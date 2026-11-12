Alice Huang, señalada como presunta espía en el supuesto escándalo de Nvidia, habría regresado a China

Según diversos medios, Alice Huang, la mujer acusada de espiar para China mientras mantenía una presunta relación extramatrimonial con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, se encuentra en Pekín.

La exejecutiva de Megaspeed, una empresa con sede en Singapur, quedó en el centro de la polémica después de que Jensen Huang reconociera haber mantenido una relación extramatrimonial, presuntamente con ella. El escándalo se agravó cuando funcionarios estadounidenses señalaron que la mujer podría haber trabajado para los servicios de inteligencia chinos, una acusación que Pekín rechaza y que llevó tanto a Nvidia como al FBI a abrir investigaciones sobre el caso.

En medio del escándalo, el gobierno de Taiwán informó el jueves que, según sus registros migratorios, Alice Huang visitó la isla tres veces en 2024 y cinco en 2025, pero no ha ingresado durante 2026. El ministro del Consejo de Asuntos Continentales, Chiu Chui-cheng, explicó ante los legisladores que la mujer utilizó un pasaporte de Hong Kong y entró como visitante de negocios, sin despertar sospechas.

Por su parte, Bloomberg informó, a partir de fuentes familiarizadas con el asunto, que Huang reside en Pekín y que las autoridades de seguridad están al tanto de su presencia. Sin embargo, todavía se desconoce cuándo llegó a la capital china, por qué viajó allí y qué actividades realiza.

Alice Huang, también conocida como Huang Le, fundó Megaspeed en 2023, después de desarrollar una carrera en el sector del capital de riesgo y la televisión. La compañía se convirtió en la mayor compradora de chips de Nvidia en el sudeste asiático y comenzó a alquilar esos procesadores a algunas de las principales empresas tecnológicas de China.

Megaspeed surgió como una empresa independiente de 7Road Holdings, una de las mayores compañías de videojuegos de China, meses después de que el entonces presidente estadounidense Joe Biden impusiera severas restricciones a la exportación de chips avanzados hacia el país asiático. Entre sus clientes figura Alibaba Group Holding, que alquila procesadores de Nvidia en varias instalaciones de Megaspeed en el sudeste asiático.

Alibaba, por su parte, ha rechazado las acusaciones de Washington sobre presuntos vínculos con el ejército chino y se negó a comentar su relación comercial con Megaspeed.

Alice Huang sale de un restaurante tras asistir a una cena con Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en Taipéi ( Reuters )

Antes de fundar la compañía, Alice Huang trabajó desde 2015 en Shanghai Hexi Investment, según publicaciones realizadas en la cuenta de WeChat de esa empresa a finales de 2016 y principios de 2017. Previamente, también ocupó cargos en Citic Securities y HSBC.

Mientras aumentaban las repercusiones del caso, Jensen Huang pidió disculpas a su familia y a los empleados de Nvidia el domingo. La compañía, a su vez, inició una investigación interna, aunque aseguró que no tenía motivos para creer que “la seguridad nacional ni los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos”.

Según The Wall Street Journal, la junta directiva de Nvidia se preparaba para destituir al ejecutivo después de que The New York Times revelara otra presunta relación extramatrimonial, esta vez con una ejecutiva de la empresa que dependía de él.

La incertidumbre también se reflejó en los mercados. Aunque las acciones de Nvidia subieron alrededor de un 5 % durante la sesión bursátil del miércoles, posteriormente cayeron un 7,5 % en las operaciones posteriores al cierre.

En tanto, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó el lunes que el FBI investigaba el asunto, pero expresó su respaldo a Jensen Huang.

Traducción de Leticia Zampedri