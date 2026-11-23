Jensen Huang regresa como líder de Nvidia tras haber abandonado la empresa a raíz de una serie de escándalos, informó la propia empresa.

Huang dimitió de la empresa que ayudó a fundar el 12 de noviembre, luego de que salieran a la luz noticias sobre varias relaciones extramaritales, entre ellas una con una mujer acusada de ser espía china. A raíz de la controversia, Donald Trump y muchos líderes del sector tecnológico han pedido su regreso, y una petición en su apoyo ha reunido cientos de miles de firmas, lo que llevó a Huang a declarar que volvería a la empresa si la junta directiva se lo pidiera.

Ahora, Nvidia alega que la junta acordó por unanimidad que él debe volver. Según la junta, la decisión se tomó tras “una serie de conversaciones y reuniones” con Huang, que dieron tranquilidad a los miembros de la junta por su “franqueza y capacidad de liderazgo”.

Nvidia hizo el anuncio tras una campaña de presión por parte de varias personas, entre ellas Donald Trump, quien había afirmado horas antes del anuncio que volver a contratar a Huang sería “lo mejor para la empresa y también para Estados Unidos”. Ambos mantienen una estrecha relación, y el presidente ha respaldado en repetidas ocasiones a Huang a lo largo de todo el escándalo.

En una publicación en Truth Social realizada inmediatamente después de que Nvidia anunciara la decisión de volver a nombrar a Huang, Trump afirmó que se trataba de “la decisión correcta y adecuada”. “El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, escribió.

“El país necesita el liderazgo de Jensen al frente de NVIDIA para garantizar el éxito y la prosperidad no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense”, continuaba el mensaje, citando las declaraciones del fiscal general Todd Blanche, según las cuales el Gobierno “no dispone de pruebas de que haya incurrido en ninguna conducta ilícita”. “A título personal, he tenido ocasión de conocer a Jensen, y es un gran patriota y un tesoro nacional”, escribió Trump.

En su comunicado, la junta directiva de Nvidia afirmó que había recibido “información procedente de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos” que le había llevado a tener la “seguridad” de que Huang no supone un riesgo para la seguridad nacional, según indicó. Los críticos habían argumentado que la relación de Huang con una presunta espía china podría socavar los esfuerzos de Estados Unidos por evitar que China se apoderara de sus chips, que son fundamentales para la tecnología actual de inteligencia artificial.

“La junta directiva considera que Jensen es la persona adecuada para dirigir Nvidia y que su reincorporación redunda en beneficio de nuestros accionistas, empleados, socios y clientes”, afirmó Harvey C. Jones, su presidente. Y agregó: “Tenemos plena confianza en Jensen y estamos deseando trabajar con él ahora que vuelve a asumir el liderazgo de la empresa”.

Huang afirmó que era un “honor” para él volver a Nvidia. “Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y con un compromiso renovado”, afirmó en un comunicado.

Nvidia ya había anunciado que había iniciado una investigación independiente sobre las acusaciones de que Huang había sido objeto de una “operación de inteligencia extranjera” que había tenido éxito. “El proceso seguirá su curso hasta su conclusión y el señor Huang se comprometió a cooperar”, declaró Nvidia.

Además, recientemente creó una nueva comisión que supervisará el cumplimiento por parte de Nvidia de la normativa comercial y los riesgos para la seguridad nacional. El plan de la junta establece que Nvidia nombrará a un nuevo director de cumplimiento normativo que se encargará de supervisar la labor, además de que deberá cooperar con las investigaciones gubernamentales en curso.

Dichas investigaciones están analizando una serie de acusaciones que llevan tiempo persiguiendo a Nvidia y que han cobrado mayor relevancia a raíz del escándalo y de la salida de Huang. Se están llevando a cabo varias investigaciones sobre la empresa, entre ellas las de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de EE. UU. y el Departamento de Justicia, relacionadas con todo tipo de cuestiones, desde posibles irregularidades contables hasta un presunto contrabando de chips.

Tras la dimisión de Huang, el 12 de noviembre, Nvidia nombró a su directora financiera, Colette Kriss, para dirigir la empresa. Sin embargo, la decisión fue objeto de críticas inmediatas e incluso circularon rumores de que Huang no confiaba en ella como su sucesora.

En los días siguientes, se intensificó la presión sobre la junta directiva de Nvidia para que volviera a nombrar a Huang. Trump ha respaldado en repetidas ocasiones su regreso, junto con otros líderes del sector tecnológico como Elon Musk, y una petición en su apoyo cuenta ya con más de 200.000 firmas, entre las que se incluyen personas que afirman ser empleados e inversores de Nvidia.

La semana pasada, cinco días después de su salida, Huang hizo su primera declaración pública sobre el escándalo. Afirmó que había observado “una avalancha de peticiones por parte de los empleados, inversores, socios comerciales y clientes de NVIDIA para que volviera a ocupar el cargo de director ejecutivo” y que sería un “honor” para él volver si la junta decidiera que ello redundaría en beneficio de la empresa y del país.

En los días siguientes, Nvidia negó en repetidas ocasiones que estuviera tratando de reincorporarlo. Por ejemplo, en la conferencia trimestral sobre resultados celebrada el martes, Kress afirmó que todo seguía “como de costumbre” y Jones, presidente de la junta, confirmó que Nvidia no estaba barajando la posibilidad de que Huang volviera a la empresa.

Sin embargo, la cotización de las acciones de Nvidia siguió cayendo y ha bajado más del 20 % desde que se anunciaron tales resultados. Esto suscitó el temor de que la preocupación por Nvidia y la caída del precio de sus acciones pudiera socavar la inversión en el sector de la inteligencia artificial de EE. UU., lo que, a su vez, podría tener consecuencias dramáticas para la economía estadounidense.

Sin embargo, tras la reincorporación de Huang, la cotización de las acciones de la empresa volvió a repuntar. El precio de las acciones de Nvidia subió un 31 % inmediatamente después del anuncio.