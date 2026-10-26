Carney dice que Trump se acerca cada vez más a las exigencias comerciales de Canadá

El primer ministro canadiense, Mark Carney, afirmó el lunes que las conversaciones comerciales con Estados Unidos se han acelerado un poco, pero que cualquier avance es gracias a que Washington se ha ido acercando a las exigencias de Canadá.

Los comentarios se producen ocho días antes de que se celebren las elecciones legislativas en Estados Unidos, y mientras el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, dejaba entrever que los países estaban cerca de un acuerdo.

“En la medida en que se haya alcanzado algún avance, es porque Estados Unidos se está acercando a nuestra posición”, subrayó Carney.

La oficina del ministro de Comercio, Dominic LeBlanc, indicó que Canadá mantiene un “diálogo constructivo” con Washington.

Carney describió una “muy, muy leve intensificación” en las conversaciones, pero aseguró que Canadá no ha hecho ningún cambio en su postura.

Carney reconoció que no puede estar seguro de que Trump respetará un nuevo acuerdo comercial. Al preguntare si el presidente “firmaría con tinta” después de que Carney advirtió previamente que la firma de Washington a veces estaba “escrita a lápiz”, respondió: “No lo sé”.

Canadá rechazó los términos de Washington en agosto, cuando ambos países parecían cerca de un acuerdo. Carney dijo que la oferta cruzaba las “líneas rojas” para los canadienses. Trump ordenó posteriormente aranceles del 50% a unos 20.000 millones de dólares en productos procedentes de Canadá, lo que provocó represalias y restricciones comerciales adicionales de Ottawa.

Trump dijo el viernes que levantaría algunos de los aranceles del 50% sobre bienes canadienses, al tiempo que implementaría un gravamen sobre decenas de nuevos productos. Dos días después, declaró durante un acto de campaña en Michigan que Canadá estaba “dispuesto a darnos cualquier cosa en este momento” y que “muy pronto” se concretaría un acuerdo. En comentarios a una televisora de Detroit, el mandatario afirmó que el pacto comercial podría producirse antes de las elecciones legislativas, aunque podría tardar meses.

Los aranceles se han convertido en un tema recurrente en las contiendas al Senado. El candidato republicano por Michigan, Mike Rogers, aseguró en un anuncio de campaña que Canadá “no es nuestro enemigo” y que “necesitamos poner fin a esta guerra arancelaria”. En Maine, la senadora republicana Susan Collins presionó al gobierno de Trump para que redujera aranceles sobre bienes canadienses utilizados por agricultores y otras empresas, a lo que Washington anunció exenciones el viernes.

Trump se ha quejado en varias ocasiones del déficit comercial de Estados Unidos con Canadá, pero la energía explica con creces esa brecha. Washington compra millones de barriles de petróleo canadiense todos los días, por lo general con descuento y, cuando se excluye la energía, registra un superávit comercial con Canadá.

Trump también quiere que las empresas automotrices trasladen la producción de Canadá a Estados Unidos, amenazando a una industria que desde hace décadas ha estado sumamente integrada a ambos lados de la frontera.

La guerra comercial de Trump y sus reiteradas amenazas de convertir a Canadá en el estado 51 de Estados Unidos han llevado a Carney a buscar nuevos mercados, con el objetivo de duplicar las exportaciones canadienses fuera de Estados Unidos durante la próxima década.

Carney recibirá el jueves y viernes a altos funcionarios de la Unión Europea en Montreal con el fin de impulsar vínculos más estrechos en materia económica y de seguridad. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha propuesto convertir a Canadá en el primer miembro asociado de la UE, un estatus que aún no se ha definido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.