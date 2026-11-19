El efusivo saludo del presidente Donald Trump a su homólogo ruso, Vladímir Putin, en China ha sido calificado de “vergüenza” para Estados Unidos.

Ambos mandatarios se reunieron este jueves en Shenzhen, en el marco de la cumbre de la APEC, casi cinco años después de que Rusia iniciara la invasión a gran escala de Ucrania.

Al entrar en la sala, Trump se detuvo, señaló a Putin y preguntó en tono de broma: “¿Quién es él?”. Acto seguido, respondió a su propia pregunta con una sonrisa mientras se acercaba al mandatario ruso: “¡Es mi amigo!”.

La cordialidad con la que Trump recibió a un líder repudiado por gran parte de la comunidad internacional desató una ola de críticas entre políticos, periodistas y analistas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

open image in gallery Trump se refirió a Putin como su “amigo” durante un encuentro en el marco de la cumbre de la APEC ( Sputnik/AFP/Getty )

El escritor de novelas policiales Don Winslow fue uno de los más críticos con el mandatario estadounidense y publicó un contundente mensaje en X.

“El hombre responsable de la invasión de Ucrania es ‘mi amigo’. El hombre responsable de que el ejército ruso violara y masacrara a mujeres y niños en Ucrania es ‘mi amigo’. El hombre responsable del secuestro de 20.000 niños ucranianos por parte del ejército ruso es ‘mi amigo’”, escribió.

Ben Meiselas, cofundador del medio de comunicación MeidasTouch, fue más explícito: “¿Qué carajo?”.

Por su parte, Dan Shapiro, exembajador de Estados Unidos en Israel, afirmó que “la calidez con la que Trump recibió a Putin es más que repugnante”.

Michael McFaul, exembajador de Estados Unidos en Rusia, cuestionó la actitud del mandatario al señalar que buena parte de la población estadounidense no comparte su simpatía por el líder ruso. “Al llamar a Putin su ‘amigo’, Trump está por completo desconectado del sentir de la sociedad estadounidense”, escribió.

open image in gallery El mismo día de su reunión bilateral, Putin y Trump se encontraron con el presidente chino, Xi Jinping ( Getty )

Matthew Sussex, profesor adjunto de Estudios Estratégicos, también expresó su indignación en X: “Qué vergüenza para Estados Unidos tener que presenciar esto”.

El presidente estadounidense asistió a la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) como parte de su gira por Asia, que también incluyó una visita a Filipinas.

El encuentro entre Trump y Putin se prolongó durante unos 40 minutos y tuvo lugar en una pequeña sala dentro del centro de conferencias, según confirmó Trevor Hunnicutt, periodista de Reuters.

“No se permitió el ingreso del equipo de televisión del grupo de periodistas acreditados”, escribió Hunnicutt en X. “Los funcionarios rusos argumentaron que debía haber una representación equitativa de la prensa y que la sala era demasiado pequeña”.

open image in gallery La cercanía entre Trump y Putin volvió a generar polémica en medio de la guerra en Ucrania ( Getty )

Trump nunca ha ocultado su admiración por Putin y, en reiteradas ocasiones, ha presumido de tener una “gran relación” con el presidente ruso, a quien incluso ha calificado de “genio”.

Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin, declaró a Reuters que ambos mandatarios habían abordado la situación en Ucrania y que Putin había salido del encuentro con un estado de ánimo “simplemente excelente”.

Más tarde, Trump y Putin participaron en una cumbre trilateral con el presidente chino, Xi Jinping. Antes del encuentro, el mandatario estadounidense había adelantado su intención de abordar con sus dos homólogos su “tema favorito: Ucrania”, así como la guerra con Irán y los esfuerzos para reducir los arsenales nucleares.

Traducción de Leticia Zampedri