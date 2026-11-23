Según se informa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, envió un memorando en el que exigía que los oficiales militares estadounidenses solicitaran permiso antes de socializar con sus homólogos canadienses, mientras las relaciones entre ambos países continúan deteriorándose.

Según informó inicialmente el periódico The Washington Post, el memorando de Hegseth, que circuló la semana pasada, fue descrito por un funcionario canadiense como “una bofetada”.

El periódico no revisó el memorándum, supuestamente redactado hace meses pero firmado recientemente. Esto ocurre en un momento en que las relaciones entre los aliados de larga data se han visto tensas por la guerra comercial del presidente estadounidense Donald Trump y sus reiteradas amenazas de convertir a Canadá en el estado número 51 de EE. UU.

En una reunión de funcionarios de defensa celebrada el fin de semana en Halifax, Canadá, el senador republicano estadounidense Mike Rounds, de Dakota del Sur, dijo que el memorando “[sugería] de forma indirecta que [hubiera] menos actividades informales o sociales sin permiso”.

“Creo que hubo algunos eventos sociales donde nuestros oficiales y algunos de los suyos se reunieron”, agregó Rounds, según The New York Times.

open image in gallery El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, envió un memorándum en el que pedía a los mandos militares estadounidenses que solicitaran permiso antes de relacionarse socialmente con sus homólogos canadienses, dado que las relaciones entre estos aliados históricos siguen deteriorándose ( Getty )

“Existe el deseo de hacer hincapié en la posibilidad de alcanzar acuerdos sobre compras militares o cooperación en ese tipo de asuntos antes de avanzar hacia la normalización de las actividades sociales”, añadió.

EE. UU. y Canadá son miembros del consorcio de intercambio de inteligencia Cinco Ojos, del que también forman parte el Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda.

El portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las directrices “no [afectaban] a la cooperación en materia de inteligencia militar, al mando binacional del NORAD (Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte) ni a nuestra cooperación a través de la OTAN”.

Según el medio canadiense Globe and Mail, los funcionarios de defensa del país se enteraron del memorando gracias al reportaje del Post. El ministro de Defensa canadiense, David McGuinty, declaró el sábado que no había visto el memorándum y que no había detectado ningún cambio en la cooperación militar.

“No he visto ninguna evidencia de cambio alguno. He oído hablar de la existencia de un documento, pero no lo he visto”, declaró McGuinty a los periodistas.

Por su parte, Tim Kaine, senador demócrata estadounidense, calificó el tono de la directiva de “malo” e “innecesario”, mientras que el senador Chris Coons dijo que se corría el riesgo de empeorar las relaciones con un aliado cercano.

“No deberíamos hacer nada que agrave aún más la distancia y la división que existe entre nuestros países”, dijo Coons.

open image in gallery El memorándum de Hegseth se difundió la semana pasada y fue calificado por un funcionario canadiense como “una bofetada”, según informó en primicia ‘The Washington Post’ ( AFP/Getty )

Hegseth, al igual que Trump, ha hecho comentarios despectivos sobre Canadá. Fue acusado de hostigamiento en septiembre después de burlarse en las redes sociales de una instructora de cadetes juveniles canadienses.

El jefe del Pentágono publicó la imagen de la instructora del Centro de Entrenamiento de Cadetes de Vernon, en la Columbia Británica, entregando una medalla a un cadete, y la acompañó con un emoji de una bandera canadiense y las palabras: “(esto es real)”.

La publicación generó una reacción negativa inmediata, y un veterano canadiense escribió en respuesta: “Vaya. El secretario de Defensa está avergonzando a grupos de cadetes por su físico. Un grupo de jóvenes que no son una unidad militar. Son chicos que buscan aventura, ponerse a prueba y alinearse con los valores del servicio. No seas como Pete”.

El Hegseth ya había manifestado su oposición a que las mujeres sirvieran en funciones de combate en el Ejército de EE. UU. y reveló una aparente obsesión con la apariencia personal de las tropas, arremetiendo contra los soldados “gordos” y reprendiendo a los altos mandos en Virginia hace un año por permitir que los miembros del servicio se dejaran crecer el pelo y la barba.

El alto funcionario volvió a avivar las tensiones al restar importancia a las contribuciones de los aliados estadounidenses en Irak y Afganistán.

Con información de agencias

Traducción de Sara Pignatiello