Tras admitir que llamó a la junta directiva de Nvidia para instarles a que restituyeran a Jensen Huang como director ejecutivo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasó casi una hora al teléfono con el canal CNBC para celebrar la decisión.

Posteriormente, el mandatario publicó una imagen en Truth Social que comparaba la renuncia de Huang y su regreso al gigante de la inteligencia artificial con el intento de asesinato de Trump en Butler, Pensilvania, EE. UU.

Una imagen generada por IA sitúa a Huang donde originalmente está el líder en una famosa fotografía tomada momentos después de que estallara un tiroteo en un mitin de campaña en julio de 2024, en el que un disparo rozó la oreja del presidente y mató a un miembro del público. Otra persona herida durante el ataque falleció este año a causa de las complicaciones derivadas de sus lesiones.

Pero en la recreación del ataque que hizo Trump, Huang posa con sangre en la mejilla y el puño en alto sosteniendo un brasier rojo, mientras está de pie frente a una bandera de Nvidia ondeando, que reemplaza a la roja, blanca y azul de EE. UU.

Huang dimitió hace menos de dos semanas tras conocerse que mantenía una relación extramatrimonial con la presunta espía china Alice Huang, ejecutiva de Megaspeed, un cliente de Nvidia con sede en Singapur que el Departamento de Comercio de EE. UU. estaba investigando por acusaciones de haber infringido las restricciones a la exportación del país.

open image in gallery Donald Trump publicó una imagen del intento de asesinato que sufrió en 2024 en la que aparece sustituido por el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, después de que el presidente de EE. UU. presionara al consejo de administración de la empresa para que readmitiera al magnate tecnológico ( Donald Trump/Truth Social )

El periódico The New York Times informó anteriormente que la inteligencia estadounidense había determinado que Alice Huang había sido reclutada para influir en Jensen Huang y presionar a Nvidia para que vendiera a Pekín más de sus chips avanzados, lo que generó graves preocupaciones de seguridad nacional.

El presidente Trump intervino por teléfono en una reunión del consejo de administración de Nvidia para “convencerlos” de que restituyeran a Jensen Huang como director ejecutivo de la compañía, según admitió el propio presidente el lunes.

“Hablé con ellos y los convencí”, dijo a CNBC durante una llamada telefónica de casi una hora el lunes por la mañana. Añadió: “Y fue mucho más fácil convencerlos ayer que hace una semana”.

El mandatario afirmó que consideraba que su intervención sin precedentes había sido “muy importante” a raíz del escándalo, que ha abierto la puerta a investigaciones del Congreso y del Gobierno federal sobre amenazas a la seguridad nacional.

open image in gallery Trump intervino el lunes en la reunión del consejo de administración de Nvidia para presionar a favor del regreso de Huang, menos de dos semanas después de que este dimitiera a raíz de una relación con una supuesta espía china ( Getty )

Sin embargo, Trump declaró a CNBC que creía que Huang “no [había hecho] nada malo” y afirmó que estaba “exonerado”.

El comunicado de prensa de Nvidia que anunciaba el regreso de Huang el lunes afirmaba que la decisión se basaba en “la opinión de altos cargos del Gobierno de EE. UU.”.

“Le dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho. La gente pregunta: ‘¿Es una amenaza tenerlo?’. No, es una amenaza perderlo”, dijo Trump a CNBC. El líder agregó que, si él fuera el presidente chino Xi Jinping, “diría: ‘Oye, tráigamoslo aquí rápido. Puede tener lo que quiera. Le daremos Pekín’”.

Las acciones tecnológicas se vieron afectadas tras la dimisión de Huang el 12 de noviembre. Nvidia, que ha sido la empresa más valiosa del mundo durante aproximadamente dos años, perdió cerca de 1,5 billones de dólares de su valor de mercado en ese periodo.

Según los registros financieros, el presidente de EE. UU. posee entre $13 y $62 millones en acciones de Nvidia, lo que ha generado críticas por parte de organismos de control y legisladores que afirman que ha priorizado sus propios intereses financieros por encima de las preocupaciones de seguridad nacional.

En los días posteriores a la noticia de la renuncia de Huang, Trump ha instado públicamente en repetidas ocasiones a la empresa a que readmita a Huang.

Tras hablar directamente con los miembros de la junta directiva el lunes por la mañana, Trump anunció en Truth Social que “el país [necesitaba] el liderazgo de Jensen en Nvidia para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”.

Las acciones de Nvidia se dispararon entonces más de un 30 %, recuperando prácticamente todas las pérdidas sufridas desde que Huang revelara el romance hace dos semanas.

open image in gallery Tanto las acciones de Nvidia como las del NASDAQ se dispararon tras conocerse la noticia del regreso de Huang ( Reuters )

Al preguntársele si la caída de las acciones tenía algo que ver con las gestiones de Trump para el regreso de Huang, Trump respondió: “Probablemente sí, pero el mayor impacto será a largo plazo”.

“Estoy muy contento de que la empresa y la junta directiva hayan tenido el valor de hacer lo correcto. Sufrieron durante dos semanas. La empresa sufrió mucho”, aseguró Trump a CNBC.

Pero al preguntársele si esa decisión convertía a Huang en una figura “demasiado importante para fracasar”, Trump respondió que “no”; luego lo calificó de “un tipo brillante”, y afirmó que EE. UU. “lo [quería] de [su] lado”.

“Los inversores deberían estar muy contentos”, expresó Trump, para luego repetir su falsa acusación de que las victorias demócratas en las elecciones de mitad de mandato contribuyeron a las pérdidas de Wall Street.

“Es un honor para mí regresar a NVIDIA y liderar una de las compañías tecnológicas más importantes del mundo al comienzo de una nueva revolución industrial. Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado”, dijo Huang en un comunicado el lunes.

Traducción de Sara Pignatiello