Con una gorra negra que llevaba la inscripción “Make America Great Again” (“Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”), Elon Musk se presentó ante una multitud en Butler, Pensilvania, en octubre de 2024. “No solo soy MAGA, soy Dark MAGA”, proclamó Musk, en alusión a una versión más radical del movimiento trumpista.

Más tarde, el empresario saltaba de alegría en el escenario detrás de Donald Trump, luciendo la gorra negra que terminaría por convertirse en una de sus señas de identidad.

Ese mismo mes, durante un acto de campaña de Trump en el Madison Square Garden, Musk volvió a reivindicar su afinidad con el movimiento: “No solo soy MAGA. Soy Dark MAGA, en su versión gótica”.

Meses después, tras haber contribuido al regreso de Trump a la Casa Blanca con una inversión de al menos 250 millones de dólares en su campaña electoral, Musk participó en reuniones del gabinete presidencial con una gorra que llevaba la inscripción “TRUMP TENÍA RAZÓN EN TODO”. En otras ocasiones, se lo vio en el Despacho Oval con distintos modelos de gorras con el mismo lema.

Ahora, pretende hacernos creer que nada de eso sucedió.

open image in gallery Elon Musk, durante un mitin de Donald Trump en Butler, Pensilvania, en octubre de 2024, les dijo a los asistentes: “No solo soy MAGA, soy MAGA oscuro”. Ahora asegura que “ni siquiera sabe qué significa MAGA”, pero pocos le creen ( Getty Images )

open image in gallery En ese mismo mitin, Musk saltaba de alegría en el escenario detrás de Donald Trump, con su gorra de MAGA ( AFP vía Getty Images )

En un inesperado cambio de postura, y tras haber malgastado casi 500 millones de dólares en un intento fallido de impulsar a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, Musk se atrevió a afirmar que “ni siquiera está seguro de lo que significa MAGA”.

“No soy MAGA”, declaró el miércoles durante una entrevista desde China, donde acompaña al presidente en su gira por Asia. “No estoy seguro de qué significa MAGA, pero si implica respaldar ciegamente una serie de políticas del Partido Republicano, desde luego no me identifico con eso”.

Pero pocos le creen.

El hombre más rico del mundo ha sido blanco de duras críticas en las redes sociales, donde muchos estadounidenses se han encargado de recordarle el papel que desempeñó en el movimiento MAGA, tanto durante la campaña electoral de 2024 como en la Casa Blanca, donde sembró el caos al frente del ahora extinto Departamento de Eficiencia Gubernamental.

“Este es el tipo que gastó casi mil millones de dólares en el movimiento, calificó a quienes se oponían a él como una amenaza existencial y formó parte del Gobierno de Trump”, comentó un usuario en X. “Lo siento, amigo, pero ya es tarde para reinventarte”.

“Que Musk intente desvincularse de MAGA tras la aplastante derrota en las elecciones de mitad de mandato es la maniobra más obvia que he visto en mi vida”, escribió otro usuario. “Eso no va a pasar, @elonmusk. Te vas a hundir con este barco”.

open image in gallery Los millones de dólares que Musk aportó a la campaña de Trump contribuyeron a su regreso a la Casa Blanca, donde el empresario estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental. Durante una reunión del gabinete presidencial, lució una gorra con la inscripción “TRUMP TENÍA RAZÓN EN TODO” ( AFP vía Getty Images )

“Elon saltó de alegría en el escenario con una gorra de MAGA”, recordó otro usuario. “Imagínense gastar cientos de millones de dólares para que Trump sea elegido presidente y después fingir que no saben qué representa su movimiento”.

“Les aseguro que cree que tenemos mala memoria y que puede reescribir la historia”, comentó otro usuario de X. “¡Te equivocas, Elon! Todo quedó registrado en video”.

Musk también reconoció que se sentía “tonto” por haber destinado casi 500 millones de dólares a las campañas de candidatos republicanos que no lograron imponerse en las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido sufrió importantes pérdidas. “Si pudiera volver atrás, probablemente habría gastado menos dinero”, admitió el miércoles durante la cumbre DealBook, organizada por The New York Times.

Pese a su inesperado distanciamiento del movimiento MAGA y sus intentos de negar el papel protagónico que desempeñó en él, los demócratas advirtieron que eso no impedirá que sea investigado cuando el partido asuma el control del Congreso el próximo año.

“Lo absurdo es que nuestras leyes le permitan hacer eso”, señaló Abdul El-Sayed, senador electo demócrata por Michigan, en referencia a los gastos electorales de Musk.

“De todos modos, recibirá una citación”, añadió el senador por Arizona, Ruben Gallego.

Tras conocerse los resultados electorales, el representante por California Robert Garcia, el demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, advirtió que las próximas investigaciones se centrarán en el papel del multimillonario en los despidos de empleados federales a principios de 2025, cuando estuvo al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental durante el Gobierno de Trump.

open image in gallery El sorprendente cambio de postura de Musk difícilmente lo librará de las investigaciones de los demócratas cuando el partido asuma el control del Congreso el próximo año. “De todos modos, recibirás una citación”, advirtió el senador por Arizona, Ruben Gallego ( AFP vía Getty Images )

open image in gallery Musk también admitió que se sentía “tonto” por haber invertido casi 500 millones de dólares en las campañas de candidatos republicanos que no lograron imponerse en las elecciones de mitad de mandato, en las que el partido sufrió importantes pérdidas ( Getty )

En febrero de 2025, Musk hizo una aparición sorpresa en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde blandió una motosierra sobre el escenario, con su característica gorra de Dark MAGA y lentes de sol. Muchos interpretaron el gesto como una metáfora de los esfuerzos del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) por recortar el gasto federal.

“Creo que hay mucho interés en hablar con el señor Musk, no solo en nuestro comité, sino también en otros comités del Congreso”, señaló García hace poco.

Según informó Axios antes de las elecciones de mitad de mandato, Trump había planteado la posibilidad de conceder indultos preventivos a sus colaboradores más cercanos y a otras personas de su entorno ante eventuales investigaciones impulsadas por los demócratas.

“Son solo palabras. Pero si son solo palabras, tendremos que protegerlos”, declaró Trump en el podcast Pod Force One.

A pocos meses del inicio del segundo mandato de Trump, el presidente y Musk protagonizaron un sonado enfrentamiento que culminó con la salida del empresario de la Casa Blanca. En medio de la disputa, Musk avivó aún más la polémica con una publicación en X: “@realDonaldTrump aparece en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”.

Menos de dos días después, eliminó las publicaciones sin hacer demasiado ruido y, más tarde, reconoció que se había “excedido”.

En los meses siguientes, Trump y Musk dieron algunas señales de reconciliación: en noviembre de 2025, ambos asistieron a una cena en la Casa Blanca; en enero de este año, el empresario elogió al presidente por la operación en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y, esta misma semana, lo acompañó en su visita a China.

Tras haber destinado cientos de millones de dólares al movimiento MAGA y obtenido escasos resultados en las elecciones de mitad de mandato, el multimillonario tecnológico quisiera “retroceder en el tiempo”, pero los estadounidenses no parecen dispuestos a permitirle reescribir su historia con MAGA.

Traducción de Leticia Zampedri