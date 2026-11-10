El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, arremetió el martes contra el congresista republicano de Kentucky que impulsa un juicio político en su contra, durante una inusual conferencia de prensa en la que pronunció un discurso de 16 minutos para defender su gestión.

En su primera aparición ante la prensa en el Pentágono en varios meses, Hegseth calificó al representante Thomas Massie de “congresista resentido y derrotado”. Sus declaraciones parecían haber sido redactadas, al menos en parte, con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial, aunque un portavoz del Pentágono negó que se hubiera utilizado esta tecnología. Además, el funcionario intentó justificar su actuación al compararla con la de anteriores responsables de Defensa que no enfrentaron procesos de destitución pese a haber participado en operaciones militares sin una declaración formal de guerra por parte del Congreso.

“Ni con Reagan en Líbano. Ni con Clinton en Kosovo. Ni con Obama en Irak y Siria. Ni con Biden en Irak y Siria. Ese es el precedente. La historia es clara y contundente, y ahora un congresista descontento quiere echarlo por tierra debido a desacuerdos políticos”, afirmó Hegseth, recurriendo a comparaciones que no respondían a los cuestionamientos sobre su propia gestión.

También buscó presentar la iniciativa de Massie como un ataque contra las Fuerzas Armadas y aseguró ante los periodistas: “Si quieren atacar a nuestros guerreros, primero tendrán que pasar por encima de mí”.

La desafiante intervención parecía dirigida al presidente Donald Trump, quien enfrenta crecientes interrogantes sobre si mantener a Hegseth al frente del Pentágono o reemplazarlo antes de que cambie la composición del Congreso. Esto ocurre después de la contundente victoria demócrata en las elecciones de mitad de mandato, que permitirá al partido recuperar el control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir del 3 de enero.

open image in gallery Pete Hegseth criticó la solicitud de juicio político presentada en su contra menos de 24 horas antes por un congresista republicano ( Reuters )

Trump no tardó en salir en defensa de Hegseth y, a través de Truth Social, elogió su intervención al asegurar que merecía una calificación de “A con triple plus” por la manera en que se había defendido de “un excongresista resentido, furioso y derrotado”.

Los ocho artículos de acusación presentados contra Hegseth incluyen señalamientos de que el autodenominado “secretario de Guerra” inició ilegalmente el conflicto con Irán sin la autorización del Congreso. También le atribuyen otros presuntos delitos graves y faltas, entre ellos desafiar al Poder Legislativo y provocar víctimas civiles sin una justificación militar.

Las acusaciones sostienen, además, que Hegseth violó la Constitución al ordenar operaciones militares consideradas “ilegales” en Venezuela y Yemen, así como al desmantelar oficinas del Pentágono encargadas de reducir las bajas civiles. Según la resolución, el secretario de Defensa “ha demostrado que seguirá representando una amenaza para la población civil, la legalidad de las operaciones militares estadounidenses, la integridad y credibilidad de las Fuerzas Armadas y la Constitución si permanece en el cargo”, además de haber actuado de manera “incompatible con sus responsabilidades y el Estado de derecho”.

Ante estos señalamientos, Hegseth rechazó tajantemente la iniciativa y la calificó de “espectáculo político” y “manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”. “Es una farsa, una puesta en escena, y todo el mundo lo sabe”, afirmó, al tiempo que sostuvo que el verdadero objetivo del proceso de juicio político era Trump y advirtió que la medida podría fortalecer a los adversarios de Estados Unidos.

“Seamos claros sobre lo que realmente implica esta resolución”, declaró. “Les está diciendo a nuestros enemigos —Irán, los cárteles y todos los adversarios que nos observan— que Estados Unidos castigará a sus propios soldados y a sus propios líderes civiles”.

open image in gallery Pete Hegseth rechazó las acusaciones en su contra durante una conferencia de prensa en el Pentágono, mientras Donald Trump salió en su defensa y elogió su intervención ( AFP/Getty )

Al concluir su discurso, Hegseth respondió a una serie de preguntas poco exigentes formuladas por un reducido grupo de medios afines, cuyos representantes habían sido cuidadosamente seleccionados y ubicados en las primeras filas de la sala de prensa. Mientras tanto, ignoró a los periodistas de los medios tradicionales que suelen cubrir las actividades del Pentágono.

Sin embargo, es poco probable que esta estrategia le permita evitar convertirse en el tercer miembro del gabinete estadounidense en enfrentar un juicio político en la Cámara de Representantes. Hegseth se ha convertido en una de las principales figuras asociadas con la impopular guerra contra Irán, un conflicto que, según los votantes, influyó considerablemente en su decisión de favorecer a los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de la semana pasada.

Su gestión al frente del Pentágono también ha estado marcada por numerosas controversias, no solo por la conducción de la guerra contra Irán, sino también por la destitución de altos mandos militares, su estilo confrontativo y sus críticas a los aliados tradicionales de Estados Unidos. A esto se suma su actitud desafiante hacia el Congreso, que ha provocado malestar tanto entre demócratas como entre republicanos.

En medio de la creciente presión política, la Cámara de Representantes podría votar los artículos de acusación en su contra este mismo martes.

Traducción de Leticia Zampedri