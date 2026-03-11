Irán se burla de la conexión Trump-Epstein publicando video propagandístico de Lego generado con IA

Irán ha provocado al presidente de EE. UU., Donald Trump, difundiendo un video propagandístico generado por IA que se burla del escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein, el cual ha generado inquietud entre los miembros de su Gobierno.

El régimen islámico compartió esta semana el video de dos minutos en el que se representa a Trump y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como figuritas de Lego en medio de la campaña conjunta de bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán.

Se produce cuando algunos de los críticos más acérrimos de Trump han acusado al presidente de “arriesgarse a una guerra mundial” para distraer la atención del fiasco de los archivos Epstein.

En el extraño video, publicado por la agencia de noticias iraní Tasnim, Trump y Netanyahu aparecen de pie junto a un Satanás de Lego y mirando una carpeta titulada: “Expediente Jeffrey Epstein”.

En el expediente aparecía una figura de Epstein con un mono naranja de presidiario junto a un personaje de Lego canoso.

open image in gallery Irán ha provocado al presidente Donald Trump publicando un video propagandístico generado por IA que se burla del escándalo de los archivos de Jeffrey Epstein que ha generado inquietud entre los miembros de su Administración ( Medios estatales iraníes )

La figura de Lego de Netanyahu se rió entonces por encima del hombro de Trump, cuya expresión cambió a una de enfado tras mirar el archivo.

Indignado por lo que había visto en los “archivos Epstein”, la figura de Trump pulsó entonces un gran botón rojo para lanzar un misil estadounidense.

En el video, el misil estadounidense impactó contra una escuela de niñas, lo que parecía ser una referencia a la escuela elemental de Minab, en el sur de Irán, donde 175 alumnas y el personal murieron el primer día de la guerra. Se sigue investigando el origen del ataque.

El video muestra un aula antes de fundirse a negro, y muestra los escombros de la explosión. Un soldado iraní de Lego fue visto sujetando la mochila rosa de un niño entre las ruinas.

El video de propaganda insinúa en gran medida que EE. UU. fue responsable del mortífero ataque con misiles.

En una conferencia de prensa el martes, Trump se negó a asumir la culpa por el lanzamiento de un misil Tomahawk que golpeó la escuela, y que los investigadores creen que probablemente fue disparado por las fuerzas estadounidenses. Un video obtenido por The New York Times y otros medios de comunicación muestra cómo el ataque, aparentemente estadounidense, alcanzó una base naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní y el edificio escolar contiguo.

El video de IA prosigue describiendo a los iraníes vengándose del ataque con atentados en Tel Aviv, contra las fuerzas británicas en Chipre y contra buques estadounidenses en el estrecho de Ormuz.

open image in gallery En el extraño video, publicado por la agencia de noticias iraní Tasnim, Trump y Netanyahu aparecen de pie junto a un Satanás de Lego y mirando una carpeta titulada: “Expediente Jeffrey Epstein” ( Tasnim News Agency )

open image in gallery En el video, el misil estadounidense impacta contra una escuela de niñas, lo que parecía ser una referencia a la escuela elemental de Minab, en el sur de Irán, donde 175 alumnas y el personal murieron el primer día de la guerra ( Tasnim News Agency )

The Independent se ha puesto en contacto con Lego para obtener comentarios.

La representante demócrata Alexandria Ocasio-Cortez y el representante republicano Thomas Massie fueron algunos de los que acusaron al presidente de lanzar un nuevo conflicto en Oriente Medio para distraer la atención de Epstein.

“Se lanzó impulsivamente contra Venezuela. Se lanzó impulsivamente contra Irán. No había salida ni final para ninguna de estas situaciones. Y con cada ataque aumentaba más la inestabilidad mundial”, dijo Ocasio-Cortez al medio en línea MeidasTouch la semana pasada.

“Además, cada vez que lo ha hecho, ha coincidido con un pico o una revelación en lo que está sucediendo con los archivos Epstein. No creo que esa casualidad sea algo que se pueda descartar de buenas a primeras. Creo que [Trump] se siente existencialmente ligado a la polémica de Epstein”, agregó.

Massie, el congresista del estado de Kentucky que encabezó la legislación para hacer públicos los documentos, también dijo que bombardear Irán “no [haría] desaparecer los archivos Epstein”.

El programa humorístico Saturday Night Live también ofreció su interpretación, con el actor James Austin Johnson parodiando el video de Truth Social del presidente en el que anunció por primera vez la Operación Furia Épica. “¿Para que sirve la guerra? ¡Para distraer la atención de los archivos Epstein!”, dijo Johnson.

La saga se niega a amilanarse. Más recientemente, una nueva estatua que representa a Trump y al difunto delincuente sexual recreando una escena de Titanic apareció el martes en el parque National Mall de Washington D. C., cerca del Capitolio de EE. UU.

La gran escultura, titulada “King of the World”, hace referencia al icónico momento de la película Titanic (1997), cuando los protagonistas se colocan juntos en la proa del barco.

“La trágica historia de amor entre Jack y Rose se desarrolló entre viajes lujosos, fiestas desenfrenadas y bocetos secretos de desnudos”, señala una placa en la base de la estructura, y añade: “Este monumento honra el vínculo entre Donald Trump y Jeffrey Epstein”.

Traducción de Sara Pignatiello