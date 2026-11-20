Según trascendió, los empleados de la sede central de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington D. C. recibieron la orden de quedarse en casa debido a una plaga de chinches.

Más de 1.000 empleados recibieron el miércoles por la noche la orden de trabajar desde sus casas el jueves debido a las tareas de fumigación en algunas de las oficinas de la agencia, según informaron The Washington Post y CNN.

La plaga se detectó en varios pisos de las oficinas de la agencia, ubicadas en el edificio del 500 de la calle C.

El incidente es el último de una serie de contratiempos en una semana agitada para el Departamento de Seguridad Nacional, del que depende la FEMA, tras las inquietudes en materia de ciberseguridad que surgieron a raíz de la falla en el sistema de control del tráfico aéreo de la semana pasada.

“Este cierre es necesario para llevar a cabo un tratamiento integral de control de plagas en todo el edificio, combatir la infestación y garantizar un entorno de trabajo seguro y saludable para todo el personal”, se habría indicado en un comunicado interno dirigido a los empleados. Además, se les informó que recibirían novedades una vez que se hubiera “resuelto el problema con éxito”.

open image in gallery Según trascendió, los empleados de la sede de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Washington D. C. recibieron la orden de quedarse en casa debido a una plaga de chinches ( AFP/Getty )

The Independent se puso en contacto con representantes de la FEMA para solicitar comentarios.

Los empleados expresaron su frustración después de que el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, movilizara al personal de la agencia tras la suspensión de los despegues en todo el país el 13 de noviembre.

El personal de la FEMA recibió instrucciones de coordinar con los aeropuertos la entrega de medicamentos y otros suministros a los pasajeros varados en todo el país, pero la tarea concluyó al cabo de 24 horas.

Según trascendió, los empleados “pasaron la mayor parte del tiempo sentados”, sin mucho que hacer.

“Fue una enorme pérdida de tiempo y recursos”, declaró un funcionario de la FEMA a CNN.

“Apartar a las personas de las tareas que de verdad importan para que finjan que trabajan… y, encima, exponerlas a una [posible] infestación de chinches”, se quejó otro empleado ante el Post.

Las plagas de chinches pueden provocar picaduras en la piel y dejar manchas insalubres en la ropa de cama. Además, localizar y eliminar estos insectos puede resultar costoso y llevar mucho tiempo.

open image in gallery Las infestaciones de chinches pueden provocar picaduras en la piel y dejar manchas insalubres en la ropa de cama ( AFP via Getty Images )

La presunta infestación en la FEMA no es la primera que se registra en un edificio federal. Estos insectos son muy difíciles de eliminar.

En junio, los empleados del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), el organismo encargado, por ironías del destino, de proteger al país de las plagas invasoras, tuvieron que regresar a sus casas tras varias infestaciones de chinches en las oficinas.

A mediados de mayo, los empleados del Centro George Washington Carver, en Beltsville, Maryland, recibieron una advertencia sobre la presencia de estos insectos.

La ironía de que la infestación se produjera en las oficinas del Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas “no pasó inadvertida para nadie”, declaró en aquel momento un empleado del USDA al medio NOTUS.

Traducción de Leticia Zampedri