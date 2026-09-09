El presidente de EE. UU., Donald Trump, publicó en Truth Social un meme en el que aparecía invirtiendo en la bolsa desde la Oficina Oval, con la declaración: “Hago esto por nuestro país, no por mí mismo”.

La imagen, que forma parte de una avalancha de publicaciones que hizo en su plataforma el domingo por la noche, mostraba al presidente sentado detrás del escritorio Resolute, estudiando detenidamente los datos de negociación en cuatro monitores y beneficiándose de una subida de 75 dólares en el precio de las acciones de Intel.

“He ganado cientos de miles de millones de dólares con acciones y muchos otros tipos de inversiones para EE. UU., no para mí, y lo único que hago es recibir críticas de los demócratas de la izquierda radical”, continuaba su mensaje, y añadía: “¡Es muy injusto, pero qué se le va a hacer!”.

Una encuesta de la empresa Gallup publicada la semana pasada reveló que el 90 % de los estadounidenses creía ahora que el Gobierno de EE. UU. y sus líderes políticos eran corruptos, un sentimiento al que el mandatario parecía aludir en su publicación.

La declaración financiera más reciente de Trump reveló que había ganado $2.200 millones en 2025, lo que provocó acusaciones de sus oponentes de que se ha estado enriqueciendo ilícitamente durante su segundo mandato presidencial.

open image in gallery El presidente estadounidense, Donald Trump, compartió en Truth Social un meme en el que aparecía operando en bolsa desde la Oficina Oval ( Donald Trump/Truth Social )

La elección de Intel como la empresa utilizada en el meme es significativa porque los documentos presentados ante la OGE (Oficina de Ética Gubernamental de EE. UU.) revelaron que el presidente había comprado acciones del fabricante de microchips en varias ocasiones a principios de este año, a pesar de que el Gobierno estadounidense adquirió una participación del 10 % en la empresa en agosto de 2025 (un acuerdo de propiedad pasiva que no le otorgó derechos de control).

Según la OGE, Trump compró acciones de Intel por un valor de entre $50.000 y $100.000 el 3 de febrero y realizó otras inversiones menores los días 11, 13, 17 y 23 de marzo; estas son solo algunas de las 3.600 operaciones bursátiles que realizó solo en el primer trimestre de 2026, por un valor total de más de $100 millones.

En julio, el líder habló sobre su creciente fortuna personal, insistiendo en que todo se debía al trabajo de sus asesores financieros, y no a ningún intento deliberado de sacar provecho de su poder.

“Gané mucho dinero antes de convertirme en presidente, ellos invierten mi dinero y no hablo con ellos”, dijo a los periodistas.

“Yo nunca hablo con ellos. Creo que se llama fideicomiso ciego, pero, en esencia, ellos administran el dinero. Deliberadamente nunca hablo con las personas que lo manejan. Trabajan en grandes instituciones e invierten en lo que consideran conveniente”, añadió.

“¿Saben por qué estoy ganando dinero? Porque la bolsa está subiendo. Todo el mundo está ganando dinero... todos estamos ganando. Yo también, porque tengo mucho dinero y mucho efectivo, y lo dejo en manos de esas instituciones”, concluyó.

Trump publicó varios memes durante el fin de semana, algunos de los cuales lo mostraban asumiendo una postura desafiante ante Irán e imaginando nuevos uniformes para la Fuerza Espacial, estos últimos inmediatamente ridiculizados en línea por parecerse a los que usan “los malvados de Star Wars”.

open image in gallery Trump publicó muchos memes en su red social durante el fin de semana, entre ellos varios en los que posaba junto a amenazantes robots gigantes inspirados en ‘Transformers’ ( Donald Trump/Truth Social )

Trump se comparaba con el difunto Hulk Hogan y se representaba pasando el rato en la Casa Blanca con George Washington y posando junto a enormes robots inspirados en la franquicia cinematográfica Transformers, portando lemas ominosos como “Dales pesadillas” y “Soñarán con nosotros para siempre”.

En otros, se burló de su opositor de larga data Robert De Niro, quien también apareció en su reciente anuncio publicitario satírico sobre el “Síndrome de Trastorno de Trump”; se enfrentó al primer ministro canadiense Mark Carney en un juego de hockey sobre hielo; y consideró la posibilidad de cambiar el nombre de Nuevo México a “Nuevo Estados Unidos”.

Asimismo, publicó la habitual variedad de recortes de prensa favorables de medios de comunicación conservadores; más insultos contra los demócratas, incluyendo a la representante de Michigan, Debbie Dingell; y elogios para republicanos favoritos como el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y el representante de Ohio, Jim Jordan.

La racha culminó con la publicación de dos extensos videos de Fox News en los que se promocionaba el nuevo libro The Counter Revolution (la contrarrevolución), de Victor Davis Hanson, que Trump elogió en otra publicación diciendo que el autor lo entendía, quizás mejor, de lo que se entendía él a sí mismo.

Traducción de Sara Pignatiello