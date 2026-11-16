La esposa de Jensen Huang podría entrar al exclusivo club de exesposas multimillonarias de la tecnología

Después de más de 40 años de matrimonio, Lori Huang podría estar por sumarse a un grupo muy exclusivo: el de las exesposas de multimillonarios del mundo tecnológico.

La esposa de Jensen Huang, conocida por mantener un perfil bajo, todavía no ha hablado públicamente sobre el escándalo que rodea a su marido. La semana pasada, el cofundador de Nvidia admitió en una carta a sus empleados que había sido infiel con una mujer acusada de ser una espía china y de participar en una presunta operación de espionaje mediante seducción. El miércoles por la noche surgieron, además, versiones sobre una segunda relación extramatrimonial, esta vez con una empleada casada de la compañía. En medio de la polémica, Huang renunció el jueves por la mañana como director ejecutivo de Nvidia, uno de los gigantes tecnológicos que lideran el desarrollo de la inteligencia artificial.

El escándalo también puso a Lori Huang en el centro de la atención pública y despertó comparaciones con Melinda French Gates y MacKenzie Scott, quienes atravesaron crisis matrimoniales que terminaron en divorcio. Ambas estuvieron casadas con dos de los empresarios más ricos del sector: el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, respectivamente.

Aunque Lori, de 65 años, no ha dado señales de querer divorciarse, crecen las especulaciones sobre si pondrá fin a su matrimonio y pasará a formar parte de ese círculo de mujeres multimillonarias. La periodista Tina Brown se refirió a ellas con ironía como “el grupo de mujeres que se quedan con miles de millones de dólares y sin un hombre egocéntrico a su lado”.

open image in gallery El escándalo ha puesto a Lori Huang en el centro de la atención pública y ha despertado comparaciones con Melinda French Gates y MacKenzie Scott, quienes atravesaron situaciones similares con sus exmaridos, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el fundador de Amazon, Jeff Bezos, respectivamente ( Getty )

“Ella estuvo presente en cada momento de Nvidia”

Lori Huang es coadministradora de varios fideicomisos familiares que poseen cerca de 669 millones de acciones de Nvidia, según Fortune. Aunque no hay indicios de que haya solicitado el divorcio, si decidiera separarse legalmente de su esposo, de 63 años y considerado el octavo hombre más rico del mundo, podría recibir al menos 75.000 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de Forbes.

La cifra superaría con creces los acuerdos económicos de otras exparejas de magnates tecnológicos. Cuando Bill Gates y Melinda French Gates se divorciaron en 2021, después de 27 años de matrimonio, se estimó que ella recibió unos 25.000 millones de dólares, aunque los términos del acuerdo nunca se hicieron públicos. Por su parte, MacKenzie Scott obtuvo un patrimonio valorado en 38.000 millones de dólares tras su divorcio de Jeff Bezos en 2019, después de 25 años de matrimonio. Desde entonces, ambas mujeres han destinado miles de millones de dólares a iniciativas filantrópicas.

open image in gallery El cofundador de Nvidia (a la izquierda) reconoció la semana pasada, en una carta dirigida a sus empleados, que había mantenido una relación extramatrimonial con Alice Huang (en la imagen), acusada de ser una espía china involucrada en una presunta operación de espionaje mediante seducción ( Reuters )

La filantropía es, precisamente, otro de los aspectos que Lori Huang comparte con French Gates y Scott. La esposa del cofundador de Nvidia preside la Fundación Jen-Hsun y Lori Huang, una organización sin fines de lucro que, al igual que ella, mantiene un perfil discreto. En 2024, la entidad contaba con activos valorados en unos 9.000 millones de dólares y fue incluida en un informe de Inside Philanthropy titulado “Conozca a los multimillonarios más herméticos: ¿son los grandes donantes más discretos de Estados Unidos?”. Entre sus beneficiarios figuran la Ópera de San Francisco y varias universidades, aunque, según The New York Times, la fundación evita financiar causas políticas.

Más allá de sus fortunas y actividades benéficas, las tres mujeres tienen algo más en común: desempeñaron un papel importante en la trayectoria profesional de sus esposos. En el caso de Lori Huang, el propio Jensen ha reconocido en varias ocasiones que su apoyo fue fundamental para el crecimiento de Nvidia. “Ella estuvo presente en cada momento de Nvidia. Ha acompañado a la empresa en cada etapa de su historia”, afirmó en una entrevista concedida en mayo a la cadena asiática CNA.

La historia de la pareja comenzó a principios de la década de 1980 en la Universidad Estatal de Oregón, donde Lori, cuyo apellido de soltera era Mills, era una de las tres únicas mujeres en una clase de ingeniería eléctrica. En una entrevista con The New Yorker en 2023, Jensen Huang recordó que la competencia entre los aproximadamente 200 estudiantes varones por llamar la atención de sus compañeras era feroz.

Aunque él mismo bromeaba con que aparentaba tener apenas 12 años, encontró una forma de acercarse a Lori: durante seis meses insistió en que hicieran juntos las tareas todos los fines de semana. Finalmente, reunió el valor necesario para invitarla a salir. La relación prosperó y ambos se casaron en 1985. “Intenté impresionarla, no con mi aspecto, por supuesto, sino con mi extraordinaria capacidad para hacer las tareas”, recordó Huang a The New Yorker.

open image in gallery El cofundador de Microsoft, Bill Gates, y Melinda French Gates, fotografiados junto al expresidente Barack Obama en 2016, se divorciaron en 2021 tras 27 años de matrimonio. Aunque los términos del acuerdo nunca se hicieron públicos, se estima que ella recibió unos 25.000 millones de dólares ( Getty Images )

Tras la boda, la pareja se trasladó a Silicon Valley, donde ambos trabajaron como diseñadores de microchips. Lori también era una ingeniera destacada y, según contó su esposo, durante un tiempo incluso ganó más dinero que él. Sin embargo, decidió dejar su carrera profesional en segundo plano para criar a sus dos hijos, Spencer y Madison, y apoyar las ambiciones empresariales de Jensen, quien cofundó Nvidia en 1993 durante una reunión en un restaurante Denny's.

Con el paso de los años, Huang reconoció la importancia de aquella decisión y llegó a describir el sacrificio profesional de Lori como “el mejor regalo que me hizo”. En mayo, durante una entrevista en el pódcast How I Built It, recordó: “Lori se encargaba de todo y no recuerdo que se quejara ni una sola vez”.

open image in gallery MacKenzie Scott, exesposa del fundador de Amazon, Jeff Bezos, fotografiada en 2017, recibió un patrimonio valorado en 38.000 millones de dólares tras su divorcio en 2019, después de 25 años de matrimonio ( Getty )

Mientras Nvidia se transformaba en uno de los gigantes tecnológicos más influyentes del mundo y su valor se disparaba, Lori mantuvo una presencia constante, aunque lejos de los reflectores. Su esposo se convirtió en el rostro público de la empresa, con apariciones en conferencias internacionales y cenas de Estado, pero ella continuó acompañándolo en los momentos importantes. “Aparte de Lori, no creo que nadie haya asistido a todas las conferencias”, aseguró Huang a CNA. “Ella ha estado en todas, ha escuchado todos los discursos”.

Sin embargo, esa historia de décadas de apoyo mutuo quedó marcada por el escándalo cuando Huang reconoció públicamente su infidelidad. En un comunicado difundido el 8 de noviembre, el ejecutivo pidió disculpas a su esposa y a sus dos hijos, quienes también trabajan en Nvidia. “Mis acciones lastimaron a mi esposa y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo siento muchísimo”, expresó antes de pedir respeto por la privacidad de su familia. “Mi familia no tiene la culpa de mis decisiones. El único responsable soy yo”, añadió.

The Independent se puso en contacto con Nvidia para solicitar comentarios sobre el caso.

open image in gallery Lori Huang, también una destacada ingeniera, llegó a ganar más que su esposo, según contó él a The New Yorker . Sin embargo, decidió dejar su carrera en segundo plano para criar a sus dos hijos, Spencer y Madison, y apoyar a su marido en la creación de Nvidia, fundada en 1993 tras una reunión en un restaurante Denny’s. Hace poco, Jensen Huang describió ese sacrificio profesional como “el regalo que ella me hizo” ( Getty )

La crisis se profundizó tras conocerse acusaciones sobre una segunda relación extramatrimonial de Huang, esta vez con una alta ejecutiva de Nvidia, lo que llevó a la junta directiva a reunirse el miércoles por la noche para evaluar su continuidad. Ante la creciente presión, el cofundador de la compañía presentó su renuncia el jueves por la mañana, una decisión que sacudió a los mercados y provocó una caída del 10 % en las acciones de Nvidia.

Mientras el futuro de su matrimonio sigue siendo incierto, cobran un nuevo significado las palabras que Huang dedicó a su esposa en una publicación de su antigua universidad en 2024, cuando destacó lo fundamental que había sido su apoyo a lo largo de los años:

“Es muy valioso tener a alguien que crea en ti sin importar las circunstancias, que confíe en que estás dando lo mejor de ti”, dijo entonces. “Todos necesitamos a alguien así, y Lori siempre ha sido esa persona para mí. Desde que tenía 18 años, ha estado a mi lado, apoyándome y confiando en que podía lograrlo. Incluso cuando yo dudaba de mí mismo, ella nunca dejó de creer en mí”.

Traducción de Leticia Zampedri