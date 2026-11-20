El vicepresidente J. D. Vance ya no es el favorito para convertirse en el candidato del Partido Republicano en las elecciones presidenciales de 2028, según una nueva y sorprendente encuesta.

Vance no tardó en reconocer la ola demócrata que arrasó con los candidatos republicanos en las elecciones de medio mandato a principios de este mes y permitió a sus rivales obtener la mayoría en ambas cámaras del Congreso. A través de X, afirmó sin rodeos que la guerra con Irán fue la causa de la derrota de su partido.

Sin embargo, según una nueva encuesta poselectoral de Emerson Polling, el vicepresidente parece tener dificultades para convencer a los votantes de que es la persona indicada para liderar el partido una vez que Donald Trump se retire de la escena política, ya que quedó en segundo lugar con el respaldo de apenas el 20 % de los encuestados.

Con una amplia ventaja, el secretario de Estado, Marco Rubio, encabezó la encuesta con el 36 % de las preferencias, un dato preocupante para Vance, quien hace apenas un año superaba a Rubio por un 54 % frente a un 6 % en el mismo sondeo.

Si bien se sabe que Vance se opuso en privado a los ataques contra Teherán en el marco de la operación Furia Épica, se comprometió a respaldar a Trump y al secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el desarrollo de la guerra y, como una de las principales figuras del Gobierno, no ha logrado desvincularse del conflicto.

open image in gallery El vicepresidente J. D. Vance ya no es el favorito para obtener la nominación presidencial del Partido Republicano en 2028, según una nueva encuesta ( Reuters )

Rubio, en cambio, se ha mantenido al margen de las controversias y se ha dedicado a cumplir misiones diplomáticas en todo el mundo, con una imagen más seria y propia de un estadista en comparación con algunos de sus colegas del gabinete.

El secretario de Estado acompañó a Trump en su gira por Asia esta semana y ofreció una conferencia de prensa en Manila, en la que descartó con firmeza las advertencias de los servicios de inteligencia sobre la posibilidad de que Irán detonara una bomba sucia en Washington D. C. e intentó transmitir tranquilidad ante la reciente serie de fallas tecnológicas que han generado alarma entre la población.

Por el contrario, Vance bromeó en Fox News al afirmar que aún no era momento de que los estadounidenses acumularan reservas de alimentos y agua o “construyeran un búnker”, mientras que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, causó desconcierto al declarar que “un tipo que sabe mucho de tecnología” le había dicho que la inteligencia artificial podría estar detrás de las fallas.

Rubio ya había afirmado que, por lealtad a su amigo, no competiría por la candidatura republicana si Vance también se postulaba, e incluso se mostró molesto cuando le preguntaron al respecto hace poco. Sin embargo, el vicepresidente aún no se ha pronunciado sobre su posible candidatura y Trump se ha divertido al preguntarles a sus asesores a cuál de los dos prefieren.

Los demás posibles candidatos incluidos en la encuesta de Emerson obtuvieron un respaldo mucho menor: el gobernador de Florida, Ron DeSantis, alcanzó el 7 %; Donald Trump Jr., con poca experiencia en política, el 6 %; y el presentador de derecha Tucker Carlson, el 5 %.

open image in gallery El secretario de Estado, Marco Rubio, gana popularidad entre los conservadores decepcionados por los resultados de las elecciones de medio mandato de este mes ( AP )

La posible candidatura de Vance sufrió otro revés esta semana, cuando el comentarista conservador Ben Shapiro afirmó sin rodeos que el vicepresidente no debería ser el candidato del partido dentro de dos años.

“Creo que pasa demasiado tiempo en internet”, señaló Shapiro sobre el vicepresidente. “Creo que dedica una cantidad excesiva de tiempo a preocuparse por lo que piensan los tipos que hacen pódcast, como Tucker Carlson, y que orienta su discurso en esa dirección”.

“Creo que toda su actitud ha sido de una marcada oposición al ‘establishment’, con la intención de atraer a los oyentes de 21 años de Joe Rogan. Y no creo que esa sea la manera de ganar unas elecciones a escala nacional”.

Pese a los resultados poco alentadores de la encuesta de Emerson, Vance sigue a la cabeza en los mercados de predicción Kalshi y Polymarket.

En cuanto a los demócratas, el senador de Georgia Jon Ossoff encabezó el sondeo con el 17 % de las preferencias, seguido por la candidata presidencial de 2024, Kamala Harris (16 %); la congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez (15 %); el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg (14 %); el gobernador de California, Gavin Newsom (11 %); y el gobernador de Kentucky, Andy Beshear (7 %).

Por su parte, el senador de Arizona Mark Kelly, el gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, obtuvieron un 5 % de respaldo cada uno.

Traducción de Leticia Zampedri