris para justificar las políticas de deportación de su Administración, mientras que el papa Francisco afirmó su propia interpretación de la idea teológica en una carta abierta.

La mordaz publicación de Trump en Truth Social se produjo una semana después de que el actual papa calificara de “inaceptable” la afirmación del presidente de que “una civilización entera [moriría]” en la guerra con Irán.

El papa también había sugerido, sin nombrar directamente a Trump ni a la guerra con Irán, que una “ilusión de omnipotencia” estaba alimentando los conflictos en todo el mundo.

En Truth Social, el presidente afirmó que le caía “mucho mejor” el hermano del papa —Louis Prevost es republicano, y hasta donde se sabe, seguidor del movimiento MAGA— y sugirió que, sin su propia elección en 2024, el papa “no estaría en el Vaticano”.

open image in gallery El papa León XIV afirmó que “no le [daba] miedo la Administración Trump” ( Reuters )

Poco después de publicar ese mensaje, el mandatario compartió una imagen suya vestido con una túnica blanca, bañado en luz y colocando su mano sobre el rostro de un hombre enfermo.

En la imagen, una enfermera, un soldado, un hombre uniformado y una mujer rezando están sentados alrededor de la cama del paciente, mientras una enorme bandera estadounidense, un par de águilas calvas y un trío de aviones militares cruzan el cielo.

En respuesta a la diatriba de Truth Social, el papa dijo que no le temía a la Administración Trump y que no quería debatir con Trump sobre el tema.

Desde entonces, Trump ha afirmado que la ilustración lo representa como un médico que “ayuda a las personas”, y posteriormente borró la imagen.

Traducción de Sara Pignatiello