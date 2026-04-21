Tucker Carlson, cada vez más enfrentado a Donald Trump por la guerra con Irán, expresó su arrepentimiento por el papel que tuvo en la elección del presidente y aseguró que sabe que esa decisión lo “atormentará” durante mucho tiempo.

El lunes, Carlson invitó a su programa a su propio hermano, el estratega republicano Buckley Carlson, y continuó con la seguidilla de críticas hacia Trump que había iniciado días antes, cuando calificó la Operación Furia Épica como “repugnante y malvada”.

open image in gallery Tucker Carlson expresa profundo remordimiento por su papel en la elección de Trump en 2024 ( The Tucker Carlson Show )

“Tú, yo y todos los que lo apoyamos, por ejemplo, tú, que escribiste discursos para él, y yo, que hice campaña, tenemos responsabilidad en esto”, le dijo Tucker Carlson a su hermano, con evidente arrepentimiento.

“No basta con decir: ‘Cambié de opinión’ o ‘esto está mal, me retiro’. De formas sutiles, pero reales, tú, yo y millones de personas como nosotros somos parte de por qué esto está pasando ahora mismo. Creo que es momento de enfrentar la propia conciencia. Esto nos va a pesar durante mucho tiempo; al menos, a mí me va a pesar. Y quiero pedir disculpas por haber engañado a la gente. No fue intencional”.

Luego fue más allá y cuestionó la personalidad de Trump: “Pero la pregunta es: ¿qué es esto? ¿Era este el plan desde el principio? No quiero sonar paranoico, pero había señales de que su carácter era cuestionable. Lo sabíamos…”.

“Hay muchas personas con poca moral que, aun así, logran ir más allá de lo que su carácter haría pensar. No debería ser así…”.

“¡En realidad, es bastante común hoy en día!”, lo interrumpió Buckley Carlson, lo que alivió el momento y derivó en risas entre ambos.

open image in gallery Tucker Carlson hace campaña junto a Donald Trump sobre el escenario en Glendale, Arizona, en los últimos días de la elección presidencial de 2024 ( AP )

Los hermanos también abordaron los dos intentos de asesinato contra Trump durante la campaña, en Butler, Pensilvania, y más tarde en su club de golf en Florida, y sugirieron que las investigaciones sobre esos hechos fueron “obstaculizadas” por altos funcionarios.

Además, cuestionaron la lealtad del presidente hacia cualquier persona que no fueran sus donantes más ricos. “A las únicas personas a las que ha sido leal son a los neoconservadores y a sus donantes”, dijo Tucker con amargura.

Aunque el analista hizo campaña a favor de Trump en 2024, sus dudas sobre el político ya eran públicas desde antes. En documentos judiciales presentados por Dominion Voting Systems como parte de su demanda contra Fox News, antiguo empleador de Carlson, se reveló que lo había descrito en mensajes privados como una “fuerza demoníaca” que podría destruirlos “fácilmente”.

open image in gallery Carlson se distanció de Trump con dureza desde el inicio de la guerra con Irán, aunque anteriormente llegó a describirlo como una “fuerza demoníaca” ( AP )

La ruptura de la familia Carlson con el gobierno de Donald Trump se profundizó el lunes, cuando se supo que su hijo, también llamado Buckley Carlson, dejó su cargo como subsecretario de prensa del vicepresidente J. D. Vance para lanzar su propia firma de consultoría; según funcionarios, la decisión se tomó antes del inicio de la guerra.

Desde su salida de Fox News, y en especial tras los primeros ataques aéreos contra Teherán, Tucker Carlson criticó con dureza el papel de Israel en el conflicto. Incluso sugirió recientemente que Estados Unidos debería “desvincularse” de Jerusalén y “tratarlos como a cualquier otro país: un aliado, pero con restricciones, reservas y líneas rojas”.

Sus críticas constantes a Israel y a los “sionistas cristianos” en Estados Unidos, como el embajador Mike Huckabee, derivaron en acusaciones frecuentes de antisemitismo, algo que Carlson rechazó al sostener que, según su visión religiosa, es “inmoral” odiar a las personas por su origen.

Uno de sus críticos más duros en este tema ha sido su rival dentro del movimiento MAGA, Ben Shapiro, a quien Carlson cuestionó en su programa el lunes al decir que había lanzado “muchos ataques contra Jesús”, sin dar ejemplos. Por su parte, en un episodio reciente de su propio programa, Shapiro calificó a Carlson y al podcaster Theo Von como “basura”.

Traducción de Leticia Zampedri