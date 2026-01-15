La televisión estatal iraní emitió imágenes de una ominosa amenaza a Donald Trump, después de que el presidente estadounidense amenazó con emprender acciones militares contra el régimen de los ayatolás.

Un doliente en una ceremonia por las fuerzas de seguridad iraníes muertas en los recientes disturbios levantó un cartel con una foto de Trump después de sobrevivir por poco a un intento de asesinato en un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024.

La escritura en farsi debajo advertía: “Esta vez no fallará”.

Las imágenes fueron difundidas por el canal Islamic Republic of Iran News Network (IRINN), una cadena controlada por el Estado iraní. No fue posible contactarnos con el IRINN para que hiciera comentarios.

Un cartel en una ceremonia en Teherán mostraba a Donald Trump tras el atentado ( X/IRINN )

El acto ante la Universidad de Teherán fue organizado por aliados del régimen y retransmitido dentro de Irán, según la agencia de noticias AFP. También se exhibieron pancartas en las que se leía “Muerte a Estados Unidos”, informó Newsweek.

El personal militar permanecía junto a los ataúdes en las carrozas que desfilaban por la ciudad mientras los dolientes seguían la procesión, ondeando banderas y fotos del ayatolá Jamenei.

Algunos carteles decían “Abajo Estados Unidos” y “Abajo Israel”, tanto en inglés como en farsi.

La agencia de noticias semioficial Tasnim, que se cree cercana a la Guardia Revolucionaria paramilitar iraní, afirmó que el funeral sería el primero de los muchos funerales de Estado celebrados para las fuerzas de seguridad en los próximos días.

Trump en Butler, Pensilvania, en julio de 2024, sangrando tras el intento de asesinato ( AFP via Getty Images )

Grupos de derechos humanos fuera de Irán informaron que más de 150 miembros de las fuerzas de seguridad y del gobierno fallecieron en más de dos semanas de disturbios. Irán enmarcó la violencia como obra de los amotinados provocados por Estados Unidos e Israel.

El grupo de defensa de los derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, afirmó el miércoles que habían muerto más de 2.600 manifestantes, entre ellos 13 menores de 18 años. Irán también difundió más de 100 confesiones forzadas, según la organización.

Los esfuerzos de Irán por bloquear el acceso a Internet y limitar la información que sale del país desde el 8 de enero, cuando se cree que las manifestaciones antigubernamentales alcanzaron su punto álgido, dificultaron la obtención de información sobre las víctimas.

El régimen suavizó algunas restricciones el martes, cuando los iraníes pudieron hacer llamadas al extranjero por primera vez en días. Las personas que se encontraban fuera del país no pudieron llamar.

Iraníes asisten a los funerales de los miembros de las fuerzas de seguridad muertos en las recientes protestas en Teherán ( AFP/Getty )

Personas en el interior del país afirmaron el miércoles y el jueves que las protestas parecen haberse reducido desde el lunes.

La Casa Blanca seguía sin descartar futuros ataques el miércoles, pero se contuvo cuando Irán insistió en que no iba a ejecutar a los manifestantes.

Trump, hablando en la Casa Blanca, dijo que se le dijo que los asesinatos en la represión estaban disminuyendo. Cuando se le preguntó quién le había dicho que los asesinatos habían cesado, Trump los describió como “fuentes muy importantes del otro lado”.

Trump señaló que es posible que el Gobierno de Teherán caiga debido a las protestas, pero añadió que en realidad “cualquier régimen puede fracasar”.

“Caiga o no, va a ser un periodo de tiempo interesante”, añadió.

