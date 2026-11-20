El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado imágenes misteriosas de un objeto desconocido que pasa por encima de un buque de guerra estadounidense, como parte de la última filtración de documentos del Pentágono sobre “fenómenos anómalos no identificados” (FANI).

Según el Departamento de Defensa de EE. UU., en 2020 se obtuvieron imágenes borrosas en blanco y negro mediante un sensor infrarrojo a bordo del barco en Medio Oriente.

El video de 20 segundos publicado el viernes mostraba la luz circular moviéndose de derecha a izquierda junto al barco.

Un funcionario del Pentágono declaró a The Independent que no había información adicional disponible sobre el avistamiento. “No haremos ningún comentario ni valoración sobre los archivos en general ni sobre ningún archivo en particular, para que el pueblo estadounidense pueda formarse su propia opinión al respecto”, dijo el funcionario.

Se trata de la octava publicación de archivos desclasificados por el Pentágono desde mayo, después de que el presidente Trump ordenara al departamento desclasificar los registros relacionados con ovnis y encuentros con extraterrestres.

open image in gallery La Administración Trump ha hecho públicas unas misteriosas imágenes de un objeto desconocido sobrevolando un buque de guerra estadounidense, como parte de la última ronda de divulgación de documentos del Pentágono sobre “fenómenos anómalos no identificados” ( Department of Defense )

El comunicado del viernes también incluyó un informe de 1953 de un ingeniero de la empresa Lockheed Corporation, Clarence “Kelly” Johnson, quien documentó un incidente que había presenciado desde su rancho en California. Escribió que había visto un “platillo” azul oscuro en diciembre de 1953 y otro objeto en noviembre de 1951 con una “llama o emanación azul claro” que se desplazaba hacia el oeste en el cielo. El hombre dibujó bocetos de los supuestos avistamientos.

Trump despertó por primera vez el interés por los asuntos extraterrestres en febrero.

“Vamos a publicar muchas cosas que nadie ha visto todavía”, dijo el mandatario a principios de este año en un evento en la Casa Blanca en honor a los astronautas de la NASA. Añadió: “Creo que algunas de ellas serán muy interesantes para la gente”.

Según Sean Kirkpatrick, físico y ex oficial de inteligencia de carrera que dirigió la AARO (Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios) del Pentágono hasta 2023, los videos que pretenden mostrar tecnología alienígena suelen tener explicaciones mundanas.

La agencia ha estado trabajando con la Casa Blanca para divulgar la “información sobre FANIs nunca antes vista”.

open image in gallery Trump, en la imagen tomada en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA, en Houston, Texas, ha mostrado interés por los asuntos extraterrestres y ha ordenado al Pentágono que desclasifique los expedientes ( AFP vía Getty Images )

Las modernas cámaras infrarrojas utilizadas por el Ejército estadounidense suelen captar motores a reacción y otros objetos calientes en un prolongado efecto de dispersión térmica, lo que, según Kirkpatrick, explica los videos virales de objetos rápidos con forma de píldora.

“Los lectores no deberían hacerse ilusiones de que vaya a aparecer algún documento con fotos y entrevistas a los extraterrestres cuando bajaron [de sus naves]. Porque eso simplemente no existe”, advirtió.

Trump no es ni mucho menos el primer presidente que se siente atraído por los misterios de los ovnis.

El expresidente Bill Clinton ha declarado que en una ocasión ordenó una revisión del incidente de Roswell —en 1947, un objeto se estrelló en una hacienda de Nuevo México y, posteriormente, las autoridades afirmaron que los restos eran los de un globo meteorológico de gran altitud— con motivo de su 50° aniversario en 1997.

Asimismo, los exgobernantes Jimmy Carter y Ronald Reagan afirmaron haber visto ovnis antes de llegar a la Casa Blanca.

Con información de agencias

Traducción de Sara Pignatiello