Los periodistas de la Casa Blanca que acompañaban a Donald Trump a bordo del Air Force One debieron entregar sus celulares antes de que el mandatario emprendiera el viaje de regreso a Washington D. C., tras la cumbre trilateral con los líderes de China y Rusia, una medida poco habitual que alimentó las especulaciones sobre un posible cambio de itinerario.

“El avión habría despegado a las 6:45 p. m. Por motivos de seguridad, nos retiraron los celulares”, informó el grupo de corresponsales de la Casa Blanca.

open image in gallery La decisión de retirarles los celulares a los periodistas desató especulaciones sobre la posibilidad de que Trump prolongara su gira para reunirse con Kim Jong-un ( Reuters )

Hasta el momento, ninguno de los integrantes de la comitiva presidencial ha ofrecido detalles sobre los motivos de la medida y desde la Casa Blanca no respondieron a una solicitud de información adicional.

Es muy poco habitual que les retiren los celulares a los periodistas, salvo cuando el presidente viaja a una zona de guerra, como ocurrió cuando Trump visitó la base aérea de Al Asad, en Irak, durante la Navidad de 2018, y la base aérea de Bagram, en Afganistán, con motivo del Día de Acción de Gracias de 2019.

Jacqui Heinrich, corresponsal de Fox News y actual presidenta de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, recordó en X que los periodistas que acompañaban a Trump no tuvieron que entregar sus celulares cuando el mandatario abandonó Pekín tras su visita de Estado en mayo.

Además, el jueves se levantó una restricción del espacio aéreo de Alaska que coincidía con la escala prevista del Air Force One para reabastecerse de combustible, lo que despertó nuevos interrogantes sobre el destino del avión presidencial.

open image in gallery Trump se refirió a los líderes autoritarios de Rusia y China como sus “amigos” durante la histórica cumbre trilateral, la primera entre los jefes de Estado de las tres potencias ( AP )

Corea del Norte parece ser el destino más probable en caso de un cambio de itinerario. En los días previos a la cumbre, Trump había especulado con la posibilidad de que Kim Jong-un se sumara a su encuentro con los presidentes de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladímir Putin, al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El miércoles, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró ante los periodistas en Manila que el presidente estaba dispuesto a reunirse con el líder norcoreano. “Puede que no suceda, pero está preparado para hacerlo”, afirmó.

Sin embargo, durante una conferencia telefónica con periodistas antes de la gira, altos funcionarios estadounidenses aseguraron que “no había planes de establecer ningún tipo de contacto con Corea del Norte”.

Trump disfrutó de la pompa y la atención mediática que rodearon sus dos primeros encuentros con Kim, aunque ninguno de ellos se tradujo en los acuerdos de desnuclearización que había prometido alcanzar con el autócrata norcoreano. Ambos se reunieron por tercera vez durante una visita a la Zona Desmilitarizada de Corea, cuando Trump se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en pisar suelo norcoreano.

El misterio en torno a la salida de Trump de China surgió tras un encuentro sin precedentes entre un presidente estadounidense y los dos líderes autoritarios que, en conjunto, llevan 41 años al frente de las otras dos grandes potencias nucleares del mundo.

Poco antes de la cumbre trilateral, Trump recibió con gran efusividad a Putin durante una reunión bilateral. Al entrar en la sala, el presidente estadounidense señaló a su homólogo ruso y exclamó entre sonrisas: “¿Quién es él? ¡Es mi amigo!”.

La escena quedó registrada por las cámaras de televisión autorizadas a ingresar en la sala, aunque se restringió el acceso de los periodistas para evitar preguntas incómodas a los mandatarios. Un funcionario ruso, sin embargo, atribuyó la medida a la falta de espacio.

“Hemos tenido una gran relación durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y creo que de esto pueden surgir muchas cosas maravillosas, o al menos empezar a ocurrir. Pero creo que sucederán”, expresó Trump sobre Putin.

Tras el encuentro, desde el Kremlin informaron que ambos mandatarios habían abordado la guerra en Ucrania y que Putin había salido de la reunión de muy buen humor. Desde la Casa Blanca, en cambio, no emitieron ningún comunicado oficial sobre la conversación, que se prolongó durante unos 40 minutos.

Al término de la cumbre trilateral, los gobiernos de Rusia, China y Estados Unidos difundieron una “declaración de paz” de cuatro puntos en la que reafirmaron que nunca debe librarse una guerra nuclear y se comprometieron a entablar un diálogo para reducir los riesgos de un conflicto de esa naturaleza.

Los tres mandatarios también acordaron impulsar reformas en las Naciones Unidas, aumentar el suministro de productos derivados del petróleo para todos los países y defender la inmunidad de los funcionarios estatales ante los tribunales internacionales.

La Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, ha emitido órdenes de arresto contra Putin y otros cinco funcionarios rusos. Por su parte, miembros del Gobierno de Trump han intentado deslegitimar al tribunal y privarlo de financiamiento ante el temor de que el presidente estadounidense y sus colaboradores puedan ser acusados de crímenes de guerra por la campaña de ataques aéreos de Estados Unidos contra presuntos narcotraficantes o por el bombardeo de una escuela iraní que dejó más de 100 niños muertos.

Traducción de Leticia Zampedri